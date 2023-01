TRYGDE-TRYGLER: Mímir Kristjánsson leverer tirsdag et forslag til Stortinget. Bilde er tatt på hyttetur på Gol med kamerater.

Rødt-Mimir vil gi hastehelp til trygdede

Rødts Mímir Kristjánsson sier det er så mange pensjonister og trygdede som sliter med å betale regningene sine i vinter, at årets trygdeoppgjør må fremskyndes. – Eller de kan få forskudd på trygden, sier han.

Rødt-profilen har fremmet et forslag i Stortinget som får Pensjonistforbundet til å juble.

Forslaget har følgende hovedinnhold:

Stortinget ber regjeringen vurdere å fremskynde trygdeoppgjøret slik at folk får økt sin inntekt raskt. Eventuelt kan det utbetales et forskuddsbeløp til ytelsesmottagere i påvente av at trygdeoppgjøret er klart.

– Pensjonen og uføretrygd kommer hver måned, men den justeres bare en gang i året, i trygdeoppgjøret i slutten av mai. Når prisveksten er som den er, betyr det at trygd og pensjon for tiden blir stadig mindre verdt, sier Kristjánsson.

– Det gjelder for alle – også lønnsmottagere, men du sier at dette er de svakeste gruppene som nå trenger hjelp gjennom tøffe måneder?

– Ja, mange pensjonister og uføre lever i dag på et eksistensminimum, fordi kostnader til mat, strøm og lån har gått kraftig opp. Det skal de få igjen for i trygdeoppgjøret i mai, men det skjer dessverre ikke, sier han og legger til:

– Jeg vil nesten si det slik: De blir brukt som minibank av staten, hvor de skal få tilbakebetalt/etterbetalt penger i mai.

Han mener de trygdede får mindre penger ut av «den statlige minibanken» enn forutsatt, fordi prisene har økt så mye.

– Problemet er at i oppgjøret i mai 2022 la man et altfor lavt prisvekstanslag til grunn, så disse gruppene har allerede tapt veldig. At de skal få tilbake alle disse pengene i oppgjøret i mai, er erfaringsvis vanskelig å se for seg.

Les forslaget i faktaboksen under:

Info Her er forslaget «1. Stortinget ber regjeringen vurdere om trygdeoppgjøret kan fremskyndes, om økningen kan forskuddsbetales og om ytelsene i år kan justeres høyere enn ordinært for å sikre styrket kjøpekraft til pensjonister og trygdede. Stortinget ber regjeringen gå i dialog med organisasjonene som deltar i trygdeoppgjøret om eventuelle endringer. 2. Stortinget ber regjeringen legge frem nye tiltak mot forskjellskrisen innen mars, og blant tiltakene som skal vurderes er engangsutbetalinger til sårbare grupper, øke minstesatsene i velferdsytelsene, heve sosialhjelpssatsene, redusere avgifter, gebyrer og egenandeler og styrke tjenester som helse- og sosialtjenester. 3. Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan NAV kan settes i stand til å utbetaleekstraordinære utbetalinger og endre nivået på eksisterende ytelser, raskere enn i dag. Vis mer

BUDSJETTKAMERATER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) ble enige om mer til trygdede i budsjettforliket i november.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2023 ble det vedtatt å gi sosialhjelpsmottagere 1000 kroner, uføre fikk 3000 kroner og enslige minstepensjonister er også lovet 4000 kroner ekstra i 2023.

– Det vil koste

– Svake grupper er med andre ord tilgodesett?

– Ja, noen. Det var bare de uføre på minstesats som fikk de 3000 og er du minstepensjonist og gift, så får du ikke noe mer. Vi mener vi har råd til å gi ekstra tilskudd til alle pensjonister og trygdede. Utfordringen er at mens regjeringen går med museskritt, så gjør prisene syvmilssteg feil vei.

– Det er ikke veldig realistisk, fordi det vil koste. Hva er samlet kostnad for dette forslaget?

– Det har jeg ikke full oversikt over akkurat nå, men det vil koste. Men vi mener dette er noe Norge bør ha råd til for å utjevne forskjellene her i landet. Og dette er penger som vi har vedtatt at pensjonistene og de trygdede skal få ved at trygdene skal reguleres i pakt med lønns- og prisvekst. Men de bør få dem nå, når de virkelig trenger det.

Krever hastebehandling

Han sier situasjonen er så ekstraordinær at det er tid for handling.

– Vi kan i situasjonen vi er, ikke sitte og vente på å gjøre ting som vanlig.

Forslaget vil bli oversendt Stortingets arbeids- og sosialkomité, hvor han selv sitter.

– Vi vil kreve at det hastebehandles, sier Kristjánsson.

Leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet har sin bakgrunn fra LO og Ap, men han roser i dag Rødt.

HÅPER: Jan Davidsen håper Stortinget tar seg tid til å ta den debatten Rødt tar initiativ til.

– Det er veldig bra at det tas initiativ som gjør at Stortinget kan ta en debatt om disse utfordringene. Jeg takker for initiativet. Trygdeoppgjøret kommer på etterskudd og det er mange der ute nå som sliter. Det dreier seg om blant annet innbyggere som gjennom et helt liv har hatt lav inntekt og som derfor også får lav pensjon, sier Davidsen.

Han sier at alle gylne forsider har en bakside og viser til de 3000 kronene som enslige minstepensjonister skal få.

– Vi frykter at så mange som 30.000 av dagens om lag 80.000 enslige minstepensjonister vil få avkortet enten bostøtten eller tjenestepensjonen når minstepensjonen øker. Dermed er det fortsatt slik at staten gir med den ene hånda og tar med den andre, sier Davidsen.

REVIDERT-SVAR: Persen åpner for justeringer i behandlingen av revidert statsbudsjett til våren.

Nei, og tja fra ministeren

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier at regjeringen ikke har planer om å gjøre noe med innretningen på trygdeoppgjøret.

– Men hvis vi ser at vi får en helt annen økonomisk utvikling enn det som ble lagt til grunn for årets statsbudsjett kan det bli tatt høyde for i revidert nasjonalbudsjett. Ut over det vil Rødt få svar på sitt representantforslag i Stortinget på vanlig måte.

Hun sier at energikrise og krig i Ukraina har ført til økte priser på blant annet mat, strøm og drivstoff.

– Noen grupper rammes hardere av de urolige tidene. Regjeringens mål er derfor å bidra til å få kontroll på den kraftige prisveksten, skape trygghet rundt folks økonomi og arbeidsplasser, og utjevne de sosiale og geografiske forskjellene, sier Persen.