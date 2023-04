FORLOT STILLINGEN: Denne uken ble det kjent at Hedvig Moe forlater sin stilling som nestsjef i PST etter en angivelig konflikt mellom henne og PST-sjef Beate Gangås. Fredag deltar hun i en debatt under journalistkonferansen Skup i Tønsberg.

PST: Fikk ikke all informasjon før Oslo-terroren

TØNSBERG (VG) Avtroppende PST-nestleder Hedvig Moe sier det er feil at PST fikk all informasjon før terrorangrepet under Pride – etter at E-tjenesten i månedsvis har sagt at de delte «all relevant» informasjon «fortløpende».

I dagene før terrorangrepet under Pride-markeringen i fjor var Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på sporet av det ekstremistiske nettverket som nå er siktet for å stå bak.

Grunnen til at PST kom på sporet, var at en agent for Etterretningstjenesten chattet med en islamist som fortalte om et forestående angrep.

PST jobbet fortsatt med dette sporet da det smalt. Etter at VG først fortalte om den hemmelige operasjonen i januar i år, har et spørsmål vært:

Delte Etterretningstjenesten Etterretningstjenesten E-tjenesten, som ligger under Forsvaret, har ansvar for å beskytte norske innbyggere mot trusler i utlandet. fortløpende all dialog de hadde med islamisten videre med PST PSTPolitiets sikkerhetstjeneste (PST) har ansvar for å beskytte oss mot trusler på norsk jord.?

E-tjenesten har de siste fire månedene konsekvent gitt samme uttalelse:

– Det må ikke herske noen tvil om at E-tjenesten deler all relevant informasjon som kan bidra til å redde norske liv. Det har vi også gjort fortløpende og uten forsinkelse med PST i denne saken.

LES AVSLØRINGEN: Den hemmelige operasjonen

Info TIPS OSS! VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655. Vis mer

Nå sier avtroppende PST-nestleder Hedvig Moe:

– VG har publisert ganske mye informasjon som forelå før angrepet 25. juni. Det har blitt skapt et inntrykk av at PST hadde den informasjonen. Det hadde vi ikke. Det er ikke riktig.

Informasjonen VG har publisert er innholdet i chatteloggene mellom islamisten og den hemmelige agenten.

– E-tjenesten sier at de fortløpende delte all relevant informasjon med PST. Hva tenker du om det sitatet?

– E-tjenesten er det beste til å svare på det spørsmålet. Så vil sjef i PST, Beate Gangås, komme med utfyllende svar på det.

FIKK IKKE ALL INFORMASJON: Det sier avtroppende nestleder i PST, Hedvig Moe, til VG.

Moe vil ikke svare på konkrete spørsmål om nøyaktig hvilken informasjon PST fikk og ikke fikk.

Men på spørsmål om det er relevant informasjon som ikke nådde PST, svarer hun:

– All informasjon er relevant og viktig for oss, både stort og smått.

– Men da er det relevant, da?

– All informasjon er relevant og kan være av betydning for oss på generell basis. Hvilken informasjon som er relevant og av betydning i denne saken her, det kan ikke jeg si noe konkret om.

– Hvis ikke informasjonen ble delt, kunne det hatt noe å si for hvorvidt angrepet kunne vært avverget?

– Det blir veldig vanskelig å si noen ting om, sier Moe.

Info Dette er saken I midten av januar i år avslørte VG at Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde fått et varsel om et terrorangrep i Skandinavia. Varselet tilfløt tjenestene seks dager før Zaniar Matapour gikk til angrep i Oslo sentrum, natt til 25. juni i fjor. Bakgrunnen for varselet var en hemmelig operasjon som ble ledet av Etterretningstjenesten. I denne operasjonen spilte en agent rollen som medlem i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS). Agenten hadde fått kontakt med en islamist fra Norge på den krypterte kommunikasjonsplattformen Telegram. PST hadde ikke nøyaktige opplysninger om sted, tid eller navnet på den eller de som skulle gjennomføre det mulige angrepet. Men de kom på sporet av et nettverk rundt ekstremisten Arfan Bhatti. Den terrorsiktede Zaniar Matapour (43) var en del av dette nettverket, får VG opplyst. Vis mer

– Er det sant at E-tjenesten delte all relevant informasjon fortløpende?

– Det er ikke riktig for meg å svare konkret på det nå. Det jeg kan si per i dag er at vi ikke hadde all den informasjonen VG har publisert som skal stamme fra før angrepet.

– Hvem har skapt det inntrykket?

– Det har blitt skapt det inntrykket. Den som leser VG får det inntrykket.

– Har E-tjenesten skapt det inntrykket?

– Nei, altså hvem som har skapt det inntrykket og hvordan det har oppstått, det tenker jeg at jeg ikke skal mene noe om. Men som leser, så sitter man, mener jeg, med inntrykk av at PST hadde den informasjonen. Det er feil.

Islamisten og agenten snakket sammen ved to anledninger forut for terrorangrepet 25. juni.

19. juni i fjor, seks dager før terrorangrepet, skrev islamisten blant annet at «en bror» planla en operasjon i Skandinavia.

22. juni var det igjen dialog mellom de to.

VG har spurt Moe om hvor mye av denne dialogen PST eventuelt fikk i forkant av angrepet.

– Når det gjelder det mer konkrete, så er det riktig at jeg henviser til sjef PST. Jeg er assisterende sjef, men jeg slutter nå, og dette er et tema som er relevant i en tid fremover. Det er ikke riktig av meg å gå mer spesifikt inn på det. Det kommer hun til å uttale seg om videre.

VG har forelagt E-tjenesten alle uttalelsene til Moe. E-tjenesten har følgende svar:

– Det må ikke herske noen tvil om at E-tjenesten deler all relevant informasjon som kan bidra til å redde norske liv. Det har vi også gjort fortløpende og uten forsinkelse med PST i denne saken, skriver Ann-Kristin Bjergene i E-tjenesten til VG fredag ettermiddag.

PS: Utvalget som gransker terrorangrepet er ventet å legge frem sin rapport i løpet av sommeren. Men E-tjenestens handlinger er ikke en del av mandatet til granskningen. Forsvarsdepartementet har sagt at de ikke ser et behov for en ekstern granskning av E-tjenesten.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post