Flere la ned blomster og tente lys på ulykkestedet.

BA: Venninnen dømt etter at Lena Maria (18) døde på Osterøy

Gulating lagmannsrett har falt på en strengere straff for kvinnen (19) som kjørte ulykkesbilen på Osterøy i august 2021.

Det kommer frem i en fersk dom fra lagmannsretten, som dømmer kvinnen til ti måneders fengsel for uaktsom å ha forvoldt en annen sin død, melder BA.

Passasjer Lena Maria Aase (18) døde som følge av krasjen. Sjåføren, en av Aase sine beste venninner, ble tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt venninnen sin død.

I Hordaland tingrett ble venninnen dømt til 30 dager betinget fengsel.

Tingretten kom frem til at den unge kvinnen ikke opptrådte så klanderverdig at hun kunne holdes strafferettslig ansvarlig for dødsfallet.

Hun ble derfor frikjent for å ha uaktsomt forvoldt venninnen sin død, men dømt for brudd på vegtrafikkloven. Hun ble fratatt førerkortet i ett år og seks måneder.

Bilkortesje for Lena Marie i august 2021.

I tillegg til ti måneders ubetinget fengsel, må kvinnen betale oppreisningserstatning til Lena Maria Aases familie.

Kjetil Johannes Ottesen er 19-åringens forsvarer. Han har registrert at lagmannsretten har kommet frem til en annen konklusjon enn tingretten.

– Uavhengig av hvilken lovbestemmelse den faller inn under, er min klient fryktelig lei seg for det som har skjedd. Dette er noe som vil henge ved henne resten av livet, sier Ottesen til BA.

Det er ikke tatt stilling til om dommen skal ankes til Høyesterett.