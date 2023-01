TOK GREP: Anette Søbakken Venåsen ville gifte seg med Thor Håkon. Og tok saken i egne hender.

Anette fikk nok av å vente på frieri – lurte ektemannen til bryllup

Thor Håkon hater overraskelser. Men da han fikk av øreklokkene og bindet for øynene, og så samboeren stå der i brudekjolen, fikk hun det hun hadde planlagt for i skjul.

– Det pirret meg enda mer når jeg vet at han hater overraskelser, da. Jeg tenkte OK, søren heller, da skal jeg i hvert fall gjøre det!

Det forteller en lykkelig nygift Anette Søbakken Venåsen (32). Hun har vært sammen med Thor Håkon Søbakken Venåsen (30) i ni år, og det har lenge vært et mål at de skulle gifte seg.

– Ikke hans tanke

Men underveis har det blitt både ett, to og tre barn og kanskje ikke så voldsomt mye tid til å dra i gang, planlegge og gjennomføre en vielse med påfølgende kalas.

Et frieri lot vente på seg, forteller Anette, som ble lei av å vente.

Sist sommer fikk hun en idé.

Thor Håkon skulle fylle 30 rett over nyttår. En typisk anledning for feiring – og en fin unnskyldning for henne hvis det begynte å komme spørsmål fra ham om alt hun styret med.

Alliert med en håndfull venner, kolleger og familie satte Anette i gang med å planlegge bryllup på egenhånd. Uten at hennes kommende ektemann fikk vite om det.

– Det var nok ikke hans tanke at det skulle bli et bryllup ut av dette.

TYST I MØRKET: Thor Håkon fikk verken se eller høre hva som var på gang da han skulle gifte seg.

Planen, først omtalt i avisen iHarstad, ble i stor grad gjennomført på Quality Hotel Harstad hvor Anette jobber som resepsjonist. Det var også der bryllupet fant sted.

Derfra spikret hun detaljer, sendte invitasjoner, planla meny.

Til sistnevnte fikk hun hjelp av Thor Håkon – uten at han var klar over det.

Flink til å lyve

Et annet par Anette kjenner skulle også gifte seg på hotellet. Så da leste hun opp menyalternativer for Thor Håkon, og ba om tilbakemelding på hva han ville gått for.

Hun tok også med hjem smaksprøver på kaker fra bakeren, under dekke av at det hadde vært «kakefredag» på jobben.

Sanger ble valgt ut i smug under hjemmediskotek med barna.

En av utfordringene ble så klart å få alle med kjennskap til planen til å holde tett.

Men selv parets eldste sønn som nå er syv greide det, ifølge Anette.

– Han sa: «Nå har jeg blitt så flink til å lyve for pappa», så det lover jo godt for fremtiden, ler hun.

SISTE STEG: Thor Håkon tar sine siste skritt som ugift mann.

På bryllupsdagen dro Anette «på jobb».

To kolleger av Thor Håkon kom på døren og tok ham med på en «aktivitetsdag», med spising og en tur på badelandet Grottebadet – i anledning 30-årsdagen, angivelig.

Tilbake i hjemmet tok de på ham bind for øynene, øreklokker – og finstasen. Før de fraktet ham til hotellet og inn i salen der vielsen skulle finne sted.

I salen satt 65 gjester og nærmest holdt pusten for ikke å røpe hva som var på gang.

Så fikk Thor Håkon se og høre igjen – og fant ut at han var brudgom, med dårlige fluktmuligheter.

– Han så overrasket ut. Litt sånn sjokkert, forteller Anette.

Vel vitende om hva Thor Håkon synes om overraskelser, hadde hun også tenkt over et eventuelt verstefall-scenario.

– Jeg begynte å se for meg at han ville si nei og løpe av gårde og alt sånt der. Så jeg sa det til mine kolleger. Og da sa alle – herregud, han kommer ingen vei, vi løper etter!

Det ble ikke nødvendig. Thor Håkon ga sitt «ja» og fikk Anettes i retur.

Tynt med tid til forberedelse til tross – tale fra ektemannen fikk hun også.

– Den var kort og presis, men han ville holdt det kort og presist om det var planlagt også.

Nyforelsket

Tre uker etter bryllupet kan Anette nå røpe den største gevinsten.

– Forskjellen er jo at man blir nyforelsket igjen!

VG har vært i kontakt med Thor Håkon, som ikke ønsker å uttale seg, men han samtykker i omtale av bryllupet.

Nå håper paret å snart få til en bryllupsreise til Italia, helst til Sardinia, forteller Anette.

SMASK: Her var ekteskapet i boks.

Noen utfordringer ble det, ifølge bruden.

– Å ta den siste avgjørelsen på ting, var det jeg syntes var veldig vanskelig å være alene om. Og ville han like det? Jeg hadde aldri sett for meg at det kom til å være så mange avgjørelser som skulle tas. Selv om han jo har vært med på mye mer enn han visste selv.

Flere ganger underveis måtte hun spørre seg selv:

– «Herregud, hva er det jeg har gjort?» «Shit, hvordan skal det her gå?» Men det var for sent å gå tilbake på det. Og det har også vært kjempegøy. Sommerfugler i magen hele veien.

Og, når alt kommer til alt:

– Jeg ble gift! Og festen var fantastisk. Det var taler, god mat, god stemning. Vi danset langt inn i natten.

