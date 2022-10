Helseministeren: Ingen akutt-hjelp til kvinner i operasjonskø

Helseminister Ingvild Kjerkol vil ikke gi ekstra penger til de mange unge kvinnene som står i lang kø for endometriose behandling.

– Jeg forstår godt at det er tøft for alle de som får sin behandling utsatt, eller som må vente lenge på en operasjon. Det er selvfølgelig noe vi ikke ønsker, sier Ingvild Kjerkol (Ap).

VG skrev nylig om at ventetiden for behandling av endometriose på Ullevål sykehus har økt fra 6 til 12 måneder som en konsekvens av sykehusets pandemienedstengning.

De ansatte ved gynekologisk avdeling har tilbudt seg å arbeide ekstra enkelte lørdager for å ta unna køen, noe sykehusets ledelse foreløpig har sagt nei til å betale for.

Varslet katastrofe

– Det tar i snitt syv år før en kvinne med endometriose får diagnosen, og det er år med lidelser, sykmeldinger, uførhet og barnløshet for mange. Jeg forstår ikke hvorfor ikke kvinner nå blir prioritert opp i sykehusene, sier Guro Angell Gimse, leder av Høyres kvinneutvalg.

Helsepersonell VG har snakket med kaller de doblede køene en varslet katastrofe, og mener det er rart at hverken sentrale helsemyndigheter eller Ullevål sykehus har lagt planer for håndtering av de økte køene.

Helseministeren sier det er hennes inntrykk at sykehusene har god oversikt på ventelistene, og at de klarer å gi de fleste pasientene hjelp innen forsvarlig tid.

Hun legger til at mange sykehus bruker overtids, kvelds- og helgearbeid for å få ned ventetidene og for å ta igjen behandling som har blitt utsatt på grunn av pandemien.

– Jeg kan ikke svare for hvilke vurderinger som er gjort i dette tilfellet, sier hun til VG.

Gimse i Høyre synes det er et sterkt signal at helsepersonell som hver dag møter utfordringene med lenger kø, tilbyr seg å jobbe ekstra

– Sykehuset må omprioritere, det er nok en gang kvinnesykdommer som lider. Nå er det faktisk deres tur i helsesystemet, fastslår hun.

Guro Angell Gimse (H).

Synspunktet støttes av endometrioseforeningen:

– At hverken sykehus eller politikere så ut til å skjønne at dette kom til å skje, viser at kvinnehelse nok en gang har blitt nedprioritert og skjøvet til side. Vi har full forståelse for at pandemien skapte en uforutsigbar situasjon, og at alle har gjort så godt de kunne med de forutsetningene man hadde, men dette kunne blitt løst på en bedre måte. Nå som skaden har skjedd finnes det også løsninger, sier styreleder Elisabeth Raasholm Larby (bildet under).

– Er en folkesykdom

Høyre-politikeren sammenligner endometriose med diabetes, og mener det er et grelt eksempel på hvordan kvinnehelse er nedprioritert over lang tid:

– 300.000 nordmenn har diabetes, både folk og leger vet hva det er og du får stort sett rask og god hjelp. 250.000 kvinner har endometriose, og det går i gjennomsnitt syv år før de får hjelp. Det burde ikke være så vanskelig å vite hva man skal prioritere nå, er hennes klare beskjed til Ullevål sykehus.

Info Dette er endometriose Endometriose er livmorslimhinne-lignende vev som befinner seg utenfor livmoren, oftest i nærheten av livmoren, rundt tarm urinblære og eggstokker, og som skaper betennelse og smerter der det sitter.

Noen merker ikke sykdommen i det hele tatt, andre blir nærmest invalidisert av plager.

Rundt 40 prosent av ufrivillig barnløse har endometriose.

Endometriose er en av de vanligste kvinnesykdommene vi har, så mange som 10 prosent antas å ha denne sykdommen.

Den eneste måten å gi en sikker diagnose på endometriose, er ved kikkhullsoperasjon. Da fjernes som regel det betente vevet samtidig. Vis mer

Hun er enig med Kjerkol, som sier det ikke er aktuelt med noen prosjektpenger for å få unna køen. Helseministeren understreker at de i årets budsjett ga mer penger til sykehusene for at flere skal få behandling, men at fordelingen av pengene må gjøres lokalt.

– Satsingen må inn i det ordinære systemet. Det vil alltid være rift om midler, derfor må det prioriteres riktig. Nå er det på tide med rå prioriteringer på kvinnehelse, påpeker Gimse.

Hun støtter Kjerkol i at pengene må fordeles lokalt av sykehusene.

– Men det Kjerkol kan gjøre er å sende tydelige styringssignaler om å prioritere kvinnehelse. Det savner jeg fra henne, sier Gimse.

Overlege Guri Bårdstu Majak opererer endometriosepasienter på Ullevål sykehus.

– Høyre satt mange år i regjering, burde dere ikke gjort noe selv?

– Noe av problemet med endometriose er at det til tross for at det er en folkesykdom, er nærmest ukjent for de fleste. Slik var det for meg også inntil for et par, tre års- tid siden da jeg sammen med andre Høyre-kvinner hørte om dette fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Vi varslet Bent Høie og var klare på at det måtte skje noe. I fjor foreslo Høyre pakkeforløp for flere kvinnesykdommer, blant annet endometriose, fastslår Gimse.

Helseminister Ingvild Kjerkol sier de jobber med å forbedre tilbudet til kvinner med endometriose, og viser blant annet til at Helsedirektoratet, i samarbeid med brukere og fagpersoner, i juli i år foreslo tiltak slik at pasienter med endometriose kan få raskere og bedre helsehjelp på riktig nivå.