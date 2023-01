Aktiver kart

Mann i 70-årene omkom etter ras fra hyttetak

Politiet i Innlandet skriver at de klokken 12.58 ble varslet via AMK om et ras fra et hyttetak i Nordre Land kommune. Raset skjedde i forbindelse med snømåking.

Politiet skriver at det var to personer på stedet, og at en av disse, en mann i 70-årene, ble begravd i raset.

– Vi ble varslet via AMK 12:15. Det startet som et helseoppdrag, hvor det var både ambulanse, luftambulanse og brannvesen til stedet. Vi i politiet kom inn litt senere, opplyser operasjonsleder for Politiet Innlandet, Frode Øverås.

To venner i 70-årsalderen skulle måke ned snø fra hyttetak i privat regi, da ulykken fant sted.

– Den ene står på taket, og den andre står nede. Så raser all snøen fra taket ned på personen som står under, og han blir begravd, opplyser Øverås.

Mannen ble gravd frem, og det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men mannen ble senere bekreftet omkommet.

– Det er tunge snømasser om dagen, så vi oppfordrer at folk viser varsomhet. Det er ikke ufarlig å måke tak, sier Øverås.

Øverås opplyser om at kriseteam er varslet, både til familien til den omkomne og vennen.

– Det er opprettet sak, og det er besluttet at mannen skal obduseres. Per nå anses hendelsen som en tragisk ulykke, sier Øverås til VG.

Pårørende er varslet.

