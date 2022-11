MODERNA: Flere vaksineselskaper har kommet med nye variantvaksiner, som kan beskytte litt bedre mot smitte enn de andre.

Viruseksperter: Disse bør ta vaksinen nå

Nå kan alle over 18 få en fjerde boosterdose mot corona. Om du bør ta den? Det er en annen sak.

Begrunnelsen fra regjeringen for å åpne opp for alle voksne er at vi da vil være «bedre forberedt om smittesituasjon skulle forverre seg fremover».

Men hvem bør ta? Hva hvis man hadde corona for litt siden? Hjelper vaksinene i det hele tatt mot å bli smittet? Hvilken vaksine bør man ta?

Immunolog og vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo mener det er viktig at de over 65 år tar den. For de under, er hun klinkende klar: Det er ingen vits hvis du allerede har to doser.

– En fjerde dose hjelper ingenting. De vil i utgangspunktet ha lav sannsynlighet for alvorlig sykdom, og hvis de har tatt de to anbefalte dosene, har man fått grunnleggende beskyttelse. Det er ingen tegn til at den beskyttelsen er svekket.

Hvis man da legger til en dæsj coronainfeksjon, som mellom 70 og 90 prosent av nordmenn har hatt, er man enda bedre beskyttet.

– Hvis vaksinene kunne tilbudt noe mer, mot mild sykdom og smitte, kunne det vært et poeng at man vurderte en fjerde. Men når vaksinen ikke gjør det lenger, da er det poengløst for 30-åringen, 50-åringen eller 18-åringen.

KRITISK: Forsker Gunnveig Grødeland mener unge ikke skal ta tredje eller fjerde dose.

Forskningen er uklar når det gjelder beskyttelsen mot smitte etter boosterdose nå som variantene har endret seg så mye. For tiden er det slektninger av omikron som sirkulerer: BF. 7 og BQ. 1 og BQ. 1.1.

FHI antar at en beskyttelse mot smitte maks vil vare et par måneder. Grødeland tror det er enda kortere:

– Et par uker, hvis den er der i det hele tatt. Det er ingen holdepunkter for at den er der.

Uenige om effekt mot å bli smittet

– Du kommer ikke til å ta fjerde?

–Jeg har tatt to og trenger ikke flere. Og jeg har hatt corona to ganger.

De under 65 har allerede «nådd taket» på hvor god beskyttelse de kan ha mot alvorlig sykdom, fordi denne typen beskyttelse varer i flere år, forklarer Grødeland.

Regjeringens beslutning baserer seg på anbefalinger fra FHI. Instituttet understreker at selv om det åpnes for at flere kan ta, «betyr ikke det at vi mener at alle i denne målgruppen bør ta en ny dose, men at det er mulighet for de som selv ønsker det».

MER POSITIV: Anne Spurkland mener at en ny vaksinedose uansett vil gi deg bedre beskyttelse.

Immunolog og professor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo har mer tro enn Grødeland på at en ekstra vaksine vil beskytte litt mot smitte:

– En effekt av den tredje eller fjerde dose er at sykdomsforløpet blir noe kortere og sjansen for at du blir noe smittet noe redusert.

Hun mener man trenger tre eksponeringer må nok til for å få en robust immunitet også mot varianter av coronaviruset, så hvis du ikke har hatt covid, så vil en tredje/fjerde dose nå være fornuftig. Men selv om du allerede er godt rustet, skader det ikke med en fjerde dose uansett.

Men jo eldre, jo viktigere:

– Jeg synes det er svært viktig at de eldre tar fjerde dose med mindre de hadde corona for kort tid siden.

– Hva hvis man er under 65, har tre doser og fikk corona i sommer?

– Da har du minst fire doser, inkludert omikron, da kan du vente en stund til. De aller fleste har hatt covid minst en gang nå, i tillegg til vaksine, og den kombinasjonen ser ut til å gi best beskyttelse.

Hvilken bør du ta?

Mange som velger å ta vaksine nå, kan velge mellom ulike vaksiner. Både Pfizer og Moderna har kommet med egne variantvaksiner. Spurkland ville gått for sistnevnte.

– Faktisk ser det foreløpig ikke ut til å være særlig forskjell, alle beskytter best mot alvorlig sykdom. Men jeg vil anbefale å ta en vaksine nå som også inneholder omikronvariant BA. 4–5, for det ligner mest på de variantene som sirkulerer nå. De har også større potensial for å beskytte mot infeksjon med disse variantene – uten at vi har mye data som underbygger det ennå.

– Hva ville du anbefalt til en 18 år gammel sønn?

– Nei da tror jeg at jeg ville latt det skure og gå, altså at det holder med to doser pluss corona. Men hvis den 18-åringen bor med en person i risikogruppen kan det se annerledes ut. Da kan en oppfriskningsdose også til 19-åringen være aktuelt, sier Spurkland.

Gunnveig Grødeland mener derimot ikke det er noen vits å vaksine seg for å beskytte bestemor:

– Om en yngre person skulle velge å ta en fjerde dose eller ikke, vil dette ikke ha noen påvirkning på risikoen for smitte hos eldre og eventuelt syke personer i omgangskretsen. Det er altså en vaksine der nytten kun kan være for den personen som selv tar vaksinen, og der nytten altså ikke er til stede for friske personer mellom 18 og 64.

CORONA: Slik ser viruset ut i et mikroskop. Taggene som stikker ut, er det som fester seg til menneskekroppen. Nå som virusene vi har i omløp har endret seg så mye fra viruset vaksinen er laget fra, beskytter den veldig dårlig mot å bli smittet.

Flere bivirkninger hos yngre

De under 65 år har også større risiko for å bli ganske dårlig dagen etter vaksinen, fordi de har et mer aktivt immunforsvar. I tillegg er en bivirkning hjertemuskelbetennelse og påvirkning av mensen.

Grødeland mener dette er en av grunnene til at hun mener unge og friske ikke skal ta vaksinen.

– Det er av tingene som gjør meg provosert. For de som får mest bivirkninger er yngre som i minst grad hadde trengt en ekstra vaksinedose, og med regjeringens måte å ordlegge seg på tror jeg man kan risikere å svekke tilliten mot også andre vaksiner. Det ville vært svært synd.

Grødeland sikter til pressemeldingen regjeringen kom med, der de skriver at ved å gi tilbud om vaksine til flere, er vi bedre forberedt om smittesituasjonen skulle forverre seg fremover.

– Jeg synes det er helt greit at man åpner for at de som ønsker kan ta, men samtidig snakker regjeringen om en anbefaling og at dette kan hjelpe oss å håndtere pandemien, og det er ikke tilfelle, mener Grødeland.

Det å velge er helt greit, men de bør vite grunnlaget og bør ikke føle at de bør gjøre det. Den distinksjonen er viktig.

VG har vært i kontakt med Helsedepartementet, som ikke hadde mulighet til å svare før saken ble publisert.

Spurkland mener derimot at bivirkningene man får fra vaksinen er det samme som man kan få etter en coronainfeksjon, som blant annet myokarditt.

– Hvis det blir en kjempestor smittebølge, må man huske at viruset kommer

med de samme bivirkningene som vaksinene, men i mye større grad.

– Og de langvarige plagene man kan få etter covid (long covid), er også mindre sannsynlig hvis man er godt vaksinert.