Omfattende strømbrudd i Oslo – tusener uten strøm

Søndag ettermiddag mistet 40.000 kunder strømmen i Oslo og Nedre Follo etter brann i en trafostasjon. Hos 6000 husstander er det fortsatt mørkt.

Elvia opplyste om strømbruddet på sine nettsider like etter klokken 15.00. Nærmere halv fire har mange av de rammede fått strømmen tilbake.

– 6000 er uten strøm nå, forteller kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia.

Han forteller at det originalt var 40 000 husstander som var rammet av strømbruddet, men at de fleste nå har fatt strømmen tilbake.

– Vi har fått koblet tilbake de fleste men jobber fortsatt med de resterende 6000, sier han.

Det er brann i en trafostasjon som er årsaken til strømbruddet, opplyser politiet. Brannen førte til strømbrudd i store deler av søndre Oslo.

– For folk som er i området, er det det som gjør at strømmen er gått, sier operasjonsleder Tore Solberg til VG.

Han sier det ikke er kontroll på brannen. Brannvesenet er på vei.

Ifølge Solberg er områdene Bøler og sørover mot Prinsdal uten strøm. Han sier politiet har fått opplyst fra Elvia at strømbruddet på Prinsdal vil mest sannsynlig vare en stund.

Veronica Øyen bor på Åsbråten, og forteller at hun mistet strømmen like over 15.

– Jeg satt på PC-en og jobbet og så mistet jeg internett og strømmen i huset gikk.

– Det føles litt utenlandsk, sier Øyen, som selv kommer fra Latin-Amerika.