Nå har «Otto» truffet kysten: − Begynt å ta seg opp

Stormen «Otto» har truffet kysten av Rogaland. De neste timene skal det stå på som verst.

– Det har begynt å ta seg opp nå, forteller meteorolog Magnus Haukeland ved Meteorologisk institutt i Bergen til VG.

Torsdag sendte Haukelands arbeidsgiver fem farevarsler for fredag, for lavtrykket Danmarks Meteorologiske institutt har gitt navnet «Otto».

Rundt klokken 15.30 fredag forteller Haukeland at stormen har truffet Eigerøya utenfor Egersund.

– Eigerøya Rogaland har fått 40,5 m/s vindkast. Det tok seg opp fra 21 m/s til 40 m/s på én time. Vi forventer at det er de neste timene nå som blir de heftigste, forteller Haukeland og fortsetter:

– Så er det fortsatt ikke ekstremt her oss, men det er ekstremt i Danmark. Men det er kommet opp i sterk storm på kysten av Rogaland.

Dansk TV 2 skriver at «Otto» kan bli den kraftigste stormen i Danmark på flere år. Flere boligblokker er evakuert i København, som et føre-var-tiltak.

Like etter at stormen traff den norske kysten utenfor Egersund, melder danskene at stormen har gått i land, da man ved Thyborøn nordvest i Danmark har målt en vindstyrke på 24,6 m/s. Klokken 15.50 meldes det om vindkast på 30,4 m/s på Fyn, like nord for Odense.

Også hos vårt naboland Sverige vil de få kjenne på stormen. Avisen Expressen skriver at Statens Järnvägar (SJ) har innstilt alle tog mellom Malmö og Göteborg.

På grunn av uværet som de neste timene vil treffe vestlandskysten har blant annet fergestrekkene Fv 541 mellom Langevåg og Buavåg blitt innstilt, det samme har strekket E39 mellom Arsvågen og Mortavika.

Tidligere fredag meldte Color Line at de har innstilt avganger fra Hirtshals, Larvik og Kristiansand som følge av uværet «Otto».

Nettselskapet Elvia har bedt mannskaper hos sine beredskapsleverandører for Asker og Bærum og Romerike melde seg som klare for oppdrag på kveld og natt mellom fredag og lørdag.

Haukeland ved Meteorologisk institutt forteller at «Ottos» styrke er forventet å ligge rundt det samme som beboerne på Eigerøya nå kjenner på.

– 35–40 m/s er det vi har sagt i varslene, forteller Haukeland.