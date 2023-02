PÅ ÅSTEDET: Torsdag kveld forrige uke ble to menn og en kvinne ble funnet døde i et bolighus på Singsaker, et velstående strøk i Trondheim.

Drapsetterforskningen i Trondheim: Politiet frigjør navn på avdøde

Det var Patrick Arnstad (20), Pimpaporn Arnesen (52) og Olaf Arnstad (71) som ble funnet døde på en adresse i Trondheim forrige uke.

De pårørende er orientert om at politiet går ut med navnene.

De tre avdøde ble funnet i et bolighus i Trondheim torsdag forrige uke.







Politiet har tidligere opplyst at de tre er i familie, men har ikke ønsket å si noe om relasjonen deres.

Nå opplyser politiet at Pimpaporn Arnesen og Olaf Arnstad er tidligere samboere, mens Patrick Arnstad er deres sønn.

Politiet etterforsker dødsfallene som to drap og et selvdrap, og Olaf Arnstad er siktet i saken. Hans forsvarer er orientert om frigivelsen av navnene.

I SORG: Fredag kveld var det satt blomster og lys utenfor boligen der tre personer ble funnet døde.

Politiet mener drapene skal ha skjedd onsdag ettermiddag eller kveld, rundt ett døgn før de ble funnet.

Bakgrunnen for drapene er foreløpig ukjent. Politiet har så langt ikke gått ut med opplysninger om hvordan de mener drapene skal ha skjedd, utover at deres hovedhypotese er at det dreier seg om to drap og et selvdrap.

Politiet var tilbake på åstedet tirsdag denne uken for å gjøre nye kriminaltekniske undersøkelser.