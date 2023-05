PÅ TUR: Trond Giske trillet rundt på familiens yngste da han ankom landsmøtet.

Giske jubler over ny seier

Trond Giskes lokallag i Trondheim, Nidaros, har passert en ny milepæl: De har flere medlemmer enn hele Oslo Ap. Han sier hva som er krisen for Ap – og det er noen helt andre enn Ap-ledelsen.

– Per nå har Nidaros sosialdemokratiske forum rundt 4100 betalende medlemmer. Det er veldig inspirerende at vi har så mange medlemmer og det er flott for Ap at vi bidrar til at mange velger å melde seg inn i Ap, sier lederen i Nidaros, Trond Giske.

Dette er tallene:

Oslo Ap hadde ved årsskiftet 4572 medlemmer, men foreløpig er det etter det VG erfarer under 4000 som har betalt kontingenten for 2023.

Giske sier at 2500 av deres 3000 medlemmer fra i fjor allerede har videreført medlemskapsbetalingen i år og at de i årets første fire måneder har fått vel 1600 nye medlemmer. Altså har Nidaros Ap rundt 4100 betalende medlemmer per nå.

Opp mot landsmøtet, som startet klokken 12.00 torsdag, har det vært heftig strid om Helga Pedersen skal overta som partisekretær for Kjersti Stenseng.

– Hva sier du til den striden?

– I det halvannet året jeg har vært medlem av Nidaros så har vi konsekvent holdt oss til politikk og holdt oss unna persondebatter. Jeg er overbevist om at det er en av grunnene til at vi har blitt så store. Det håper jeg også blir en linje på landsmøtet.

Han legger til:

TRØNDERGLEDE I OSLO: Trond Giske gleder seg på Youngstorget over at hans lokallag i Trondheim nå er større enn hele Oslo Ap.

– Det vil jeg ikke

– Medlemmene Nidaros vil ha svaret på hva vi gjør med strømprisen. Det er det viktige. Og trygg økonomi og god pensjon.

– Støre har fått kritikk for sin telefon til Helga Pedersen. Deler du den kritikken?

– Jeg har nettopp sagt at vår strategi er å prate om politikk og ikke person. Da vet du at jeg ikke svarer på det.

– Du kan skryte av Støres håndtering?

– Alle nye spin om slike persondebatter vil ta fokus bort fra politikk inn mot helgens landsmøte, så det vil jeg ikke.

– Støre sier partiet ikke er i krise. Med målinger under og rundt 20 prosent: Er du enig med ham?

– Det spiller egentlig ingen rolle hva man kaller det. 20 prosent er altfor lavt. Krisen handler om dem som trenger god sosialdemokratisk politikk, som ikke greier å betale regningene sine. Dette er krisen – det er dem som sliter økonomisk det er krise for, ikke for partiet.

PÅ VEI INN: Giske fikk også en prat med partiveteranen Martin Kolberg på vei inn til landsmøtet i Folkets Hus.

– Humoristisk

Giske sier at rundt halvparten av Nidaros-medlemmene kommer utenfor Trøndelag og at rundt 1500 av medlemmene kommer fra selve Trondheim.

Et enstemmig landsstyre i Ap har innstilt overfor landsmøte på å endre vedtektene, som betyr at utenbys medlemmer i Nidaros ikke skal regnes med når delegater fra Trøndelag skal velges til Ap-landsmøter i fremtiden.

Hvis et medlem i Nidaros kommer fra Sandefjord, så skal vedkommende telle som medlem i Sandefjord.

– Jeg hadde ønsket at vi skulle finne løsninger på det. Våre medlemmer har ikke noe ønske om å telle fra kommunen de bor; de velger Nidaros fordi de liker vår politiske linje.

Trøndelag Ap har bestemt seg for ikke å ta opp kampen mot innstillingen fra et enstemmig landsstyre.

– Jeg får heller tenke at vi får glede oss over den enorme veksten i medlemskap, fra rundt ti medlemmer for halvannet år siden, til over 4000 nå.

– Oslo Ap ligger an til å få tre menn inn i sentralstyret i Ap, hvis valgkomiteens innstilling blir vedtatt?

– Da vi så det, var det noen som humoristisk sa at da får vi stille med tre kvinner fra Nidaros, siden vi er like store, men vi holder oss unna persondebattene.

Strømtale

Han sier at han i sin tale kommer til å legge stor vekt på strøm.

– Vi må ta styring over strømeksporten og vil at strømprisene i Norge bestemmes i Norge og ikke i Tyskland. Kampsak nummer en på landsmøtet er at det blir et klart vedtak om at vi må ta styringen over strømmarkedet.

– Så vil jeg prate om fattigdom og at alle må ha en lønn eller pensjon de kan leve av.

– Skaper ikke engasjement

Leder Frode Jacobsen i Oslo Ap kommenterer Giskes uttalelser slik:

– Det er bra vi får landet debatten om vedtektsendringer i dag, den skaper hverken engasjement eller entusiasme hos Arbeiderpartiets medlemmer eller hos velgerne, sier Jacobsen.

VELKOMMEN: Frode Jacobsen ønsker Nidaros-medlemmer som valgkampaktivister for å sikre fire nye år med et Ap-ledet byråd i Oslo.

Han legger de offisielle tallene for 2022 til grunn.

– Oslo Arbeiderparti er opptatt av å verve flere medlemmer og skape gode lokale medlemsaktiviteter som engasjerer våre 4572 medlemmer og alle andre frivillige som ønsker å jobber for at vi skal beholde makten i Oslo.

Han legger til:

– Oslofolk som er medlemmer i Nidaros er hjertelig velkommen som valgkampaktivister for å sikre fire nye år med et Ap-ledet byråd.