Trosset faglige råd: Sp-kommune fikk Økokrim-senter

«Senterpartiet og Arbeiderpartiet har i dag annonsert en beslutning som vil videreutvikle et allerede sterkt kompetansemiljø på Gjøvik. Det er ingen tvil om at et bedragerisenter på Gjøvik vil bidra til svært god kriminalitetsbekjempelse. Det er flere grunner til å videreutvikle den eksisterende kompetansen som er på Gjøvik: Gjøvik har allerede etablerte og sterke fagmiljøer og kunnskapsbedrifter innenfor relevante fagområder, dette bygger vi videre på ved å etablere bedragerisenteret her. Gjøvik har blant annet et sterkt cybersikkerhetsmiljø som vil styrkes og kunne gi positive samfunnsøkonomiske gevinster ved etableringen av bedragerisenteret. Bedragerisenteret kan bli en sentral del i dette miljøet og vil kunne bidra til videre vekst. Gjøvik har også NTNU, med sterke utdanninger og fagmiljøer innen blant annet IT og økonomi. Senterpartiet og Arbeiderpartiet styrer på Hurdalsplattformen, der slår regjeringen fast at statlige arbeidsplasser skal bidra til å utvikle gode arbeidsmarkeder i hele Norge. Nå gjør regjeringen det.»