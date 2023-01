DINGS: Denne platen er nå inndratt av politiet. Mannen er tiltalt for å ha brutt tre lover.

Tiltalt for å lure bomstasjoner med James Bond-skilt

Ifølge politiet fant harstadværingen en snedig måte å kjøre gratis gjennom bomringen i tre år.

Så tok det brått slutt. Nå er mannen i 50-årene tiltalt for å ha svindlet bompengeselskapene gjennom flere år.

Fra januar 2019 til 19. april i fjor kjørte han ifølge tiltalen rundt i Harstad og omegn uten å bli registrert ved bomringene.







Det skal han ha fått til ved å rotere det originale bilskiltet med en blank skiltplate. På den måten ble det umulig for bompengeselskapet å kunne identifisere og registrere bilen mannen kjørte.

Både Tromsø-avisen Nordlys og Harstad Tidende har omtalt saken.

PENGEINNKREVING: Dette er en av totalt åtte bomstasjoner i Harstad, og står langs riksvei 83 retning Harstad sentrum.

Flippingen av skiltet skjer ved å trykke på en fjernkontroll inne i bilen.

Inspirasjonen kommer muligens fra filmspionen James Bond, som i flere av filmene er kjent for å snu registreringsskiltet for å unngå oppmerksomhet.

Slik beskriver statsadvokaten det i tiltalen:

– Ved hjelp av en fjernkontroll inne i bilen kunne han dekke til kjennemerket og holde dette skjult og derved ikke kunne registreres gjennom elektronisk avlesing eller foto, står det i tiltalen fra Midtre Hålogaland tingrett.

– Dette medførte tap for Fremtind og for Bompengeselskapet NORD, står det videre i tiltalen.

Tatt på fersk gjerning

Etter et tips til politiet, fikk de i april muligheten til å avsløre manøveren. Da bilen nærmet seg bensinstasjonen i Harstad, stoppet politiet sjåføren og tok beslag i skiltet.

Det er heller ikke vanskelig å få tak i: Et raskt søk på nettet viser at du kan bestille utstyr som bytter ut registreringsskiltet på bilen. Prisen ligger på et par tusenlapper.

– Jeg tipper på at dette er noe mannen har funnet på det store internettet, men det vil etterforskningen vise, sa operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt den gangen.

HARSTAD: Utsikt over byen i Troms og Finnmark.

Mannens forsvarer Geir Olav Pedersen har ikke svart på VGs henvendelser onsdag kveld. Til Nordlys sier han at han ikke har snakket med sin klient og derfor ikke kan si noe om hvordan mannen stiller seg til tiltalen.

Disse lovene er han tiltalt for å ha brutt: