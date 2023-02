PÅ DEMONSTRASJON: Hans Jørgen Lysglimt Johansen til stede på en demonstrasjon mot koronapass i 2022.

Høyreekstrem partileder lokker unge med penger for å stille valglister

Mikropartiet Alliansen vil gi penger til russ og andre som hjelper partiet med å stille lister til høstens kommunevalg. I et intervju med VG åpner lederen for å ha «hele det politiske spekteret» på valglistene - inkludert nazister.

Tilbudet om penger for hjelp med å stille lister i kommunevalget kommer frem i en video postet i sosiale medier av partieier Hans Jørgen Lysglimt Johansen (51).

Der ber han folk som vil engasjere seg om å sikre underskrifter nok til å stille liste ved lokalvalget - og nevner eksplisitt «russebusser» som en målgruppe.

Det advarer leder i Russens hovedstyre, Sondre Sandøy, mot.

– Vi i Russens hovedstyre vil ikke at russen skal brukes for å oppnå noe politisk. Russen må huske at det blir stående for fremtiden og vi vil oppfordre folk til å være varsomme, sier til VG.

Filter Nyheter har tidligere avslørt hvordan Alliansen-lederen koblet tenåringer og menn i 20-åra med etablerte nynazister.

– Det virker som en bevisst strategi. Vi er ikke fan at noen bruker russen til politisk aktivitet, sier Sandøy.

Ikke forbudt

Listearbeidet i Alliansen har tidligere skapt uenigheter internt, men det er lite trolig at stuntet får noen konsekvenser fra offentlig hold:

VG har delt videoen med Kommunal- og distriktsdepartementet, som er ansvarlige for gjennomføringen av valg i Norge.

– Valgloven inneholder ikke noe forbud mot å betale noen for å stille listeforslag i et partis navn, sier fagdirektør Marie Svendsen Mjøsund i Kommunalavdelingen til VG.

Tross svært lav oppslutning i 2021, fikk Alliansen over 950.000 kroner i partistøtte. Flere offentlige instanser har i ettertid vedtatt å kutte i støtten til Alliansen, fordi enmanns-organisasjonen ikke oppfyller formelle krav.

Reaksjonene var også sterke foran stortingsvalget i 2021, da Lysglimt Johansen fortalte at de hadde betalt folk for å signere slik at partiet kunne stille til valg.

Sprer konspirasjonsteorier

Alliansen ledes og driftes av Lysglimt Johansen alene.

Partiet fikk svært lav oppslutning ved tidligere kommune- og stortingsvalg, men en betydelig oppslutning i flere skolevalg der Lysglimt Johansen har deltatt i debatter.

Lysglimt Johansen er mest kjent for å spre antisemittiske konspirasjonsteorier om jøder og støtte til den norske massemorderen Anders Behrings Breiviks tankegods.

Breivik sto bak bomben mot regjeringskvartalet og massedrapene på AUFs sommerleir på Utøya i juli 2011. Åtte mistet livet i regjeringskvartalet, mens 69 ble drept på Utøya - deriblant flere barn.

OPPMERKSOMHET: Da Lysglimt Johansen lanserte Alliansen og deres EØS-motstand i 2016 stilte pressen tallrik.

Lyslimt Johansen de siste årene de siste årene forsøkt å bli hørt i det mer ordinære politiske ordskiftet. Han har ytret seg mot både corona-vaksiner og utbygging av vindmøller.

– Problematisk

Jusprofessor ved Universitetet i Bergen Eirik Holmøyvik har sett videoen på oppfordring fra VG. Holmøyvik satt i Valglovutvalget som leverte sin innstilling i 2020.

– Lovverket regulerer i liten grad organiseringen til de politiske partiene. Praksisen er likevel problematisk, fordi rekrutteringen skjer av – og er rettet mot – personer uten tilknytning til partiet. Da risikerer man at folk samtykker til å stå på valgliste til et parti de ikke vet hva står for, eller fordi de er feilinformerte, sier Holmøyvik til VG.

Jusprofessor Eirik Holmøyvik

Alle partier kan føre hvem som helst opp på en valgliste. Om man ikke vil stå der, må man aktivt kreve seg fritatt.

– Det er et velkjent problem at useriøse partier har ført opp personer på valglistene sine uten samtykke. Fordelen med ordningen er at den er lite byråkratisk for partiene og valgmyndighetene. Misbruk vil kunne svekke tilliten til valgordningen, advarer Holmøyvik.

– Dersom Stortinget vil gjøre noe med dette, må man be regjeringen vurdere dette i sammenheng med behandlingen av Valglovutvalgets forslag til ny valglov. Eventuelt kan de be regjeringen utrede for særskilte tiltak, sier Holmøyvik.

Åpner for nazister på valglistene

Lysglimt Johansen avviser kritikken.

– Alliansen er et veldig annerledes parti. Vi har for eksempel ikke partiprogram og kandidatene står fritt hver for seg. Det er mange ytringer som ikke får rom og vi tilrettelegger for at disse ytringene får et politisk rom, sier Lysglimt Johansen til VG.

– Vil dere tillate personer med nazistisk bakgrunn å stille på Alliansens lister ved årets kommunevalg?

– Vi er åpne for hele det politiske spekteret, sier Lysglimt Johansen.

PÅ ARENDALSUKA: Alliansen og Lysglimt Johansen har deltatt på Arendalsuka. Her møtte han daværende Resett-sjef Helge Lurås.

Han understreker at partiet står for ikkevold.

– Hvilket forhold har Alliansen nå til nazister og nazistiske miljøer?

– Spørsmålet er urimelig. Det er «har du sluttet å slå din kone?». Det er slik i Alliansen at alle kandidatene er helt fristilt. Det er hver enkelt kandidat som må svare for seg. Vi har kandidater langs hele det politiske spekteret.

– Hva er urimelig med spørsmålet?

– Du referer til oppslag i Filter nyheter som vi har klaget på og vi mener de tendensiøse, sier Johansen.

Klagene fra Johansen ble ikke tatt til følge.

Introduserte

I den nevnte artikkelen skrev Filter at Lysglimt Johansen ankom en demonstrasjon foran Stortinget ifølge med fem voksne personer, som skal ha tilknytning til Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM). Det er en voldsfremmende nazistisk organisasjon.

Deretter introduserte Lysglimt Johansen ungdommer for en mann som ifølge Filter er nynazist. Alliansen-lederen sier til VG at han særlig reagerer på at avisen fotograferte ham og ungdommene på offentlig sted og at de omtalte introduksjonen.

Lysglimt understreker nå overfor VG at han ikke nødvendigvis introduserte mannen til ungdommene på grunn av hans politiske bakgrunn.

– Var det noen konkrete faktafeil i den artikkelen hos Filternyheter du reagerte på?

– Nei, det var først og fremst det tendensiøse med artikkelen.

Har spart opp penger

Tross trekk i partistøtten fra offentlige myndigheter har Alliansen fortsatt penger, forsikrer Lysglimt Johnsen.

– Vi har ikke partikontor eller faste ansatte og har heldigvis spart opp partistøtten fra tidligere år. Den står på konto og er klar til å brukes.