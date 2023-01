ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Birgitte Engebretsen i Telenor

Telenor kutter 200 årsverk – informerte ansatte på allmøte

De ansatte hos telegiganten fikk på et allmøte tirsdag morgen beskjed om nedbemanning. Telenor reduserer antall fast ansatte med 200 årsverk.

– Vi har akkurat hatt et allmøte der vi har informert medarbeidere om at vi går inn i en omstillingsprosess, og at det vil bli sendt ut informasjon snarlig til media, bekrefter kommunikasjonsdirektør Hanne Knudsen.

Kutter fast ansatte

Ifølge en pressemelding som sendes ut i løpet av tirsdagen skal Telenor gjennom en bemanningsreduksjon der rundt 200 fast ansatte årsverk kuttes.

– Telenors suksess kommer som konsekvens av at selskapet hele tiden har vært endringsvillig og ligget i forkant av den teknologiske utviklingen. Bransjen vår er i konstant endring med rask digitalisering, og det medfører at også vi må omstille oss i takt med både utvikling i kundebehov og teknologi, sier administrerende direktør Birgitte Engebretsen i en pressemelding.

De ansatte skal også ha blitt informert om en drastisk reduksjon i innleide konsulenter. I tillegg til den bemanningsreduksjonen, venter selskaper naturlig avgang blant ansatte. Telenor-ledelsen regner med dette til sammen vil være i samme omfang som reduksjonen av fast ansatte.

Telenor opplyser at de ansatte som kuttes vil få tilbud om sluttavtale med omstillingsbistand.

– Flatere struktur

– Endringene vi nå gjennomfører innebærer at vi får færre ledere og flatere struktur, samt at roller og arbeidsmåter blir endret for at vi skal levere på de målene vi har satt oss, sier administrerende direktør Birgitte Engebretsen ifølge en pressemelding.

– Omstillingsprosesser som dette er krevende for de berørte. Det er likevel helt nødvendig at vi fornyer oss og skaper økt verdi for kundene, samtidig som vi ivaretar Telenors konkurransekraft i en utfordrende tid preget av høy makroøkonomisk usikkerhet, tilføyer hun.

Telenor har planlagt ytterligere møter i divisjonene senere i dag der de ansatte skal få ytterligere informasjon.

Som ledd i endringene i selskapet oppretter Telenor Norge en ny divisjon rettet mot forbrukermarkedet, på tvers av mobil, bredbånd og TV.

Samtidig etablerer Telenor én felles kundeservice på tvers av tjenesteområdene. Ifølge pressemeldingen «for å betjene kundene bedre».