Vibeke Fongen (18), Nene Mariama Holt Diallo og Thea Silverflod Eriksen var på plass på utdanningsmessen på Telenor Arena nylig.

Søknadsfristen nærmer seg: − Er her for å sette brikkene litt på plass

15. april er søknadsfrist for høyere utdanning, men før den tid skal tusenvis av norske ungdom ta beslutninger for fremtiden. Her er rådgiverens beste tips til deg som er i tvil.

På Utdanningsmessa i Telenor Arena har tusenvis av ungdom møtt opp, på jakt etter svar på hva fremtiden kan by på.

VG møter en venninnegjeng fra Hvam videregående skole. Ingen av de tre er helt sikre på hva de skal gjøre etter sommeren.

– Det er jo det store spørsmålet, sier Thea Silverflod Eriksen (18).

Venninnen Nene Mariama Holt Diallo (18) er like usikker på veien videre.

– Jeg har tenkt på alt mulig rart – alt fra interiørdesigner til sosionom, sier hun, og legger til:

– Vi er vel her for å sette brikkene litt på plass.

Vibeke Fongen (18) har, i motsetning til venninnene, kommet litt lengre i å finne en retning for fremtiden.

– Jeg har realfagene nå og trives veldig med det, så jeg tenker på noe innenfor legemiddelindustrien, sier hun.

Vil satse på idrett

Kjetil Monsen Sødal (18) på Hadeland VGS skal i førstegangstjenesten til høsten.

– Etter det skal jeg studere et eller annet. Jeg har tenkt litt på BI, sier han.

Kjetil Monsen Sødal og Jakob Helmenbakken går begge på Hadeland videregående.

Kompisen Jakob Helmenbakken (18) har aller mest lyst til å drive med styrkeløft på fulltid fra høsten av – som han har NM-gull i. Han vet ennå ikke om han må i førstegangstjenesten eller ikke.

Dette er rådene

Universitetslektor på master i karriereveiledning ved Universitetet i Sørøst-Norge Anne Torbjørg Raastad-Hoel har mange års erfaring som rådgiver på videregående bak seg.

Hun råder unge til å være nysgjerrige på mulighetene sine, og oppsøke utdanningsmesser og åpne dager på studiestedene.

Det kan være spesielt nyttig å snakke med de som er studenter nå, tror Raastad-Hoel. De har ferske erfaringer om overgangen fra videregående.

Hun tror også det kan være nyttig å snakke med venner og familie om valget du skal ta.

– Det er folk som kjenner deg godt, og som kan hjelpe deg med å reflektere rundt hva du er interessert i, hva du har lyst til å gjøre og hvilke fagfelt du er opptatt av.

I tillegg finnes det gode veiledningstjenester du kan benytte deg av, for eksempel via karriereveiledning.no.

– Mange studiesøkere trekker frem trivsel som det viktigste når de skal velge hva de vil jobbe med i fremtiden. Men hvordan kan du vite at du kommer til å trives?

– Det vet man naturlig nok ikke på forhånd, men det kan jo handle om å kjenne seg selv litt. Reflekter rundt hvilke situasjoner du har erfart at du trives i, og kartlegg hva du driver med når du har det bra.

Hun legger til:

– Og så må du være litt realistisk. Det er sjeldent man trives med alle oppgaver i en jobb.

Universitetslektoren råder også til å følge med på hvilke yrkesgrupper det kommer til å være behov for å fremtiden.

– Så er det viktig å se på vitnemål og karakterutskrifter, for å sikre at alt er i orden før du skal søke. Det er ditt eget ansvar, sier Raastad-Hoel.

Har du for eksempel tatt opp fag, må du skaffe deg nytt vitnemål via den gamle videregående skolen din.

Ikke aktuelt med friår

Ved bodene om utenlandsstudier møter VG fem venninner fra Frogn VGS i Follo. De vil studere forskjellige ting, men er enige om at friår ikke er noe for dem.

Aila Kadic (18) drømmer om en spennende og variert jobbhverdag. Hun vil bli sosionom, og spesialisere seg slik at hun kan jobbe med barn og unge, kanskje i barnevernet.

– Jeg har alltid vært opptatt av å jobbe med mennesker, sier hun.

Insherah Alswidar, Kanar Said, Keisha Barke, Sara Khoda, og Aila Kadic.

Sara Khoda (18) vet ikke helt hva hun vil bli – men skal likevel begynne rett på studier.

– Jeg vil veldig gjerne prøve å bo alene og studere, så jeg må bare kjappe meg å finne ut av hva, sier hun.

Keisha Barke (18) har kommet litt lengre i tankeprosessen.

– Jeg har veldig lyst til å studere noe innenfor IT eller økonomi, sier hun.

– Jeg er interessert i psykologi, så jeg har lyst til å starte på det, sier Kanar Said (18).

Insherah Alswidar (18) har jobbet hardt for gode karakterer. Det vil hun bruke til å bli tannlege. Men hun er ikke sikker på om det blir i Norge.

– Snittet er veldig høyt, så det kan bli litt vanskelig, sier hun.

– Fyll friår med noe du syns er ålreit

Universitetslektor Raastad-Hoel tror mange kan ha godt av et friår etter videregående.

– Det er sjeldent bortkastet å bruke et år eller to på å bli litt kjent med deg selv, men fyll friåret med noe du syns er ålreit. Å sitte på rommet og stirre i veggen kan være greit i noen uker, men ikke i et år.

Og mulighetene er mange: Gå på folkehøgskole, ta førstegangstjenesten i Forsvaret, skaff deg arbeidserfaring, reis, jobb frivillig, ta et enkeltemne mens du jobber.

– Det er fint å erfare hvem du er utenfor 13 år med skolegang. Og du har faktisk tid til det, sier Raastad-Hoel.

– Trivsel er viktig

Håkon Grøtvedt Knudsen (18) på Roald Amundsen VGS skal på folkehøgskole for å drive med ballsport til høsten. På videregående har han fagene økonomi og jus.

Håkon Grøtvedt Knudsen (18).

– Jeg tenker det er noe jeg vil jobbe med i fremtiden, sier han.

Vijehrajh Karthigesu (18) fra Stovner VGS vil bli flygeleder.

Foreløpig er han ikke sikker på hvilke krav som stilles for utdanningen, men det håper han å få svar på i løpet av dagen på messen.

Vijehrajh Karthigesu (18) og kompisen går begge på Stovner videregående.

Karthigesu forteller at han er glad i flyplasser, og at høy lønn også er en viktig motivasjon for yrkesvalget. Det er likevel noe annet som er enda viktigere.

– Jeg vil bare trives. Trivsel er viktig for å være i jobben lenge, sier han til VG.

– Vil gjøre dagen bra for andre

Både Angelica Del-Pozo-Augstad (18) og Ina Andersen (18) på Ås VGS har fremtidsplanene klare.

Andersen vil bruke neste år på å drive med hest på folkehøgskole. Så vil hun kanskje bli sykepleier.

Ina Andersen (18) og Angelica Del-Pozo-Augstad (18).

– Det er faktisk fordi at jeg møter jeg så mange søte sykepleiere når jeg er hos legen. Jeg vil være en av dem som gjør dagen bra for andre, sier hun.

Venninnen hennes har tenkt i en litt annen retning.

– Jeg vil bli kunstkurator, så jeg vil studere kunsthistorie eller litteratur, sier hun.

– Kommer til å gå opp og ned

Men hva gjør du hvis du velger feil utdanningsløp? VG spør universitetslektor Raastad-Hoel.

– Det er også en viktig erfaring. Det er ikke gitt at du velger rett på første forsøk, men det kan være lurt å fullføre emnet eller semesteret du har startet på, slik at du får med deg noe. Det er masse nyttig erfaring bare i det å gå opp til eksamen.

Hun legger til:

– Og så er det nyttig å tåle å stå i noe du kjenner at ikke er helt riktig, men vet at bare varer for eksempel frem til jul. Det kommer til å gå litt opp og ned.

Også i sånne situasjoner, kan det være lurt å snakke med noen, for eksempel en veileder på studiestedet, råder Raastad-Hoel.

Disse studiene søkes mest opp på utdanning.no:

Info Utdanningene som søkes opp mest Sykepleie Juss Psykologi Medisin profesjonsstudium Økonomisk-administrative fag Arkitektur Videreutdanning for sykepleiere Eiendomsmegling Sosialt arbeid (sosionom) Paramedisin Vis mer