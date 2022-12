KRITIKK FRA MERDEKANTEN: Frederik Dahle Klocke forteller Jonas Gahr Støre hvor lakseskapet bør stå. Så forteller han at han er Ap-politiker.

Angripes av sine egne: − Tenk deg om, Jonas

FLATANGER (VG) Fra en laksemerd utenfor Namsos får statsminister Jonas Gahr Støre høre det. Fra sine egne. Støre lover en løsning som tar hensyn til kritikernes frykt.

Etter en båttur i heftig sjø ankommer Støre oppdrettsanlegget til Bjørøya AS utenfor Flatanger i Trøndelag.

Ute i merden hoppet 200.000 laks rundt, uvitende om at de om ikke så lenge skal havne mindre glade på middagsbord rundt om i verden.

Ved kanten av merden presenterer Frederik Dahle Klocke seg som lokalitetsleder i oppdrettsselskapet.

Han er bånn ærlig overfor statsministeren.

– Jeg er veldig skeptisk til hele konseptet regjeringen har laget med lakseskatt. Jeg er ikke enig med eget parti i denne saken.

Støre lytter.

– Eget parti?

– Ja, jeg er lokalpolitiker for Ap i Flatanger.

Et søk forteller at han ikke bare er det, han er partiets gruppeleder i kommunestyret.

Saken dreier seg om den omstridte lakseskatten, som regjeringen har foreslått skal innføres fra nyttår.

NESTEN-SKIPPER: Jonas Gahr Støre var på sjøen i nesten to timer på vei til oppdrettsanlegget. Han fortalte at han i marinen kvalifiserte seg til kystskippersertifikat. – Men jeg fikk aldri brukt det.

– Tenk deg om, Jonas

– Hvis ikke den skatten endres, så vil investeringene stanse opp og hele kommunen vår vil bli rammet. I dette selskapet har mye av overskuddet blir investert tilbake for å utvikle selskapet videre. Tenk deg om, Jonas, er Klockes klokkeklare melding.

– Jeg gjør det. Det er derfor jeg er her, for å høre hva de som driver og jobber med oppdrett mener. Jeg setter pris på slike tilbakemeldinger. Jeg kan love at vi ikke skal lage en ordning som vil bidra til full stans i investeringene, slik mange i bransjen nå mener blir utfallet. Vi ønsker fortsatt aktivitet og videreutvikling, sier Støre.

Info Dette er forslaget om grunnrenteskatt Regjeringen har foreslått en særskilt skatt på 40 prosent på grunnrenten i oppdrett av ørret og laks.

Grunnrenten er verdien av en knapp naturressurs, og viser seg som ekstra overskudd i bedrifter som gjennom konsesjoner får utnytte ressursen.

Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

For laks skal grunnrenteskatten baseres på normpris med grunnlag i børsprisene, og ikke faktisk oppnådde priser.

Et bunnfradrag på 4 000–5 000 tonn sikrer at kun de største aktørene vil betale grunnrenteskatten.

Forslaget er sendt på høring med frist 4. januar 2023, men virkningstidspunktet er fra 1. januar 2023.

Skatteinntektene anslås til 3,65-3,8 milliarder kroner årlig.

Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.

Næringen har protestert kraftig, og flere selskaper avventer en del av sine investeringer til det blir mer klarhet rundt detaljene.

Han gir ikke ved dørene.

– Havbruksnæringen er en fantastisk næring som over år er bygget opp av familier og lokale gründere, og er blitt en av Norges største og mest lønnsomme næringer i gode år med svært høye overskudd. Vi mener det er riktig at fellesskapet skal få en rettferdig andel av verdiene som skapes vet utnyttelse av våre felles naturressurser, fortsetter Støre.

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp) i Flatanger har vært med på båtturen.

UT PÅ TUR: To båter i stor fart pløyde sjøen på vei mot laksemerdene.

– Det trenger ikke denne kommunen

– Det skal ikke underslås at det er mange som er skeptiske til regjeringens forslag, fordi de har regnet på det og sett at det vil ramme dem hardt – og at det kan gå ut over fremtidige investeringer. Det trenger ikke denne kommunen, sier mannen som er ordfører i en av de store oppdrettskommunene i Norge.

Aps ordførerkandidat, Lisbeth Hustad, nesten beklager at hun nikker og er enig.

– Her må regjeringen vår foreta endringer, sier hun.

Han som har kjørt båten til anlegget, er daglig leder i Bjørøya AS: Ole Martin Løfsnes sier det er samlet skattetrykk det må gjøres noe med.

ADVARER: Ole Martin Løfsnes sier skattetrykket regjeringen foreslår, er ødeleggende høyt.

– Det er nivået på skatt som er kritisk. Hvis skattenivået samlet blir på over 70 prosent, kan det bli døden for mange lakseselskaper og leverandørindustrien, fordi det ikke er penger til å investere.

Han og onkelen, Ove Løfsnes, driver familieselskapet med 110 ansatte.

– Jeg forstår at regjeringen vil innføre en grunnrenteskatt, fordi dette er en næring som går gått og som høster av en begrenset felles ressurs. Men det er nivået på samlet skatt som må ned, sier Ove Løfsnes.

HEVDER Å VÆRE FORSIKTIG: Ove Løfsnes sier de ikke har tatt ut penger til egen nytelse.

God for 3,3 milliarder

Familien har drevet i flere generasjoner og har en samlet familieformue på 3,3 milliarder kroner.

– Vi har ikke tatt ut penger til egen nytelse. Vi bor i boliger til to-tre millioner kroner og har i all hovedsak brukt det vi tjener til å reinvestere i selskapet, sier Ove Løfsnes.

Støre var på sin tur i Trøndelag også på besøk hos et selskap som for tiden betaler over 100 prosent skatt, ifølge daglig leder Svein Gustav Sinkaberg i oppdrettsselskapet SinkabergHansen i Rørvik.

Der fikk også Støre treffe redde ansatte som fryktet jobbene sine.

SKATTEKAMP: Støre og Ole Løfsnes i diskusjon.

Støre han dro til oppdrettsanleggene for å høre hvordan virkeligheten ser ut der ute, blant de som jobber i bransjen han og regjeringen vil skatte legge mer, fordi de tjener så godt og fordi de høster fra fellesskapets ressurser.

– Jeg visste jeg ville få høre det, men for meg er det viktig å både høre og se. Dette er selskaper som gjennom mange år har jobbet hardt og skapt store verdier både for selskapet og lokalsamfunnet. Jeg forstår at mange frykter at denne tryggheten er truet.

– Med din regjerings forslag er den jo det, skal vi tro de selskapene vi har møtt nå?

– Ja, men det er altså slik at vi er midt i en høringsperiode og det de sier er viktige innspill som vi vil ta med oss i sluttbehandlingen av denne saken. Jeg er viss på at vi skal greie å finne en løsning som innebærer at det innføres en grunnrenteskatt også i havbruksnæringen, som ikke fører til at investeringene stanser opp.

– Ramsalt kritikk

Næringspolitisk talsperson i Høyre, Linda Hofstad Helleland, ber Støre utsette beslutningen.

– Dette er en høyst uvanlig måte å gjøre det på, derfor har også forslaget samt prosessen får ramsalt kritikk fra inn- og utland. Ute opplever de at den politiske risikoen ved å investere i Norge har økt, og her hjemme frykter folk for at de må selge husene sine, sier hun.

BER STØRE BREMSE: Linda Hofstad Helleland advarer mot ringvirkningene av regjeringens forslag.

Hun sier at Støre ikke forstår Distrikts-Norge.

– Det dreier seg om hvordan snekkere og murere langs kysten er avhengig av sånne som havbruksindustrien for å få oppdrag til bedriften sin. Det er ikke bare prosjekter for 35 milliarder som er lagt på is, også børsverdier har forduftet, og permitteringsvarsler som bekymrer folk langs kysten, sier hun – og ber Støre lytte.

– Næringen selv har foreslått en overgangsordning med økt produksjonsavgift der provenyet for 2024 dekkes inn. Et minimum må være at skatten ikke begynner å virke før stortinget har behandlet saken – og at det hele konsekvensutredes.