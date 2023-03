1 / 2 MINNESTUND: De to omkomne var elever ved Flekkefjord videregående skole, hvor flagget vaiet på halv stang onsdag morgen. MINNESTUND: De to omkomne var elever ved Flekkefjord videregående skole, hvor flagget vaiet på halv stang onsdag morgen. forrige neste fullskjerm MINNESTUND: De to omkomne var elever ved Flekkefjord videregående skole, hvor flagget vaiet på halv stang onsdag morgen.

Medelevene minnes de omkomne i Moi

MOI (VG) Onsdag morgen er det minnestund i aulaen på Flekkefjord videregående, hvor begge de to omkomne var elever.

Det var mandag kveld at en bil med tre tenåringer kjørte utfor Moivegen mellom E39 og Moi sentrum og havnet i elven Moisåna.

En klarte å ta seg til land, de to andre ikke. Guttene ble fløyet til Haukeland universitetssykehus i Bergen og erklært døde tirsdag. Det er ingen sikring mellom veien og elven, bare en bratt og snødekt skråning på noen meter ned til vannet.

Rektor ved Flekkefjord videregående skole, Tor-Inge Rake har tidligere opplyst til VG at skolen setter ned en beredskapsgruppe for å gjøre det de kan for å ivareta elevene på best mulig måte.

SØRGER: Gjennom hele tirsdagkvelden kom ungdommer til ulykkesstedet.

– Det er forferdelig trist. Det er ungdom som var midt i livet, og det kjenner vi på. Vi tenker på familiene deres, kamerater og de mange som er berørt ved skolen. Det er en krevende situasjon og vi skal stå sammen og ivareta de som er på skolen og i den grad vi kan også familien, sier Rake til VG tirsdag.

De tre guttene kom fra trening. Ulykkesstedet ligger på en kort rett strekning etter svingen der jernbanen krysser elven.

Saken oppdateres.

KJØRTE I ELVEN: Nødetatene på ulykkesstedet mandag kveld.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger