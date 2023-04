Tre brannslukningsapparater som ble funnet på togskinnene.

Tre barn har erkjent å ha lagt gjenstander på togskinnene i Larvik

Tre barn under den strafferettslige lavalder har erkjent å ha lagt gjenstander på togskinnene i Larvik 11. april. Saken blir henlagt.

Det skriver politiet i en pressemelding.

Det var på kvelden tirsdag 11. april politiet fikk to meldinger om at hadde blitt lagt gjenstander på togskinnene ved Larvik. Ved den første anledningen ble disse kjørt over av et tog fra Vy.

– Politiet har etterforsket sakene bredt og vi har mottatt flere tips. Summen av dette har bidratt til løsning av saken, sier sjef ved Larvik politistasjon Tor Eriksen.

Det ikke blitt rapport om skader på verken personer, toglinjene eller togmateriell i forbindelse med saken.

Grunnet barnas unge alder vil saken bli henlagt.

– Barna har gjort dette uten å tenke på hvilke alvorlige konsekvenser det kunne ha ført til, sier Eriksen.

De involverte barna følges nå opp av sine foreldre.

Eriksen sier at det er viktig å forebygge denne typen hendelser, og politiet vil derfor ha tett dialog med skolen der barna går.

– For barn kan dette virke som uskyldig moro og et spennende påfunn, men det er viktig å huske på at konsekvensene fort kan bli store.

Omtrent i samme område som hendelsene 11. april ble det den 19. april lagt en elsparkesykkel på toglinjene. Tre dager senere ble det funnet isoporblokker på toglinjene.

– Disse to hendelsene er fortsatt under etterforskning, og sporene peker i samme retning av at det er barn som står bak.

