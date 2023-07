Riksadvokaten anker frifinnelsen av politimannen i Kongsberg

Riksadvokaten anker frifinnelsen av politimannen på Kongsberg, skriver Spesialenheten i en pressemelding.

Det var 7. juli at politimannen som var siktet for politivold, ble frikjent i Buskerud tingrett.

Nå vil saken bli anket.

– Jeg snakket nettopp med bistandsadvokaten min, og jeg er lettet over at det er beordret en anke. Jeg fikk høre om det for tjue minutter siden, sier Kevin Simensen til VG, som er fornærmet i saken.

Han beskriver frikjennelsen av politimannen som «sjokkerende», men ønsker ikke kommentere ytterligere.

«Etter ordre fra riksadvokaten vil det bli inngitt en fullstendig anke. Det er i tråd med innstillingen Spesialenheten sendte riksadvokaten tidligere denne uka», skriver Spesialenheten i pressemeldingen.

– Ankeretten er en del av vår rettsstat. Det er en belastning for den frifunnede politimannen dersom lagmannsretten godtar å behandle anken, men det er ikke grunn til å tro saken vil få noe annet utfall. Det er ikke varslet noen nye bevis, sier John Christian Elden til VG.

Elden er politimannens forsvarer.

Bistandsadvokat for de fornærmede Morten Kjensli er ikke overrasket over anken. Han har allerede anket erstatningen.

– Nyheten går i tråd med det vi har forventet. Klientene mine er takknemlig for at avgjørelsen er kommet, forteller han til VG.