Spillet om

politivarslerne Emilie Enger Mehl lovte å rydde opp i politiets fryktkultur. Skru på lyd Stortinget, onsdag 25. mai 2022 Men justisministerens forslag om et eget varslingsombud ble aldri noe av.



Nå kan VG avsløre hva som skjedde med Mehls prestisjeprosjekt.

Spillet om politivarslerne

– Jeg feiret det som en seier, sier Unn Alma Skatvold, leder for politiets største fagforbund.

14. mai i år var hun på hytta, da telefonen ringte tidlig om morgenen. Det var justisministeren som ville gi henne nyheten før den kom i avisene.

Mehl mente hun hadde funnet en løsning på tillitskrisen i politiet.

I syv lange år hadde politifolk som varslet om drap, om overgrep og store narkotikasaker som ble lagt vekk, fortalt at varslingen gjorde dem syke. Fryktkulturen satt så dypt at Politiets Fellesforbund ba sine medlemmer slutte å si fra om kritikkverdige forhold. Det var ikke trygt.

De siste to ukene hadde justisministeren måtte svare Stortinget på VGs avsløring der en politiansatt i Oslo hadde blitt 100 prosent ufør etter å ha varslet mot sin egen politimester.

– Uholdbart, sa Mehl på stortingets talerstol.

– Jeg, som justisminister, kan ikke leve med et sånt vedtak.

Unn Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

På telefonen til Unn Skatvold, fortalte Mehl om hvordan hun skulle løse varslerkrisen i politiet. Til stortinget beskrev Mehl planene noen dager senere:

– Nå har jeg sørget for at det skal opprettes et nasjonalt varslingsombud for politiet. Det må være et uavhengig organ eller ombud som alle har tillit til.

Skatvold forstod det som et stort steg i riktig retning. I stedet ble det et tilbakeslag.

Dette er historien om hvordan justisministerens prestisjeprosjekt ble redusert til et forslag om et varslingsombud som ikke skulle få lov til å undersøke varsler.

Så ble det skrinlagt i all stillhet.

Forhistorien for varslingsombudet var flere mediesaker, fortalte Politidirektoratet på et møte med fagforeningen i august.

Ifølge et møtereferat var saken et forsøk på å snu fagforeningen - og «et trekk for å roe mediene i en opphetet posisjon.»

I offentligheten flagget justisministeren en storopprydding:

– Er det ukultur eller fryktkultur, så må det ryddes opp i. Derfor har regjeringen besluttet å opprette et nasjonalt varslingsombud i politietaten, sa Mehl til VG i juni.

Men hvem fikk komme med innspill til hvordan varslerombudet skulle se ut?

Rett etter at Mehl annonserte varslingsombudet, tok Skatvolds politiske rådgiver uformell kontakt med Justisdepartementet og ba om å få komme med råd før mandatet skulle ferdigstilles, forteller hun.

De ble avvist.

– Hun vet hvor mye denne saken betyr for oss… Hvis hun virkelig ønsket at vi skulle snu vedtaket vårt, hadde det vært klokt å snakke med oss, sier Skatvold i dag.

VG har bedt om innsyn i all kommunikasjon mellom Justisdepartementet, Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund for å se hvem som kan ha påvirket utformingen av oppdragsbrevet.

Det er oppdragsbrevet som setter rammene for det nye varslingsombudet.

Innsynet viser ingen kontakt mellom departementet og andre før de skrev oppdraget. Men på direkte spørsmål fra VG bekrefter Justisdepartementet at de ba Politidirektoratet om innspill før oppdragsbrevet ble skrevet.

Disse innspillene er hemmelige.

I midten av juni sendte Mehl oppdraget til Politidirektoratet og fagforeningene. Mandatet var noe ganske annet enn det uavhengige organet fagforeningen hadde fått forespeilet.

Fellesforbundet hadde sett for seg et sivilombud, med egne kontorer og ansatte på utsiden av politiet. Men i brevet stod det blant annet at ombudet skulle ligge under politiets bedriftshelsetjeneste.

Skatvold leste og tenkte: «Men hva er dette? Vi kan vi ikke bli med på det.» Til Politidirektoratet skrev hun: «På grensen til useriøst»

For Skatvold var det en forutsetning at ombudet fikk myndighet til å håndheve varslingsreglene, iverksette granskinger og ilegge straff. Men justisdepartementet skrev nå at ombudet ikke skulle ha noen rolle når det gjaldt å undersøke varsler. Det skulle heller ikke føre til økte utgifter.

Marius Bækkevar, leder i Oslo Politiforening fikk et bilde i hodet da han leste forslaget. Han så for seg en lang, mørk korridor og i enden lå et kontor, med et dørskilt på skjeve: Ombud. På innsiden satt en seniorrådgiver fra POD.

– Det er overhodet ikke sånn at et varslingsombud under bedriftshelsetjenesten noen gang kan bli uavhengig, slik Mehl lovte, sier han.

Det samme mener Ørjan Hjortland. Han er lokallagsleder i Vest og har jobbet med to av de mest kjente varslingssakene i Norge: Drapet på åtte år gamle Monika i 2011 og bortføringen av gallerieier og millionær Reidar Osen i 2015.

– Vi hadde troa og nesten en intern feiring. Men når det kom en sånn begrensning… ingen ressurser, ingen myndighet. Da er det ikke lenger et varslingsombud vi snakker om i det hele tatt.

Et referat fra HR-sjef Karin Aslaksen i Politidirektoratet (POD) forteller at varslingsombudets primære rolle bør være rådgivning, omsorg og ivaretakelse av varsleren.

Akkurat som i oppdragsbrevet til Mehl, skrev Aslaksen at varsler om kritikkverdige forhold er arbeidsgivers oppgave:

«Vi mener at et eksternt ombud ikke kan undersøke et varsel eller ha noen påvirkning på verken beslutningene i en undersøkelse eller når det gjelder å vurdere/overprøve konklusjonene i en varslingssak i etterkant.»

HR-sjefen skrev at en lovendring må til, hvis andre enn arbeidsgiver skal undersøke varsler i etaten.

Ga Aslaksen denne beskjeden til Mehl før oppdragsbrevet ble skrevet?

Politidirektoratet beskriver det de kaller «løpende og god kontakt med JD om saken». Men HR-sjef Aslaksen vil ikke svare VG på spørsmålet:

– Var planen til POD at Politiets Fellesforbund ikke skulle akseptere forslaget i oppdragsbrevet?

Aslaksen forteller at de har bidratt med faglige vurderinger til departementet.

– Dette er i tråd med et direktoratets ansvar og rolle, skriver hun i en e-post.

På et møte 25. august var både Skatvold og hovedverneombudet helt klare: Det hadde ingen hensikt å fortsette prosessen. Og hvis den fortsatte uten dem, ville Politiets Fellesforbund gå aktivt ut for å motarbeide det nye varslerombudet. Denne beskjeden ga politidirektør Benedicte Bjørnland videre til Mehl. I september kalte justisministeren inn fagforeningene og hovedverneombudet til et møte.

– Hun ville høre det fra oss direkte, at dette ikke var mulig å få til. Da ville vi blitt et gissel, sier Skatvold.

– Virket hun overrasket?

– Nei. Hun sa bare at de skulle diskutere det videre i Justisdepartementet. Så trakk hun oppdraget.

Bare politiets eget fagblad omtalte det, da Politidirektoratet sendte ut en pressemelding i slutten av september, med tittelen: «Enighet om videre arbeid for å bedre politiets varslingsinstitutt».

De som leste lengre enn tittelen, kunne se at pressemeldingen avlyste justisministerens varslingsombud.

– I stedet for å for å bruke tid på et varslingsombud for politiet, ville både fagforeninger og hovedverneombud heller prioritere å jobbe videre med allerede planlagte forbedringer, skrev Politidirektoratet.

Fikk Mehl det varslingsombudet hun ønsket seg? Så hun alltid for seg et kontor under bedriftshelsetjenesten?

VG har bedt om intervju med både politidirektør Benedicte Bjørnland og justisminister Emilie Enger Mehl om denne saken, men ingen av dem ønsker å stille.

VG har sendt justisministeren en rekke spørsmål om saken:

Du sa til Stortinget i mai at du ønsket et uavhengig varslingsombud for politiet. Hvorfor ga du i oppdrag at det skulle organiseres under bedriftshelsetjenesten – og ikke kunne undersøke varsler?

Hvorfor innhentet Justisdepartementet kun råd fra Politidirektoratet - ikke fagforeningene som man ønsket å finne en løsning for?

Hvorfor lagde du ikke et nytt oppdragsbrev som fagforeningene lettere kunne akseptere?

I mai sto Emilie Enger Mehl på stortingets talerstol og sa hun ikke kunne leve med vedtaket om at politifolk ikke bør varsle om kritikkverdige forhold:

Vedtaket står fortsatt. Kan du leve med det nå?

Mehl har ikke besvart noen av spørsmålene.

Via kommunikasjonsavdelingen i justisdepartementet, har hun sendt et samlet svar om at varslerombudet skulle styre varslervernet i politiet og være et uavhengig organ eller ombud som alle kunne ha tillit til.

Så legger hun til at arbeidsmiljøloven sier at arbeidsgiver har plikt til å sørge for at varsler blir undersøkt:

– Denne plikten påhviler arbeidsgiver, og kan ikke legges til et uavhengig, frittstående organ, skriver Mehl.

– Lanserte du et varslingsombud som var i strid med arbeidsmiljøloven?

Dette har Mehl ennå ikke svart på.

– Jeg har tatt til etterretning at organisasjonenes ikke mener det er mulig å få et uavhengig, habilt varslingsombud som har tilstrekkelig myndighet, innenfor de rammer som arbeidsmiljøloven setter, skrev Mehl til VG.

Emilie Enger Mehl (t.v.) besøker Politiets Fellesforbunds landsmøte. Unn Alma Skatvold (t.h.).

Fra vinduet på kontoret i Nydalen kan Unn Alma Skatvold se over til den andre siden av gaten, på departementet til Mehl. I dag er hun skuffet.

– Har du tenkt på at dere kan ha blitt spilt utover sidelinjen?

– Det har jeg ikke. Jeg kan ikke forstå at de tør det, sier Skatvold.

– Oppdragsbrevet er skrevet sånn at det ikke kunne bli et varslerombud?

– Ja, når du sier det… Men det blir å spekulere.

VG spør om hun føler seg lurt.

– Jeg var først og fremst oppgitt over at de virkelig ikke har forstått hva disse sakene faktisk handler om. Og skuffa over at de ikke forstår omkostningene for sine ansatte.

Folk blir syke. De blir stående alene. Det blir altoppslukende for dem, forteller Skatvold.

– Hvordan er det å si til dem at fellesforbundet ikke kan tilrå å varsle?

– Det er helt surrealistisk. I hjertet vårt, vil vi jo at folk skal varsle om kritikkverdige forhold. Veldig få liker vedtaket vårt. Mehl liker ikke vedtaket vårt. Men vi er ikke noe nærmere.