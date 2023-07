Mattilsynet: Avl på katterasen scottish fold er ulovlig

Det er i strid med dyrevelferdsloven å avle på kattetypen scottish fold, slår Mattilsynet fast.

I en pressemelding skriver Mattilsynet at de oppfordrer til å la være å avle katter med foldede ører.

Scottish fold er navnet på en kattetype som kjennetegnes av sine små, foldede ører. De foldede ørene skyldes sykdommen osteokondrodysplasi.

Sykdommen påvirker brusk- og beindannelsen i hele skjelettet. Ifølge Mattilsynet fører dette til at alle katter med sykdommen i varierende grad får leddbetennelser, misdannede bein og hale, og de kan få kroniske smerter og problemer med å bevege seg.

Mattilsynet advarer om at å pare to katter med anlegg for sykdommen fører til at alle kattungene i kullet blir alvorlig syke.

De mener det ikke er noen gode grunner til å avle katter med slike helseproblemer, og at det etter deres vurdering alltid vil være i strid med dyrevelferdsloven å pare katter med to arveanlegg for osteokondrodysplasi.

Også ved avl der ett av dyrene med arveanlegg for sykdommen vil det være i strid med dyrevelferdsloven, mener Mattilsynet.

Kattetypen er ikke allment anerkjent som en katterase i Norge. Men det er likevel en populær kattetype. På Finn.no får man 85 treff ved å søke på «scottish fold».

Den amerikanske artisten Taylor Swift har to scottish fold-katter. I Norge hos Finn.no er maskoten Pusefinn av kattetypen.

NTB har bedt Finn.no om en kommentar til oppfordringen fra Mattilsynet, men har foreløpig ikke fått noe svar.

