AVHØRSEKSPERT: Asbjørn Rachlew beskrives som en av de fremste fagfolkene på avhør og etterforskning i Europa.

Tengs-saken: Krangler om avhørsekspert

Rogaland statsadvokatembeter vil ha avhørsekspert Asbjørn Rachlew som sakkyndig vitne i Birgitte Tengs-saken. Det ønsker ikke forsvarerne til mannen som nå er siktet for drapet.

Morten S. Hopperstad

Anne Sofie Mengaaen Åsgard

I løpet av den siste tiden har avhørsekspert Asbjørn Rachlews navn vært hyppig nevnt i dokumenter til og fra Haugaland og Sunnhordland tingrett, får VG opplyst.

Rogaland statsadvokatembeter har uttrykt et ønske om at avhørseksperten skal oppnevnes som sakkyndig av retten for å gå gjennom de gamle avhørene av fetteren til Birgitte Tengs (17) og forklare hvorfor disse avhørene ikke kan vektlegges verdi i den nye straffesaken mot mannen som nå er siktet for drapet på 17-åringen.

Årsak: 8. februar 1997 ble fetteren pågrepet og siktet for drapet på Tengs. En drøy måned etter pågripelsen tilsto han i politiavhør som i senere tid har blitt sterkt kritisert. Tilståelsen ble stemplet som falsk, siden den kom som en følge av isolasjon, press og manipulasjon, uttalte Rachlew til Stavanger Aftenblad i april i år.

Fetteren trakk imidlertid tilbake tilståelsen i august 1997, men han ble likevel straffeforfulgt og dømt for drapet i Karmsund herredsrett i 1997. Året etter ble fetteren frikjent i Gulating lagmannsrett, men han ble dømt til å betale oppreisning til Tengs’ foreldre i en sivilsak.

I et brev til forsvarerne i begynnelsen av september skriver påtalemyndigheten at de ønsker avhørseksperten som sakkyndig. I tillegg opplyser de at Rachlew har vurdert sin egen habilitet og takket ja til oppdraget, får VG opplyst.

Påtalemyndigheten skriver videre at avhørseksperten på generelt grunnlag skal redegjøre for norske avhørsmetoder på 1990-tallet, teori om falske tilståelser og om sin egen kunnskap om fetterens avhør.

DREPT: 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet voldtatt og drept på Karmøy i mai 1995.

Fått saksdokumenter

I det samme brevet opplyser påtalemyndigheten at avhørseksperten allerede hadde fått tilgang på en rekke dokumenter, slik at han selv kunne vurdere om han ville ta på seg oppdraget eller ikke. Ifølge VGs opplysninger dreier det seg blant annet om avhør av fetteren og en egenrapport og dagboknotater fra politimannen Stian Elle, som fremskaffet den omstridte tilståelsen fra fetteren.

Noen dager senere sendte en av Tengs-siktedes forsvarere et svar til Rogaland statsadvokatembeter. I brevet kommer det frem at de ikke har noen innsigelser mot at retten oppnevner en sakkyndig som kan belyse fetterens avhør og avhørsteknikker fra 1990-tallet, men de mener Rachlew er inhabil og at det foreligger særegne omstendigheter som kan svekke hans uhildethet.

Forsvarerne trekker også frem flere eksempler:

Avhørseksperten Asbjørn Rachlew var nær kollega av Stian Elle på 1990-tallet.

Rachlew har en rekke ganger kritisert den faglige gjennomføringene av avhørene av fetteren i full offentlighet.

Rachlew vitnet i Borgarting lagmannsrett i november 2020, etter å ha blitt innkalt av fetterens prosessfullmektig. Ifølge forsvarerne ga avhørseksperten en forklaring som støttet fetterens påstander om at det ikke var sannsynlig at han drepte Birgitte Tengs.

Avhørseksperten har møtt fetteren. Forsvarerne antar at møtet kom i stand på grunn av saken i Borgarting lagmannsrett.

En uttalelse i fagbladet Politiforum der forsvarerne mener Rachlew gir uttrykk for at domfellelsen av fetteren var en tragedie.

– Er inhabil

Forsvarerne påpeker i det samme brevet at avhørseksperten gjentatte ganger både har gitt sine vurderinger av gjennomføringen av avhørene av fetteren og stilt spørsmål ved om politiet pågrep riktig person i Tengs-saken, får VG opplyst. I tillegg minner forsvarerne om at habiliteten til en sakkyndig skal vurderes objektivt, samtidig som de gir uttrykk for at de ikke har noen merknader til Rachlews integritet eller redelighet.

Forsvarerne foreslår deretter at det oppnevnes en alternativ sakkyndig.

– Vi mener Asbjørn Rachlew er inhabil på grunn av hans rolle i saken. Vi har derfor motsatt oss at han skal benyttes som sakkyndig, sier siktedes forsvarer, advokat Stian Kristensen, til VG.

Forsvareren ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

I brevet til påtalemyndigheten reagerer forsvarerne også på at avhørseksperten allerede har mottatt en rekke saksdokumenter og omtaler prosessen som uryddig, får VG opplyst. Forsvarerne mener påtalemyndigheten burde avklart spørsmålet med dem først.

FORSVARER: Stian Kristensen representerer mannen i 50-årene som nå er siktet for drapet.

Ingen kommentar

Ifølge brevet valgte påtalemyndigheten ikke å be domstolen om å oppnevne avhørseksperten som sakkyndig vitne. Isteden engasjerte de Rachlew selv som sakkyndig, uten at forsvarerne er kjent med mandatet.

Forsvarerne har inntrykk av at påtalemyndigheten ønsker avhørseksperten som sakkyndig vitne under den forventede rettsaken mot mannen som er anklaget for drapet på Tengs og at han da kan være til stede under hele hovedforhandlingen og stille spørsmål. Forsvarerne mener Rachlew også i denne rollen er inhabil, får VG opplyst.

Rogaland statsadvokatembeter ønsker ikke å kommentere opplysningene så lenge saken fremdeles ligger til behandling.

Asbjørn Rachlew er gjort kjent med VGs sak, men opplyser at han ikke kan kommentere opplysningene før statsadvokaten har besluttet om det tas ut tiltale.

Skrev masteroppgave om politiavhør

I 1998, samme året som fetteren ble frikjent, tok daværende politispesialist Asbjørn Rachlew fatt på sin masteroppgave om politiavhør i Norge. Rachlew skal ha møtt på utfordringer i forbindelse med dette arbeidet, siden det hverken eksisterte norsk forskning eller litteratur om politiets avhørsmetoder, ifølge artikler i VG og Dagbladet fra 2005.

Falske tilståelser skal også ha vært et fremmedord.

I masteroppgaven kom det frem at 20 prosent av politietterforskerne i utvalget til Rachlew uttalte at de var villige til å bruke manipulative metoder for å få mistenkte til å tilstå, noe som politiet også ble kritisert for i avhørene med Tengs’ fetter.

I 2005 stilte Rachlew seg undrende til den tidligere tilståelseskultur i politiet.

– Dersom man er overbevist om at siktede er skyldig, må det jo foreligge sterke bevis mot vedkommende. Da bør heller ikke tilståelsen være det sentrale. Problemet var at metodikken vi utviklet ikke tok tilstrekkelig hensyn til at den vi mistenkte faktisk kunne være uskyldig, uttalte han til Dagbladet.

I dag beskrives politioverbetjent Rachlew som en av de fremste fagfolkene på avhør og etterforskning i Europa, og han har ledet arbeidet med å røske opp i avhørsmetodene norsk politi brukte på 90-tallet og tidlig på 2000-tallet.

Trakk frem Tengs-saken

Siden 2005 har Asbjørn Rachlew ved en rekke anledninger trukket frem Tengs-saken som et eksempel der en tilståelse ble manipulert frem av politiet.

Senest i juni i år snakket Rachlew om Tengs-saken til Forskning.no og om avhørslederen i saken Stian Elle, som tok sitt eget liv i 2007.

– Stian Elle måtte ta ansvaret alene og ble syndebukk. Sånn kan vi ikke ha det. Stian Elle var anerkjent som den beste av oss. Systemfeilen var at politiet ikke hadde opplæring i avhørsmetodikk før år 2000. Det var systemets feil, ikke Stians, sa Rachlew.

