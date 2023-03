BOK-KLAR: Erna Solberg går for å gjenerobre statsministerjobben i 2025. På veien dit: En bok om Norges utfordringer.

Solberg i ny bok: Derfor frykter hun storkrig i Asia

Høyre-leder Erna Solberg er er redd for at spenningen i Asia skal slå ut i storkrig - og at konsekvensene også for nordmenn vil bli langt mer alvorlige enn følgene av Ukraina-krigen.

Onsdag kunne Erna Solberg slippe jubelen løs for en historisk god partimåling i Dagsavisen/Fri Fagbevegelse - med hele 36,9 prosent oppslutning.

Torsdag slipper hun - «Veien videre» - hvor hun peker på nettopp hvilke utfordringer hun mener Norge må ta tak i de neste årene.

Ett av dem er sikkerhetspolitikken.

Russlands brutale angrepskrig mot Ukraina gjør at forsvaret må rustes mer opp enn man så for seg da hun var statsminister frem til 2021, men det er en annen konflikt som virkelig får frem pessimisten i henne:

Frykten for en storkrig i Asia:

– Striden om herredømmet i Sør-Kina-havet hardner til. Kinas ordbruk overfor Taiwan blir stadig skarpere. I kjølvannet av den amerikanske politikeren Nancy Pelosis besøk i Taiwan sommeren 2022 skjøt Kina missiler tvers over øya og beleiret den med flyvåpen og marine. Risikoen er stor for at en så spent situasjon vipper over i skarp konflikt eller full krig, skriver Solberg i boken.

– Store rystelser

GJØR DET IGJEN: I 2011, to år før hun ble statsminister ga Solberg ut sin første bok. Nå kommer «oppfølgeren», to år før stortingsvalget der hun håper å bli statsminister igjen.

Selv om vi her hjemme merker krigen særlig på strømregningene og ved at kommunene må bruke mye kapasitet på å ta i mot flyktninger, vil en omfattende væpnet konflikt i Asia merkes enda hardere i folks hverdag, tror Solberg.

– En storkrig i Asia vil på samme måte som i Ukraina være tragisk og koste fryktelig mange liv. Mange vil se sine livsverk legges i grus. En slik krig kan også påvirke resten av verden, og i enda større grad enn Russlands angrep på Ukraina. Kinas økonomi er rundt ti ganger større enn Russlands. Forstyrrelsene i forsyningslinjene fra Kina under og etter pandemien var en liten forsmak på hva som kan skje, skriver hun, og viser til at svært mange forbruksvarer, men også kritiske produkter som databrikker, produseres i Kina og Taiwan.

– Forsvinner alt dette fra markedet, vil det skape store økonomiske rystelser i hele verden, i tillegg til de menneskelige lidelsene til de som rammes direkte, skriver hun.

SPENT: Kinas styrkeoppbygging og stadig hardere retorikk om Taiwan, gjør situasjonen mer spent. Her fra testing av Taiwansk luftvernmissil i mai i fjor.

Mer stat

Men usikkerheten rundt sikkerhetssituasjonen de nærmeste årene, fører også til at Solberg tenker nytt om statlig eierskap. For mens Høyre tradisjonelt har ønsket å begrense det statlige eierskapet så mye som mulig, og har tatt til orde for flere kontroversielle nedsalg av offentlig eide selskaper, skriver Solberg nå at de autoritære regimene i Russland og Kina har ført til en endring hos henne:

– Russland har demonstrert sin vilje til å bruke handel med energi som våpen. Oligarkene, mange av dem Putins venner, har både forretningsmessige og politiske agendaer. Kinesiske varer og komponenter er overalt, og kinesiske selskaper er forpliktet til å bistå staten hvis det kreves. For min del innebærer dette at jeg er villig til å vurdere statlig eierskap i flere tilfeller enn det jeg var før, skriver Høyre-lederen.

Frp-stikk

Å skifte standpunkt er ikke et onde for en politiker, men helt nødvendig dersom tidene forandrer seg, påpeker Solberg.

På samme måte må man heller ikke være redd for å innrømme feil, dersom man har sagt noe dumt, skriver hun, og kommer med et stikk til sin samarbeidspartner gjennom over seks år i regjering, Frp.

Hun trekker frem episoden der daværende statsråd Sylvi Listhaug måtte beklage sin facebookpost om Ap og terrorister fra talerstolen på Stortinget. I tillegg var det mange andre uttalelser fra sentralt Frp-hold som fikk kritikk, og som Solberg måtte svare for.

BEKLAGET - OG GIKK: Daværende justisminister Sylvi Listhaug etter at hun hadde beklaget fra stortingets talerstol i mars 2018.

Men bortsett fra i Listhaugs tilfelle, var det lite som ble beklaget fra Frp.

– Jeg satt flere ganger med en opplevelse av at man også i Fremskrittspartiet syntes noen av uttalelsene gikk for langt. Men å beklage og komme seg videre? Aldri! Det ligger litt i Fremskrittspartiets DNA at det er greit å være kontroversiell og få kjeft, skriver Solberg - og legger til at noen mener en beklagelse er et tegn på svakhet.

– Jeg er uenig i det. Vi politikere skal og må snakke hele tiden. Da skulle det bare mangle om ikke det hender at ting kommer feil ut. Hvis det ikke var ment slik det ble sagt, så er det helt greit å gi uttrykk for det, skriver hun.