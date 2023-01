Aktiver kart

Buss i Vestland har kjørt av veien

Totalt 19 personer var om bord i bussen som tirsdag ettermiddag havnet i grøften i Samnanger.

Saken oppdateres!

Ingen av dem fremstår som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG:







– Det er en passasjerbuss som har kjørt i grøften. Det er ikke fare for at den vil velte videre, men den ligger slik at det er vanskelig for passasjerene å komme seg ut, sa operasjonsleder i Vest politidistrikt Eirik Loftesnes like før klokken 15.20.

Kort tid etterpå tvitrer 110 Vest at alle er ute av bussen.

– Tilbakemeldingen vi har fått fra stedet nå er at alle er våkne og bevisste.

Fungerende vaktkommandør i 110-vest, Lars Petter Lorvik, opplyser til VG at de fikk melding 15.00 om en buss som hadde kjørt av veien.

– Bussen står klemt inntil en fjellvegg etter å ha kjørt av veien. Brannvesenet er på stedet, sier Lorvik til VG.

Lorvik forteller at det ikke er observert røyk eller lekkasje fra bussen.

– Vi vet ikke hvorfor bussen kjørte av veien, men det er veldig glatt på stedet, sier Lorvik.