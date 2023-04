OMKOM: Matteo Cazzola likte seg i fjellene. Hans tur til Lyngen ble hans siste fjelltur.

Italienske Matteo døde i Lyngen-skredet: − Han elsket fjellene

35 år gamle Matteo Cazzola er en av de fire som i løpet av de siste dagene har mistet livet i snøskred i Troms. Det bekrefter lokale, italienske myndigheter.

– Han elsket fjellene, men jeg vet ikke hvorfor han tok sjanser som dette, sier faren Giulio Cazzola i et intervju med lokalavisen Corriere Del Veneto.

Cazzola var en del av et italiensk reisefølge på åtte personer som var i Lyngen for å stå på ski. Fem av de bestemte seg for å gå skitur fredag selv om det var rødt farevarsel for skred. Da skredet gikk ble de fem tatt av snømassene.

Tre av dem kom fra det uten alvorlige skadet. Og mens en 25 år gammel mann i følget er kritisk skadd, mistet Cazzola livet.

Faren forteller at luftputen han var utstyrt med i tilfelle et skred skulle komme ble utløst.

– Han fløt på snøen, men krasjet inn i et tre, sier han.

Luca Zaia, presidenten i Veneto, regionen 35-åringen kommer fra, skriver på Twitter at han er dypt berørt over nyheten om at en lokal mann har mistet livet i et snøskred i Norge.

– Jeg sender mine kondolanser til familien, skriver han.

TV2 omtalte saken først i Norge.

Empatisk og full av glede

Det italienske reisefølget hadde vært i Norge i flere dager da tragedien inntraff. I starten var alt bare fryd.

– Han sendte meg bilder fra turene. Været var fantastisk, sier faren Giulio.

Info Status på skredene i Troms Lyngen: Én bekreftet omkommet, én hardt skadet. De var en del av et italiensk turfølge på fem personer. De øvrige tre er ikke alvorlig skadet og er hentet ut med helikopter. Totalt var de i et reisefølge på åtte personer, men tre bestemte seg for å ikke dra ut fredag. Reinøya: En norsk mann og kvinne i 60-årene hjemmeboende på Reinøya døde da et gårdsbruk med flere bygninger ble skylt på havet. De pårørende er varslet. Bygda Grøtnesdalen ble evakuert. Nordreisa: En mannlig skiturist fra Slovenia i 40-årene mistet livet etter å ha blitt tatt av skred på Storslett i Nord-Troms. Han var en del av et turfølge på seks personer. Lørdag har det gått nye skred i kommunen. Kåfjord: En låve med nærmere 100 dyr ble tatt, men kun elektronikk ble ødelagt. Evakuering videreføres for beboere i Breivikeidet, Oldervik, Vasstrand og Reinøya, opplyser politiet lørdag ettermiddag. Lørdag ble det også besluttet evakuering for beboere i Øvre Kildal. Denne videreføres søndag. Vis mer

På sin instagramkonto skrev 35-åringen at han elsket fjellet og at han ønsket å jobbe mot klimaendringene, slik at han kunne fortsette å nyte vakker fjellnatur.

Familien kommer fra byen Vicenza. Der sørges det nå over den unge mannen som mistet livet i fjellene langt nord i Norge. Byens ordfører, Francesco Rucco, gir også sine kondolanser til familien.

– Vi står side om side med moren, faren og søsteren i denne tiden med stor sorg, sier Rucco.

Også den lokale sognepresten, Claudio Bassotto, uttaler seg:

– Han var en snill person. Empatisk og full av glede, og han visste hvordan han skulle bringe frem det beste både i seg selv og andre.

Regjeringen lover bedre varsling

Tre andre har mistet livene sine i skred i Troms de siste dagene. På Reinaøya omkom en mann og en kvinne i 60-årene da et gårdsbruk med flere bygninger ble skylt på havet. På Storslett og Nordreisa døde en mannlig skiturist fra Slovenia i 40-årene.

Søndag var justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) og landbruksminister Sandra Borch (Sp) på befaring i noen av de rammede områdene. De fortalte om sterke inntrykk.

– Det er ganske sterkt å stå her og se på de naturkreftene som har vært i sving her, sa Borch.

De tre statsrådene møtte også lokale myndigheter, som ønsker seg bedre systemer og rutiner for varsling. Justisministeren lover at de vil bidra.

– Vi må se på rutinene slik at det ikke skal være tvil om at kommunene kan sende ut varsel om betydelig skredfare når det er fare for liv og helse.

