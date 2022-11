Tale Torjussen som «Amalie» og Malik Edo som «Joffe» da de spilte i «Klassen» i 2019.

Kjenner du igjen «VGS»-stjernene?

Fire av stjernene i «VGS» slo gjennom i «Klassen» i 2019. En av dem startet karrieren lenge før det – kjenner du dem igjen?

Tale Torjussen (17) spiller «Amalie» som er en av hovedrollene i NRK-serien «VGS». I 2019 startet NRK Super-serien «Klassen», som er forløperen.

VG har snakket med de fire skuespillerne som deltar i begge seriene.

– Jeg var 14 år da vi filmet den første sesong av «Klassen». Nå er jeg 17, og mye skjer i løpet av disse årene. Jeg er fortsatt den samme, men har likevel forandret meg, sier Torjussen.

Tale Torjussen ble intervjuet av VG i 2015 da hun var 10 – og allerede da skuespiller.

Hun forteller at hun alltid har vært engasjert, utadvendt og sprudlende og drevet med sang, dans og drama.

– I tillegg har jeg kastet meg ut i nye ting uten sikkerhetsnett og elsker utfordringer. Jeg har fortsatt høye krav til meg selv, men har lært meg å senke skuldrene mer. Jeg er tryggere på meg selv, vet mer hvem jeg er, hva jeg liker og hva jeg står for, sier hun.

Tale Torjussen (17) har i dag en av hovedrollene i NRK-serien «VGS».

Ble intervjuet i 2015

I et intervju med VG i 2015 fortalte hun om livet som ung skuespiller.

– Jeg har nok alltid elsket å opptre. Hadde vi besøk opptrådte jeg, og når var jeg sammen med venninner satte vi opp skuespill som familien led seg gjennom, forteller Torjussen i dag.

Tale Torjussen i 2015.

Skuespillerdrømmen startet i 2. klasse på barneskolen da hun ble med på Minken Fossheims barne- og ungdomsteater i Oslo.

– Vi satt ikke opp teaterstykker, men hadde mest improvisasjonsøvelser. Det har jo kommet godt med nå, fordi manusene til både «Klassen» og «VGS» krever at man improviserer. Før hadde jeg en barndomsdrøm om å bli skuespiller, og gikk på mange auditions. Nå har den gått i oppfyllelse og det er helt sykt, sier Torjussen.

I dag er hun elev ved Kristelig Gymnasium (KG) i Oslo. Hun gjør stor suksess på TikTok med over 130.000 følgere og har vært nominert som årets influencer.

– Positive kommentarer

Maxime Jacobsen (17) spiller «Lara». Hun forteller at også karakteren hennes har endret seg mye siden første sesong av «Klassen» i 2019:

Cassy (Mira Isabel Niedzielak), Amalie (Tale Torjussen), Hedda (Julie Sinding Langtind) og Lara (Maxime Jacobsen) i «VGS» på NRK.

– Jeg føler at karakteren min har funnet litt mer seg selv og har blitt mer selvsikker, Lara har blitt sterkere. I «Klassen» ble hun litt mobbet og latterliggjort, i «VGS» så er hun blitt en del av den «kule» gjengen og hun føler selv at hun endelig har funnet sine mennesker og har det mye bedre nå, sier Jacobsen.

Hun er i dag elev på Oslo Handelsgymnasium.

– Jeg har fått veldig mye positive kommentarer, men også er det jo selvfølgelig noen få som ikke kan skille Karakteren min Lara og meg selv som person. Men de positive kommentarene veier så sinnssykt mye mer, enn de negativ.

Maxime Jacobsen som «Lara» i «Klassen» i 2019.

– I dag er jeg mye roligere

Malik Edo spiller «Joffe» i begge seriene. Han er i dag elev ved Stange videregående skole.

Malik Lund Edo spiller «Joffe».

– Jeg har forandret meg masse, men det tror jeg alle på min alder gjør. Den gang var jeg en energibombe, og en svamp som sugde opp all informasjon jeg kunne. «Klassen» var en skikkelig lærerik opplevelse som jeg vokste masse på, sier Edo.

Han forteller at han er mye roligere, og mer sikker.

– Jeg jobber også mer seriøst som skuespiller nå enn jeg gjorde da. Det er jo en stor forskjell i både alder og karakter fra «Klassen» til «VGS». Det merker jeg både på måten jeg jobber, og på meg selv som person. Er det en ting jeg har tatt med meg fra «Klassen» til «VGS», så er det at forarbeid er key – Josef er mye mer kompleks enn dere har sett til nå, svarer Malik Edo.

Malik Edo i «Klassen» i 2019.

– Jeg var en naiv gutt

Michael Bekkevold spiller «Mathias» i de to seriene. Han er i dag elev på Skedsmo videregående skole.

– I det «Klassen» ble publisert tilbake i 2019 så var jeg bare 14 år gammel, jeg var en trivelig gutt som hadde mye på hjertet, og jeg var generelt glad i å bli kjent med nye mennesker.

«Mathias» (Michael Bekkevold) og «Joffe» (Malik Edo) fra «Klassen» i 2019.

– Jeg følte en enorm mestringsfølelse, samtidig så synes jeg det var veldig gøy og spennende å debutere som skuespiller. Samtidig så var jeg bare 14 år, og all oppmerksomheten og statusen gikk kanskje litt til hode på meg, sier Bekkevold.

Han forteller at han syntes det var rart at alle plutselig ville være venn med ham:

– Jeg var en naiv gutt som ikke tenkte noe særlig over det på den tiden. Igjennom de siste årene har jeg lært meg selv å bli ydmyk, i dag er jeg takknemlig for alt jeg har fått lov til å oppleve som skuespiller. Jeg ser fortsatt på meg selv som en utadvendt gutt med mye på hjertet. I dag er jeg nok ikke like naiv som jeg var før. Og jeg har lært meg å velge venner med omhu, sier Bekkevold.

«Mathias» (Michael Bekkevold) her sammen med «Amir» (Yusuf Baran Bilgic) i den nye serien «VGS» på NRK.

For ordens skyld: Tale Torjussen er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.