SKREDOMRÅDET: Her er skredområdet der et stort gårdsbruk ble revet på havet fredag. To personer er bekreftet omkommet.

Reinøya-skredet: Lisbeth Annie og Rolf Harald Albertsen mistet livet

TROMSØ (VG) Det var Lisbeth Annie Albertsen (67) og ektemannen Rolf Harald Albertsen (67) som mistet livet da et gårdsbruk med flere bygninger ble feid på havet fredag.

De pårørende er kjent med at navnene frigis, opplyser politiet i Troms i en pressemelding.

Paret i 60-årene bodde i Grøtnesdalen. Lokalsamfunnet på Reinøya er sterkt preget etter snøskredet.

Elin Lockertsen, som VG snakket med i Finnkroken kirke på Reinøya lørdag, forteller at hun kjente de omkomne godt.

– De var fantastiske folk. Det er ikke noe mer å si.

Jon Martin Hansen, som eier turistplassen Finnkroken handelssted, forteller at de avdøde deltok i et møte i det lokale utviklingslaget på onsdag.

– De var engasjerte folk i alt som foregikk her, virkelig ressurssterke folk. Det kommer til å bli et savn, sier han til VG.

Han forteller at stort sett alle har familiebånd på kryss og tvers i bygdene på øya.

– Det var nok det siste gårdsbruket som var i drift, sier han om gården som ble feid på havet, der det nylig skal ha vært et generasjonsskifte.

TATT AV SKREDET: Gården som ble tatt av skredet ligger omtrent midt på bildet og består blant annet av et hvitt hus, en låve og en gul sidebygning.

Det var ved handelsstedet de evakuerte ble registrert, og stedet fungerte også som et slags knutepunkt for politiet og sivilforsvaret under redningsarbeidet.

Det har vært en dyster start på årets påske: Til sammen fire personer mistet livet i tre ulike skred i Troms fredag – se oversikt her:

Info Status på skredene i Troms Lyngen: Én bekreftet omkommet, én hardt skadet. De var en del av et italiensk turfølge på fem personer. De øvrige tre er ikke alvorlig skadet og er hentet ut med helikopter. Totalt var de i et reisefølge på åtte personer, men tre bestemte seg for å ikke dra ut fredag. Reinøya: En norsk mann og kvinne i 60-årene hjemmeboende på Reinøya døde da et gårdsbruk med flere bygninger ble skylt på havet. De pårørende er varslet. Bygda Grøtnesdalen ble evakuert. Nordreisa: En mannlig skiturist fra Slovenia i 40-årene mistet livet etter å ha blitt tatt av skred på Storslett i Nord-Troms. Han var en del av et turfølge på seks personer. Lørdag har det gått nye skred i kommunen. Kåfjord: En låve med nærmere 100 dyr ble tatt, men kun elektronikk ble ødelagt. Alle fire skred skjedde fredag. Vis mer

HUSRESTER: Vrakrester fra gårdsbruket som fredag ble tatt av snøskredet på Reinøya.

Søndag ettermiddag møtte justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) og landbruksminister Sandra Borch (Sp) ordførerne fra de skredrammede kommunene.

– To av de omkomne var hjemme da det skjedde. Det gjør ekstremt sterkt inntrykk, sier Emilie Enger Mehl (Sp) til VG.

Hun tok selv skredområdet i øyensyn søndag.

De møtte også hjelpemannskaper som deltok i redningsarbeidet.

Påskesentralen til Røde Kors har fra fredag til lørdag registret 31 oppdrag, stort sett skader i skiløyper og henteoppdrag. Det er det høyeste antallet oppdrag som er registrert siden 2008.

I fjor var tallet 13 aksjoner i samme tidsrom.

