ULOVLIG SONINGSPRAKSIS: Mange som har sittet i fengsel fordi de ikke har betalt en bot, kan ha sonet på manglende grunnlag

Slik vil Riksadvokaten løse ulovlig bøtestraff-praksis

Flere tusen personer er de siste årene sendt i fengsel for soning av ubetalte bøter, mange uten at politiet fulgte loven. Nå foreslår Riksadvokaten at disse skal kontaktes, slik at de kan søke erstatning.

Det fremgår i en innstilling fra Riksadvokaten til Justisdepartementet.

En person som er bøtelagt, og som har ikke har evne til å betale, skal kun sone dersom det foreligger såkalte allmenne hensyn. Denne bestemmelsen trådte i kraft 1. oktober 2015.

Men mange politidistrikter har ikke fått med seg denne endringen, viser statsadvokatenes rapporter som VG tidligere har omtalt.

Politiet har i flere år latt vanlige kontoransatte behandle disse sakene, som etter loven skal avgjøres av påtalemyndigheten i politiet, en politijurist.

– Kreves en aktiv innsats

En oversikt VG innhentet før jul, basert på tall fra åtte av tolv politidistrikter, viste at over 4000 personer har sonet fengselsstraff for ubetalte bøter fra oktober 2015 til oktober 2022.

– Etter riksadvokatens syn kreves en aktiv innsats fra påtalemyndighetens side for å rette opp i urett som er begått mot personer som har sonet uten at det forelå en gyldig beslutning om fullbyrding av den subsidiære fengselsstraffen, heter det i brevet fra Riksadvokaten til Justisdepartementet.

Det er nå utformet et skriv som om kort tid vil bli sendt fra politidistriktene til personer som det er grunn til å anta at har sonet uten lovlig beslutning om fullbyrdelse.

– Skrivet orienterer om situasjonen og om rettighetene til dem som er rammet av feilen, og inneholder et skjema som er ment å senke terskelen for å fremsette krav om erstatning eller oppreisning, heter det videre i Riksadvokatens brev.

Det er allerede laget en mal for skrivet, men denne kan bli gjenstand for mindre endringer før en endelig versjon sendes til politidistriktene via statsadvokatene.

– Trygg på at Riksadvokaten vil følge opp

– Basert på informasjon departementet har mottatt fra Riksadvokaten er jeg trygg på at riksadvokaten fortsatt vil følge opp denne saken på en god måte, slik at de som har sonet subsidiær fengselsstraff, uten at det forelå en lovlig beslutning om dette, vil få nødvendig informasjon om muligheten for å søke om erstatning, skriver statssekretær John-Erik Vika (SP) i Justisdepartementet i en e-post til VG formidlet via kommunikasjonsavdelingen.

Riksadvokaten mener at alle botlagte personer som er berørt av feilen vil ha anledning til å fremme krav om erstatning, men avgrenser påtalemyndighetens initiativ overfor botlagte personer til de saker der bøtesoning ble anmodet av politidistriktet fra og med 1. oktober 2015.

For at opplysninger skal være tilgjengelig også for dem som ikke har mottatt et skriv fra politiet, vil tilsvarende opplysninger bli offentliggjort på riksadvokatens nettsider og trolig også gjennom politiets

og kriminalomsorgens nettsider.

I forrige måned fremmet tre politikere forslag i Stortinget om at alle saker må gjennomgås for å avdekke hvem som har sonet ulovlig.

I et såkalt representantforslag krever Venstre-representantene Guri Melby, Ane Breivik og Ingvild Wetrhus Thorsvik at det ryddes opp. De vil også ha en vurdering av bøtesoningsordningen, og om loven bør endres.