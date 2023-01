STORT NETTVERK: Arne-Christian Eide blir husket som en sentral skikkelse og et forbilde for mange i ekstremsportmiljøet. Her gjør han seg klar til speedflyging i 2017.

Arne-Christian Eide (35) fikk problemer etter hopp med speedglider: − Vil bli savnet, men aldri glemt

Fredag formiddag gjorde ekstremsportutøveren Arne-Christian Eide som han har gjort så mange ganger før. Men denne gangen gikk det alvorlig galt.

Fredag formiddag omkom Arne-Christian Eide (35) i en luftsportulykke med i Loen i Stryn.

Eide var sammen med to kamerater for å fly med speedglider. De hadde gjennomført flere hopp tidligere på dagen, fra et avsatsområde på toppen av fjellet Hoven ved gondolbanen Loen Skylift.

– Så skulle de ta et nytt hopp, og da så de to kameratene at han fikk problemer idet han tok av. De ble stående igjen på toppen og varslet nødetatene, sier tjenestestedsleder ved Stryn politistasjon, Vidar Stavik, som gjengir forklaringen de to kameratene har gitt til politiet.

Arne-Christian Eide ble hentet ut fra ulendt terreng på omtrent 650 meters høyde klokken 14.22 og ble bekreftet død på stedet.

Nøyaktig hvilke omstendigheter som førte til at Eide fikk problemer etter avsats er under politiets etterforskning.

– Vi vil ikke gå ut med noen mulig årsak. Det blir spekulasjoner om det var utstyret, forholdene eller annet som er årsaken, sier Stavik.

– Det blir opp til etterforskningen å avgjøre, tilføyer han.

Pårørende har godkjent bruk av bilder av Arne-Christian Eide via en kontakt i politiet.

– Forbilde

Arne-Christian Eide var en sentral skikkelse i Ekstremsportveko på Voss. Det forteller «Veko»-kollega og venn, Kjetil Kriken.

– Han har vært med som en primus motor i miljøet vårt nesten like lenge som Ekstremsportveko har eksistert, og han hadde ingen planer om å gi seg.

– Han var fortsatt en del av gjengen vår, sier Ekstremsportvekos leder.

VENN: Kjetil Kriken kjente Arne-Christian Eide godt gjennom samarbeid på Ekstremsportveko.

Kriken forteller at Arne-Christian har hatt mange roller i Veko opp gjennom, både som frivillig og som sportsgrenleder.

– Han har vært et forbilde både som utøver, men også som frivillig, og det ga ham veldig mye å få lage sportsarrangement for andre. Han kunne sette seg på sykkelen og imponere, men var også glad i å legge til rette for at andre kunne oppleve samme glede.

– Vi har veldig mange flotte frivillige i vårt system, men det er få som har vært frivillig like lenge og tilført like mye som ham.

MULTITALENT: Arne-Christian Eide drev med BMX, terrengsykling, ski og speedgliding. Det var det som ga ham livsgnist, ifølge Kriken.

Kriken tror Arne-Christian Eide kommer til å bli husket og savnet av mange på grunn av den personen han var.

– Han var en person som man bare trengte å møte en gang for å huske ham. Han lyste opp av glede og var unik i så måte.

– For oss er det et veldig stort tap, også av ham som menneske. Han kommer til å bli savnet, men aldri glemt

Klubben tungt preget

Arne Christian Eide var også medlem i Bergen hang- og paraglidingklubb. Medlemmene er tungt preget, forteller Terje Hopen, som leder klubben.

– Han var en sentral person innfor det miljøet og i klubben. Det er et stort tap. I speedglidermiljøet var han et forbilde for mange, sier Hopen.

Eide kom inn i sporten og miljøet i 2016, ifølge Hopen.

– Han var en erfaren og dyktig pilot. Han var en aktiv kar og bidro godt i klubben, også som instruktør.

Populært flysted

Etter at gondolbanen Loen Skylift åpnet i 2017, som går fra havnivå i Loen til toppen av det 1100 meter høye fjellet Hoven, har dette området tatt over mye av aktivitetene.

Hoven er et godkjent og regulert flysted i henhold til nasjonale reguleringer.

I løpet av 2022 hadde gondolbanen 125.392 besøkende gjester tur-retur.

HOVEN: Fjellet Hoven er et populært sted for basehoppere og annen luftsport på grunn av enkel tilgang til fjellet. Med gondolbanen tar det bare syv minutter å komme seg til toppen av fjellet.

– Det er veldig mange som er her i løpet av et år. I løpet av disse seks årene vi har vært her, har det vært ufattelig mange hopp i Hoven, sier daglig leder i Loen Skylift Richard Grov.

Han sier Loen Skylift har bidratt med å tilrettelegge for at det skal bli tryggere å hoppe fra Hoven.

Han peker på utbedring av takeoff-området, utbygging av landingsrampe og informasjonsarbeid opp mot miljøet. Men han understreker at det er en risikosport.

– Alle vet om risikoen. Vår oppgave er å legge til rette for trygg start, sier lederen for Loen Skylift.

Mener Hoven har blitt tryggere

– Det er forferdelig trist når sånt skjer, sier ordfører i Stryn Per Kjøllesdal.

Han sier at kommunen har et godt samarbeid med luftsportmiljøet. Han oppfatter dem som veldig seriøse folk.

Tjenestestedsleder ved Stryn politistasjon sier politiet også er involvert i dette samarbeidet.

– Jeg har inntrykk av at de gjør det de kan i forhold til at det skal være så trygt og sikkert som mulig. Men med en slik type sport er det vanskelig å gardere seg hundre prosent mot ulykker.