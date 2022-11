SØKER SVAR: Stian Kristensen representerer drapstiltalte Johny Vassbakk. Han mener politiet burde ha forsøkt å identifisere haikerne klienten hans beskrev i 1995.

Etterlyser mystiske haikere fra drapskvelden

HAUGESUND TINGHUS (VG) To pent kledde kvinner skal ha fått haik med Johny Vassbakk kvelden Birgitte Tengs ble drept i 1995. Nå vil forsvarerne hans at de melder seg.

Fredag 5. mai 1995 hevder Johny Vassbakk at han plukket opp to kvinnelige haikere og kjørte dem til Haugesund.

Kvinnene skal ha vært i 30-årene og pent kledd. Vassbakk nevnte haikerne i det aller første avhøret med politiet i desember 1995 og igjen under det andre avhøret i 1996.

I begge avhørene hadde Vassbakk status som vitne, men politiet hadde mottatt flere tips om hans straffehistorikk og oppførsel som gjorde at de mente han var interessant i drapsetterforskningen.

Vassbakk (52) er tiltalt for det over 27 år gamle drapet og møter i disse dager i tinghuset i Haugesund.

Kvinnene ble aldri identifisert. Nå ønsker forsvarerne hans, Stian Kristensen og Stian Bråstein, at de melder seg.

– Det var ingenting som ble sjekket opp i hverken 1995 eller 1996, sier Stian Kristensen etter rettsdagen tirsdag.

I avhøret fra 1995 står det:

«Han beskriver dem til å være omkring 30 år. Han husker de var «pyntet» og var pent kledde. De var begge mørke og var også forholdsvis mørkt kledd.»

– Hvordan er han sikker på at det skjedde denne fredagskvelden?

– Han gir ikke noen forklaring på det, og får ingen oppfølgingsspørsmål. Men dette er det mest tidsnære avhøret man har, sier forsvarer Stian Bråstein.

I RETTEN: Stian Kristensen (t.h.) og Stian Bråstein (t.v.) forsvarer Johny Vassbakk i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Forsvarerne mener episoden er viktig fordi Vassbakk selv nevnte haikerne under det første avhøret, mens påtalemyndigheten har anført at 52-åringen har forsøkt å distansere seg fra haiking.

Det er også relevant fordi episoden knytter Vassbakk til Haugesund den aktuelle fredagskvelden.

Det utelukker imidlertid ikke at Vassbakk kan ha vært i Kopervik senere den kvelden. Birgitte Tengs ble sist observert i gågaten i Kopervik sentrum like etter midnatt.

Ifølge avhøret fra 1995 dro Vassbakk hjemmefra til Haugesund omtrent klokken 21. Dette er et anslag ut fra tidspunktet han pleide kjøre hjemmefra i helgene.

AVBILDES IKKE: Johny Vassbakk skal ikke fotograferes i retten, kun tegnes.

Vassbakk husker heller ikke når han kom hjem, men har i alle avhør fastholdt at det skal ha vært mellom 02 og 03-tiden lørdag 6. mai 1995, fordi dette var da han pleide komme hjem fra Haugesund i helgene.

Tirsdag leste retten opp et avhør av moren til Vassbakk, fra etter pågripelsen av sønnen i september 2021.

I avhøret fremkom det at moren visste at sønnen gjorde mye galt, men at hun var sikker på at han ikke sto bak drapet på Birgitte Tengs.