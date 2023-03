SOMMER: Vil du sikre deg garantert varme og sol, kan San Sebastián i Spania være en mulighet. Men billig er det ikke.

Svak krone gir rekorddyr sydentur: − Bli hjemme!

... men blir ikke sommeren helt den samme uten en utenlandsferie? Da bør du tenke utenfor boksen, mener sjeføkonom.

Nå røyner det på.

Boligrenten skal opp til 5 prosent og ligge der et par år. Eksperter tror matprisene kommer til å gjøre et byks før sommeren. Og det meste annet.







I Europa er prisveksten enda høyere enn her. Når du kombinerer det med en historisk svak krone – ja, da blir det dyrt å være norsk i Spania.

Likevel vil nordmenn ut. Det er kanskje ikke så lurt akkurat i år, mener sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen:

– Jeg vil anbefale folk en norgesferie. Det skal ikke være julaften hver dag eller utenlandsferie hvert år. Trolig vil kronen styrke seg over tid: Bli hjemme i år og reis neste år.

Andreassen er sjeføkonom i Eika Gruppen, der han har hovedansvar for overvåkning av makroøkonomi i inn- og utland.

SJEFØKONOM: – Du trenger ikke reise på utenlandsferie hvert år, mener Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen, som består av selvstendige lokalbanker.

Nå får du mindre for pengene i utlandet: Kronen har svekket seg 17 prosent mot euro det siste året, 18 prosent mot dollar. Det du kjøper i land med disse valutaene er dermed tilsvarende dyrere.

På toppen av det hele kommer altså prisveksten i ferielandene. Pizzaen i Italia eller paellaen i Spania kan derfor fort bli 30 prosent dyrere enn den var i fjor.

Men hvis du ikke orker en norgesferie med stor sannsynlighet for fleecegenser, mener økonomen sommeren 2023 er året å tenke utenfor boksen.

– Tenk Tyrkia, tenk Airbnb, tenk Helsinki og Japan. Ellers ville jeg lagt opp til ferie der du tar med deg norske vaner og lager maten selv. Du trenger ikke å gå på restaurant hele tiden.

Tyrkia peker seg ut som et billig sted fordi valutaen er svak og vil forbli billig tross prisveksten der.

Finland: Andreassen slår et slag for Helsinki – det er mange fine konferansehoteller man kan bo billig på.

Japan: Med svak valuta får du mye for pengene her, mener han.

– Gang med 12

Men: Hvis det ikke blir ordentlig sommer uten strand og palmer, går det også an å gjøre det innenfor rimelighetens grenser i Spania, Frankrike eller Hellas:

– Reis sammen med en annen familie og et hus fremfor dyre hoteller og restaurantmat. Alt blir billigere når man leier et hus.

– Er det ikke uansett billigere å være en uke i Spania enn i Norge?

– Det er litt hva du gjør det til – er du i Norge, lager du mer mat selv.

Og ikke minst: Med en svak krone, må du huske å gange riktig.

– I eurosonen ville jeg ganget med tolv. Det er mange steder de legger på gebyrer. Da får du ikke sjokk i august når du kommer hjem.

Kronen er lite populær i nedgangstider

Økonomiprofessor Gernot Doppelhofer ved Norges Handelshøyskole (NHH) tror euroen kommer til å holde seg på et høyt nivå fremover.

– Ja, euroen mot kronen vil styrke seg fremover.

Det er vanskelig å sette to streker under svaret på hvorfor kronen er svak. En av grunnene, som de fleste økonomer stiller seg bak, er at den norske kronen er en veldig liten valuta og regnes som risikabel å investere i urolige tider. Da er det tryggere å investere i store valutaer som euro og dollar.

– Høyere renter i eurosonen, moderat utvikling av olje og gasspriser og den globale uroen gjør den norske kronemarked mindre attraktiv.

I Danmark stiller det seg annerledes, fordi deres krone er knyttet opp til euroen på grunn av deres EU-medlemskap. Derfor er det deilig å være dansk i Norge i sommer.

NHH: Gernot Doppelhofer er økonomiprofessor ved handelshøyskolen i Bergen.

Doppelhofer mener derfor du bør tenke deg nøye om før du bestiller en reise som kanskje føles litt dyr.

– Ville du bestilt nå eller vente og se?

– Jeg prøver alltid å være tidlig ute. Hvis du vet hvor du skal, anbefaler jeg å booke litt tidlig. Nær reisedatoen blir det færre seter igjen på flyet, og hoteller vet at man begynner å bli litt desperat. Samtidig – hvis du har is i magen kan du få en god deal. Jeg er ikke den typen, men hvis du liker å en spontan ferie, kan du kanskje vente på det.

Uansett mener du må hente frem excel-arket:

– Du må regne ut hva hele ferien koster. Jeg vil sterkt anbefale å lage en oversikt over budsjettet.

Ellers?

– Ellers kan det komme en dyr regning som på grunn av svak krone er ganske «nasty».

Under ser du Big Mac-indeksen: Tanken bak er at hamburgeren er helt lik, uansett hvor den serveres, og burde i utgangspunktet koste det samme overalt, justert for valutakurs. Selv om den er begrenset til ett produkt, kan den gi et bilde på prisnivåer i de ulike landene.