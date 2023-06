UTRYGG: DSB fant en klatrevegg på syv meter som ikke var vedlikeholdt. Dette er et illustrasjonsbilde, og ikke den aktuelle klatreveggen.

Avdekket feil i trampolineparker og lekeland: − Kunne ført til alvorlige fallskader

DSB er bekymret over sikkerhetsnivået i aktivitetsparkene i Norge. Under et tilsyn ble flere feil og mangler avdekket.

Etter meldinger om ulykker og uønskede hendelser i aktivitetsparker de siste årene, har DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) testet sikkerheten ved trampolineparker og lekeland.

De fant flere feil og mangler, som kunne føre til farlige situasjoner for besøkende.

– Det verste eksempelet vi kom over var en over syv meter høy klatrevegg som ikke var vedlikeholdt og de hadde heller ikke dokumentasjon på at den var trygg, sier seksjonssjef Mari Grande Austad i DSB.

Ifølge Austad kunne dette ført til alvorlige fallskader.

– Manglene her var så alvorlige at store deler av parken ble stengt i flere måneder, sier Austad.

Under undersøkelsene fant de blant annet at parker hadde mangelfulle risikovurderinger, rutiner for vedlikehold av utstyret og manglende kunnskap om regelverk.

Flere parker brukte ikke dokumentasjonen fra produsentene når de lagde system for internkontroll. Slik dokumentasjon beskriver for eksempel hvordan produkter skal monteres, brukes og vedlikeholdes.

– Internkontroll er helt avgjørende for at aktivitetene i parkene er trygge å bruke, sier Austad.