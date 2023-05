MYE Å LÆRE: Bjørnar Skjæran sier han må lære Jan Christian Vestre, som sal over nestlederrollen i partiet, å knytte slips ordentlig. Vestre insisterer på at han kan knytte slips.

Lanserer ny satsing: Vil bygge flere skip i Norge

Regjeringen vil bruke minst 75 millioner kroner over tre år på en eksportsatsing på den maritime næringen, fra og med i år.

– Vi lanserer en ny, stor eksportsatsing for maritim næring, sier næringsminister Jan Christian Vestre til VG.

Vestre, som er innstilt til å ta over som ny nestleder i Ap på landsmøtet i helgen, møter VG sammen med fiskeriminister Bjørnar Skjæran, som for litt siden sa at han gir seg som nestleder.

Regjeringen har et mål å øke norsk eksport, utenom olje og gass, med 50 prosent innen 2030. I fjor lanserte de første fase av planen «Hele Norge eksporterer» på havvind. Nå lanserer de neste, på maritim næring.

De sier regjeringen vil bruke 25 til 50 millioner kroner i tre år, fra og med i år.

– Friske midler

– Det høres ikke ut som så mye?

– I sum er dette et løft som bygger på det næringen selv har foreslått gjennom nasjonalt eksportråd, sier Vestre.

Regjeringen vil bidra med 25–50 millioner i 2023, avhengig av næringslivets egne investeringen. Satsingen skal være treårig.

– Det er friske midler, og nye penger. Dette er et offentlig/privat samarbeid, så vi garanterer for 25 millioner og så vil det være avhengig av næringslivets bidrag hvor stort spleiselaget blir.

Satsingen inneholder ti tiltak, fordelt på tre kategorier:

Info Dette er de ti tiltakene Den første gruppen tiltak handler om å satse på eksportnettverk i utpekte områder: USA, Sørøst-Asia, Nord-Europa og Singapore. Den andre handler om å bli flinkere til å selge inn norske løsninger, og den tredje handler om mer koordinert styring av Norges innsats i utlandet. Dette er tiltakene: Etablere eksportnettverk og kartlegging av konkrete markedsmuligheter Opprette program for merkevarebygging, posisjonering og eksporttrening. Utvikle spisset områdesatsing for Singapore og Sørøst-Asia Etablere tematisk satsing på fartøy til havvind og offshore i Nord-Europa. Etablere tematisk satsing på cruiseskipsmarkedet i USA og Europa Opprette program for grønt maritimt skifte i tilknytning til EU Fit for 55 Styrke «Team Norway» gjennom strategisk internasjonalt myndighetsarbeid. Bidra med eget tilskudd til leverandørutvikling for innovative maritime løsninger. Benytte det EØS-rettslige handlingsrommet ved offentlige anskaffelser av fartøy. Styrke finansieringsløsninger for norsk skipsbygging. Vis mer

Vurderer språkkrav

Vestre sier den maritime næringen har en eksportverdi på ca. 85 milliarder. Målet er 130 milliarder innen 2030.

– Han sitter på mange av virkemidlene i de rent eksportrettede tiltakene, mens jeg har andre knapper å skru på. Vi må sørge for at den maritime næringen har et godt spillerom på hjemmebane, så de kan posisjonere seg for å gjøre en enda større jobb på eksport, sier Skjæran.

MER EKSPORT: Regjeringen har tidligere lansert en havvindsatsing, og nå en maritim satsing. De skal følge opp på flere områder.

Han sier Norge er den eneste nasjonen i verden som har hele spekteret av maritime tjenester – fra skipsfart, til verft til forsikring.

– Vi har en helt unik posisjon som vi skal ta vare på.

Der ser regjeringen på flere tiltak. Blant dem er krav knyttet til språk, miljø, HMS, og fagarbeidere og lærlinger på kontrakter.

Vil utfordre EØS

Regjeringen vil at det skal bygges flere skip i Norge.

– De siste årene har verftsindustrien fått det tøffere og tøffere. Andelen oppdrag som havner på norske verft stupte under forrige regjering. Det er noe av bakgrunnen for at vi bestilte en utredning som ser på handlingsrommet i EØS-avtalen.

Fem av de 25 millionene skal også brukes på et leverandørutviklingsprogram som skal være øremerket til maritime prosjekter.

– Vi jobber også med andre tiltak, som et lovarbeid for å sikre rekruttering av norske sjøfolk. Det er en del av oppryddingen vi gjør i arbeidslivet, både på land og til havs.

De sier det de kommer med nå er et svar på ønskene de har fått fra næringen selv, og sier de tror at det vil bli tatt godt imot.

– Innenfor et stramt økonomisk handlingsrom der vi må prioritere strengere vil kanskje ikke de tallene være så store som de ellers ville vært. Men desto viktigere er det at vi prioriterer, sier Skjæran.