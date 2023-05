Ni år etter Natos mål ble satt: Nå kommer Norges to prosent-plan

Regjeringen legger nå en plan for å nå Natos felles mål om å bruke to prosent på forsvar, innen 2026. Det opplyser statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Nato-landene var enige om å legge slike planer i 2014.

Norge er blant et fåtall land i Nato som verken har nådd målet Nato-landene ble enige om i 2014, eller lagt fram en realistisk plan for å nå dette målet.

– Forsikringspremien går opp og vi må være villige til å betale for det, sa Støre.

– Vi vil lage en konkret plan for hvordan vi skal gjøre det, la han til.

På spørsmål om hvorfor Norge ligger så langt etter andre allierte land, viste Støre til Danmark:

– Danmark skal nå to prosent-målet innen 2030. Vi sier innen 2026. Vi skal sette mål som er realistiske.

Langt ned på listen

Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) holder tirsdag en pressekonferanse om hvordan Forsvaret skal styrkes.

Norge er nå langt nede på listen over Nato-landenes bruk av penger til forsvar. Natos felles mål om å bruke to prosent av BNP på Forsvaret innen 2024 ble lagt for ti år siden.

Støre erkjente på pressekonferansen at regjeringen har slitt med gjennomføringen og det er økonomiske ubalanser som er bakgrunnen for at Norge ikke er på Nato-målet - eller har algt en plan.

– Vi ønsker å øke forsvarsutgiftene med mer enn 11 milliarder kroner innen 2026, sier forsvarsministeren.

Støre skal onsdag til Helsingfors og møte sine regjeringssjef-kolleger i Norden for å snakke om fremtidens forsvar i regionen, i lys av at samtlige land i Norden er eller er i ferd med å bli medlem i Nato.

Fra «tak» til «gulv»

Da generalsekretær Jens Stoltenberg presenterte Natos årsmelding i mars, hadde Norge falt ytterligere bak Natos felles to-prosentmål i 2022, til 1,57 prosent av BNP.

Når Støre møter de andre stats- og regjeringssjefene i Nato til toppmøte i Vilnius i juli, er det ventet at to-prosentmålet blir fastsatt som et gulv og ikke et tak for ressursbruk til Forsvaret.

Forsvarskommisjonen kommer onsdag

Regjeringen presenterer sin plan for styrking av Forsvaret dagen før Forsvarskommisjonen som tidligere justisminister for Ap, Knut Storberget har ledet, legger fram sin rapport.

Allerede i desember i fjor sa Storberget til VG at kommisjonen hadde avdekket store mangler i Forsvarets operative evne.

– Vi diskuterer hvor langt Norge er villig til å gå i bruk av ressurser på forsvar, men også hva slags risiko vi er villig til å leve med. Det er ikke befolkningen her særlig vant til, når inntrykket er at vi er sikret på de fleste områder, sa Storberget i VG-intervjuet.

Forsvarskommisjonen ble oppnevnt av Ap/Sp-regjeringen i desember 2021, for å vurdere hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv.

På pressekonferansen fikk Støre spørsmål om hvorfor dette målet nå settes dagen før Forsvarskommisjonen leverer sin rapport:

- Det kommer flere rapporter i nær framtid. Kommisjonen legger planer for ti til 20 år fremover. Det vi gjør nå er å ta på alvor de målene som er satt i Nato, sa Støre.