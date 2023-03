KLEMMER TIL: Kirsti Bergstø får forhåndsgratulasjoner på SV-landsmøtet fredag av fylkespolitiker Mirell Høyer-Berntsen fra Agder. Lørdag blir Bergstø partileder.

Blir ny SV-leder: Vil ha regjering med Ap, Sp, MDG og Rødt

GARDERMOEN (VG) Denne helgen blir Kirsti Bergstø SVs nye leder. Hun ønsker seg en fempartiregjering – med alle fra Sp til Rødt.

For ett og et halvt år siden brøt regjeringsforhandlingene på Hurdalssjøen hotell sammen. SV-nestleder Kirsti Bergstø forlot stedet sammen med blant annet avtroppende leder Audun Lysbakken.

Så dannet Arbeiderpartiet og Senterpartiet regjering.

Denne helgen blir Bergstø SVs nye leder, og hun har allerede varslet at døren står åpen for nye regjeringsforhandlinger med Ap og Sp – men kun hvis de starter med blanke ark.

Nå forteller Bergstø at hun ikke bare er åpen for en Ap/Sp/SV-regjering, men også en regjering der Rødt og MDG er med i tillegg.

GIKK I STÅ: Til slutt forlot SV regjeringsforhandlingene på Hurdalssjøen. Her er leder Audun Lysbakken, nestleder Kirsti Bergstø og kommunikasjonssjef Siri Gjørtz.

– Sterk samling

De fem partiene som fikk 100 mandater i stortingsvalget 2021, bør sette seg ned sammen og se hva de kan bli enige om, sier hun.

– Vi mener at alle partiene som ønsker en politisk kurs bort fra høyrepolitikken, forskjellspolitikken og passivitet i miljøpolitikken, burde finne sammen og styre i lag. Da er det viktig at ingen partier lukker dører, hverken for seg selv eller andre, sier Bergstø til VG.

– Da må bare Ap og Sp slutte å stenge døra for Rødt og MDG. Sp må skjønne at den viktigste allierte i sakene de fremhever som viktigst, i hvert fall i valgkamp, er SV. Og så må Rødt og MDG slutte å lukke døra for seg selv.

UTENFOR: Une Bastholm (MDG), Bjørnar Moxnes (Rødt) og Kirsti Bergstø (SV) var en del av vinnerlaget i 2021 – men gikk ikke i regjering.

– Så du kunne tenkt deg en fempartiregjering?

– Ja, jeg kunne tenkt meg en sterk samling av alle de partiene som faktisk ønsker en ny politisk kurs. Jeg tror også det ville vært mulig å bli enige om viktige politiske veivalg, som vi kunne stått sammen om.

– Er det litt optimistisk å se for seg at Bjørnar Moxnes og Ola Borten Moe skulle samarbeide i regjering?

– Man må tenke på hva som er de politiske utfordringene, ikke de personlige motsetningene.

– Her tenker jeg på at det er to som står langt fra hverandre politisk?

– Ja, men det er et program man er valgt inn på.

GAMLE KJENTE: Audun Lysbakken og Kirsti Bergstø har samarbeidet i årevis. Bergstø var også Lysbakkens statssekretær i den rødgrønne regjeringen.

– Så hvis man skal tro Sp på hva som var de viktigste sakene de fremhevet før valget, synes jeg det er rart at de vender SV ryggen når vi inviterer til samarbeid for å snu sentraliseringen, sikre distriktene, sørge for at fisken landes langs kysten og at matjord blir tatt i bruk, sier Bergstø.

Ikke «mitt SV»

Hun er 41 år, stortingsrepresentant, utdannet barnevernspedagog, oppvokst i Nesseby i Finnmark og nå bosatt i Nittedal i Akershus.

Bergstø har vært leder av Sosialistisk Ungdom, statssekretær og nestleder i SV siden 2017. Denne helga blir hun SVs første nordnorske leder.

AKTIVIST: Kirsti Bergstø holdt appell under Fosen-demonstrasjonene tidligere i vinter. Her med hund.

– Hva kommer til å bli annerledes i ditt SV?

– Det er ikke noe som heter «mitt SV». Det er vårt SV, sier Bergstø og fortsetter:

– SV er et redskap for forandring, og alle som er med i SV er med på å forme og styrke det redskapet. Så skal vi bygge videre på det vi har gjort bra i mange år nå, der vi har bygd sten for sten.

Hun påpeker også at siden hun har vært SV-nestleder i snart seks år og jobbet tett med Audun Lysbakken i hele hans lederperiode, så har hun allerede satt sitt preg på partiet.

Dom eller invitasjon

Men hva er Bergstøs dom over regjeringen som SV ikke gikk inn i?

– At regjeringen har en mulighet til å bruke det radikale flertallet som for forandring som finnes på Stortinget i dag. I den dommen ligger det også en invitasjon til å i større grad levere den forandringen som folk stemte frem i stortingsvalget sist.

– Men det er vel ikke en dom, det er vel heller en invitasjon, som du sier. Hvordan synes du regjeringen har lykkes hittil?

– Det er en dom på den måten at det er fullt mulig å bruke det flertallet bedre.

FIKK KOFTE: – Det er lett å tro at jeg er samisk, sa Kirsti Bergstø nylig til DN. Men det er hun ikke. Til 40-årsdagen hennes i fjor spleiset vennene hjemme i Finnmark på en nessebykofte, som hun blant annet bar på Stortingets offisielle åpning.

– Men hittil: hvor godt har de brukt det?

– Det vi har sett er at regjeringen har lagt frem sine budsjetter, og så etter forhandlinger med SV så har det kommet inn viktige velferdsreformer, som gratis halvdagsplass på SFO, starten på en tannhelsereform og mer økonomisk omfordeling og miljøgrep, sier Bergstø.

– Men du er forsiktig med hva du sier om regjeringen?

– Jeg sier at det er et stort potensial for en mye større grad av endring, og det betyr at jeg kunne ønske det var en regjering som leverte mer endring.

Den endringen Bergstø virkelig ønsker seg, er mer politisk styring, forteller hun.

– Regjeringen har fremdeles muligheten til å ta sterke grep for styring av boligsituasjonen og kraftpolitikken.