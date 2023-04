KRITISK: Richard Storevik fikk besøk av Ap-leder Jonas Gahr Støre da han og 40 andre tillitsvalgte meldte seg ut av Ap i 2019. Han meldte seg inn igjen.

Østlands-ledelse i Ap: − Det kan fort bli gærent

Valgkomiteen i Ap får kritikk fra sine egne etter at de innstiller på fire i ledelsen fra Østlandet – og to av Norges rikeste politikere. Jan Christian Vestre sier at det er bra det er plass til alle i Ap, også folk fra næringslivet.

– Det blir veldig Oslo-dominert, det må jeg innrømme. De må tenke seg nøye om. Det kan fort bli gærent. Det blir veldig vanskelig for partiet å ivareta resten av landet. Da må de mye mer ut enn de har vært. Vestre har vært god på det, de andre må mer ut. Det har de vært elendige på, sier Richard Storevik, lederen i Fellesforbundets (LO) største forening, avdeling 5. i Bergen.

Fredag ble det kjent at Bjørnar Skjæran stiller sin plass som nestleder i Ap til disposisjon. Ifølge VGs opplysninger er næringsminister Jan Christian Vestre innstilt til å overta på landsmøtet i Ap 4.–6. mai.

Partisekretær Kjersti Steneng og kunnskapsminister Tonje Brenna er de to kvinnene, som valgkomiteen innstiller overfor landsmøte, som ny ledelse i partiet.

Det betyr at status er at det blir fire fra Østlandet i Aps ledelse, Støre og Vestre fra Oslo, Brenna fra Viken og partisekretær Kjersti Stenseng fra Innlandet.

Storevik sier manglende folk fra distriktene vil bli brukt mot Ap for alt det er verdt, av motstandere.

– Det er klart det, når det gjelder distriktspolitikken. Symboleffekten kan bli farlig, sier Storevik.

Han sto frem før lønnsoppgjøret og krevde 5,2 prosent i lønnstillegg – og fikk akkurat det.

Storevik har vært ut og inn av Ap, men meldte seg inn igjen etter at Støre kom til oppvaskmøte i 2019.

VEST-RE: Storevik sier han oppfatter Vestre som vestlending.

Han sier han ikke er veldig bekymret over at partiledelsen vil ha to av landets rikeste politikere i ledelsen.

– Nei, det er jeg ikke. Det vil sikkert bli brukt mot dem, men jeg opplever at de står godt på våre sosialdemokratiske verdier.

72 pluss 45 millioner

I skattelistene for 2022 sto Vestre oppført med en formue på 72 073 402 kroner, mens partileder Jonas Gahr Støre hadde en formue på 45 006 558 kroner.

PÅ en pressekonferanse fredag svarte Vestre ut rikingekritikken.

– Jeg tror alle vet at jeg kommer fra en familiebedrift. Jeg var 25 år da pappa døde av kreft og jeg måtte ta over driften, sa næringsminister Jan Christian Vestre etter at han er innstilt som ny nestleder i Arbeiderpartiet og det på pressekonferansen kom opp spørsmål om hans bakgrunn.

Han la til at de har bygget opp en sterk bedrift og at det er godt at det er plass til alle i Arbeiderpartiet, også folk som kommer fra næringslivet.

– Er vestlending

Han sier også at han har gode erfaringer med Vestre.

– Jeg opplever at Vestre står på vår side og er vestlending, sier han med henvisning til at Vestre er født i Haugesund, selv om han nå bor i Oslo.

– Veldig trist

Tarjei Østrem er ordførerkandidat i Lurøy – Bjørnar Skjærans hjemkommune.

Han advarte torsdag valgkomiteen mot å velge fire østlendinger – hvorav to av dem er mangemillionærer – til partiledelsen. Nå konstaterer han at slaget er tapt.

– Det er veldig trist at dette blir utfallet. Jeg tror vi taper på det. Jeg har ingenting negativt å si om folkene i ledelsen. Det er dyktige og gjeve folk, sier han, men legger til:

– Det er viktig å huske på å ha en bred representasjon både geografisk og sosialt. Når vi mister Bjørnar, har vi mistet en som vet hva det betyr å stå i arbeid og snu på krona. Når vi går til valg på «vanlige folks tur, tror jeg det hadde vært lurt å ha en representant for vanlige folk inn i ledelsen.

DISTRIKT-DILEMMA: Storevik er redd for at partiet hans kan bli kritisert for å fremstå som distriktsfiendtlig.

Med valgkomités innstilling, med fire østledninger i ledelsen, kan det bli et distriktspress for å bytte ut partisekretær Kjersti Stenseng med en Ap-politiker fra distriktene, på landsmøtet.

Tidligere Ap-topp, Helga Pedersen, har stilt seg til disposisjon, og et mindretall i valgkomiteen ville ha henne.

Ser en på fylkene som støtter Pedersen, har de ikke flertall i landsmøtet, i hvert fall ikke i dag.

– Ikke enig

Leder av Aps valgkomité, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, svarer slik på uttalelsene til LO-tillitsvalgte Storevik fra Bergen:

– Jeg er ikke enig med Richard. Jeg mener vi hare god representasjon fra nord, kysten og resten av landet, sier hun og viser blant annet til at valgkomiteen har innstilt sentralstyremedlemmer fra de tre nordligste fylkene.

– Sinnssykt fornøyd

AUF-leder Astrid Hoem satt i valgkomiteen. Hennes AUF fremstår som seierherre, fordi de fikk innstilt to av «sine»: Tonje Brenna og Jan Christian Vestre, med bakgrunn fra AUF og som var på Utøya og overlevde terroren.

– SINNSSYKT: Astrid Hoem i midten, sammen med LO-leder og valgkomiteleder Peggy Hessen Følsvik til venstre. Hoem jubler over at to av deres fremste kandidater er innstilt som nestledere.

– Jeg er sinnssykt fornøyd og skikkelig stolt over innstillingen. Vi får til den nyrekrutteringen vi har ønsket og for oss er det selvsagt viktig å få inn to som representerer Utøya-generasjonen.

– Dere har vunnet frem med den konsekvens at distriktene ikke får inn noen i toppledelsen?

– Jeg tror at vi uavhengig av det, vil få kritikk fra opposisjonen. Det viktige var å få noen inn i ledelsen, som kan skape entusiasme og fornyelse.

Støre: Bør være stolte

Jonas Gahr Støre svarte fredag ettermiddag slik på kritikken:

– Hva tror du vanlige arbeidsfolk tenker når halvparten av Ap-ledelsen er mangemillionærer, som deg selv og Jan Christian Vestre?

– Ser vi på Jan Christian Vestres historie, er det at vi har et sånt partimedlem en historie Arbeiderpartiet skal være stolte av. At vi får en som har direkte erfaring fra det private næringsliv og har skapt arbeidsplasser. Han har gjort det på en måte som har lagt vekt på miljø, inkludering, kompetanse og å bygge ut i distriktene, sier Støre og legger til:

– Vi kjenner Jan Christian basert på det engasjementet han har og de sakene han har jobbet på, det er det vi må fokusere på. Ser du på alle i Arbeidpartiet er det stort mangfold, og det er politikken vi står samlet om.