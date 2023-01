SYKEHUSFORKJEMPER: Ingrid Ojala (til høyre) leder Pasientfokus, som ble innvalgt på Stortinget for å kjempe for lokalsykehus i Alta. Hvis SV sier nei, så kan hun avgjøre skjebnen til en av regjeringens prestisjereformer.

Domstolsdrama: Kan avgjøres av én representant

Én enslig stortingsrepresentant kan avgjøre regjeringens omstridte domstols-reversering: Ingrid Ojala i Pasientfokus.

Et av regjeringens prestisjeprosjekter- og et sentralt valgløfte for Senterpartiet – er å reversere Solberg-regjeringens domstolsreform.

Regjeringens opprinnelige forslag møtte sterke innvendinger fra et nesten samlet fagmiljø, inkludert Domstolsadministrasjonen, alle sorenskriverne, en rekke tingretter, Barneombudet og Økokrim.

SV vil ikke nå love at de støtter regjeringens reverseringsplaner.

De borgerlige partiene og MDG sier at de er mot reversering. Prestisjereformens skjebne kan dermed bli avgjort av Rødt og Ingrid Ojala fra Pasientfokus.

Finnmarks-representanten ble valgt inn på et løfte om å kjempe for lokalsykehus i Alta.

– Hva jeg stemmer kommer tilbake til, skriver Ojala i en tekstmelding til VG.

Info Dette er saken Da Domstolsreformen ble innført i 2021 ble 60 tingretter slått sammen til 23. Selv om antallet tingretter ble redusert, så er det fortsatt såkalte rettssteder der de gamle tingrettene lå. Det er et sted hvor en tingrett har et fast rettslokale. Høringsfristen på saken gikk ut i slutten av april 2022. Vis mer

IKKE REVERSER REFORMEN MIN: Den borgerlige opposisjonen møter VG i den ærverdige Lagtingssalen på Stortinget. Fra venstre Ingunn Foss (H), Per-Willy Amundsen (Frp), Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) og Dag Inge Ulstein (KrF).

Ny reversering?

Neste uke har det gått ett år siden justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sendte saken på høring og nesten ni måneder siden høringsfristen gikk ut.

De borgerlige partiene ber Mehl vise kortene sine.

– Vi har alle snakket med en rekke ansatte fra ulike rettssteder som etterlyser svar. Vi vet fortsatt ingenting. Det skaper usikkerhet, sier KrFs Dag Inge Ulstein til VG.

Lederen i Stortingets justiskomite, Per-Willy Amundsen (Frp), mener at reformen er populær og fungerer.

Han får støtte fra Ingunn Foss (H), Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) og Dag Inge Ulstein (KrF), som sier at større fagmiljøer har styrket rettssikkerheten – både for barn og i distriktene.

– Glem reverseringen, sier Amundsen, som selv er tidligere justisminister.

BRUKER TID: Justisminister Emilie Enger Mehl blir bedt om å avklare hva regjeringen vil gjøre med domstolsreformen.

– Vil dere selv reversere «reverseringen», hvis regjeringen velger å gjenopprette den gamle domstolsstrukturen?

– Nå bør de først høre på oss, når vi sier at de må skrote reverseringen. Jeg vil ikke nå åpne opp for at vi skal diskutere hva vi gjør hvis de gjennomfører dette, sier Ulstein.

– Men regjeringen har lovet å gjøre dette i Hurdalsplattformen, så jeg gjentar spørsmålet: Vil dere reversere reverseringen?

– Det er mange ting som står i plattformer som ikke blir vedtatt. Det vet de borgerlige partiene alt om fra forrige regjeringsperiode. Det kan være gode grunner til å ikke gjennomføre ting som står i plattformen, fordi verden forandrer seg, sier Amundsen.

– Nå må Mehl og regjeringen høre på fjellvettreglene: Det er ingen skam å snu. Og si i det minste fra hvor du går. De som jobber i domstolene vet ikke hva som skjer eller hvor man er på vei, sier han.

GJETT BANDET? Høyres Ingunn Foss, Frps Per-Willy Amundsen, Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik og KrFs Dag Inge Ulstein stilte seg tirsdag opp i lagtingssalen på Stortinget til ære for VGs fotograf.

Ingen SV-lovnad

SVs justispolitiske talsperson, Andreas Sjalg Unneland, sier at de vil vurdere argumentene nøye.

– Det er ingen automatikk i at SV vil gi regjeringen flertall for deres modell for endring, skriver Unneland i en e-post til VG.

– Når Barneombudet sier at «barns rettssikkerhet står i fare hvis domstolsreformen reverseres» er det et tydelig signal om at her kan man ikke bare trykke på en knapp, men man må vurdere saken nøye, skriver han videre og legger til at en eventuell reversering må komme med penger.

Rødt etterlyser at regjeringen snart legger frem forslaget sitt, men sier at de er for å reversere Solberg-regjeringens reform.

– Rødt er for reversering og stemte mot domstolsreformen i utgangspunktet, skriver Tobias Drevland Lund (R) i en tekstmelding.

SKAL, SKAL IKKE? Justispolitisk talsperson Andreas Sjalg Unneland i SV vil ikke love støtte til regjeringen – eller støtte til reformen.

Gir ingen dato

Statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) svarer på vegne av regjeringen. Han vil ikke si når forslaget blir lagt frem.

– Vi har forståelse for at det er ønskelig med en snarlig avklaring, særlig av hensyn til de ansatte i domstolene, som lenge har stått i en krevende omstillingsprosess. Derfor er vi også opptatt av at det gjøres en grundig jobb i departementet og i regjeringen, før vi kommer tilbake til Stortinget, skriver Aasen i en e-post til VG.

Han sier at de vil lytte til de 400 høringssvarene og svarer slik på opposisjonens kritikk:

– Der forrige regjeringen var opptatt av å sentralisere, vil vi ha selvstendige domstoler i hele landet, skriver han.