1 / 3 BOBILER TAR OVER: Flere tipsere VG har pratet med syns det er frustrerende at bobilene tar opp stor plass på parkeringsplassen. AVSLAPPENDE: Nederlandske turister VG har pratet med syns området er avslappende, og trives på parkeringsplassen. TAR T-BANEN TIL BYEN: Turistene parkerer på Sognsvann, og bruker plassen som base når de drar inn til Oslo sentrum. forrige neste fullskjerm BOBILER TAR OVER: Flere tipsere VG har pratet med syns det er frustrerende at bobilene tar opp stor plass på parkeringsplassen.

Bobilene tar over Sognsvann: − Snart ikke plass!

Besøkende på Sognsvann i Oslo har måtte lete godt for å finne ledige parkeringsplasser de siste ukene.

Kortversjonen Sognsvann i Oslo opplever stort trykk fra utenlandske turister som bruker den gratis utfartsparkeringen til å parkere bobiler i opptil 48 timer.

Flere tipsere VG har snakket med reagerer på antall bobiler som står parkert på parkeringsplassen, som gjør det vanskelig å finne parkeringsplass.

Flere utenlandske turister har oppdaget Sognsvann ved hjelp av nye apper som anbefaler plassen.

Bymiljøetaten i Oslo kommune jobber med en ny skiltforskrift for å forby bobilparkering på lik linje med campingvogner. Vis mer

– Det må være snakk om 50 til 60 bobiler minst, og rundt 150 mennesker. De bruker for-telt, grill og hagemøbler. De tar opp minst tre plasser hver, sier Marit Nicolaysen (69).

Nicolaysen er født og oppvokst i Oslo. Hun har vært en flittig bruker av Oslomarka hele livet, og hun forteller at hun aldri har opplevd lignende trykk fra utenlandske turister på parkeringsplassen tidligere.

– Sognsvann tiltrekker seg storfamilier med mange barn som kommer med grill, badeutstyr, små telt og mye mat. Det er utopisk å tenke at dette er enkelt å ta med seg på sykkel eller kollektiv, sier hun.

Det var Nordre Aker Budstikke som omtalte saken først.

Aktiver kart

– Det er synd at det snart ikke er plass til oss som ønsker et lavterskeltilbud i ferien.

Ifølge reglene kan biler stå inntil 48 timer i strekk gratis på utfartsplassen. De eneste som ikke kan parkere der er campingvogner, ifølge skiltene.

– Det er ikke rart at turistene kommer til Sognsvann, med tanke på hvor dyre de andre bobilplassene i Oslo er. På Sognsvann er det jo gratis, sier Nicolaysen.

– Super plass

Ifølge de Nederlandske turistene Antoinet van Der Wielen (64) og Jos van der Wielen (65), var Sognsvann et forlokkende alternativ da de ankom Oslo for tre dager siden.

– Det er vakkert her, og det er gratis, så selvsagt var dette en super plass å parkere, sier Jos.

Han forteller at de oppdaget plassen på grunn av en appene «Campercontact» og «Park4night».

BRUKER APP: Det nederlandske paret Antoinet van Der Wielen og Jos van der Wielen bruker apper med oversikt over parkeringsplasser mens de er på bobilturen sin i Norge.

– Det er apper for bobiler som anbefaler flotte overnattingssteder på et kart, sier han.

Appene viser en oversikt over tilgjengelige parkeringsplasser for de som er på bil, bobil- eller campingferie.

– I går kveld var det fult av bobiler på parkeringsplassen her, det var veldig hyggelig, sier Antoinet.

1 / 2 APP MED OVERSIKT: Antoinet viser fram appene hun har brukt på bobilturen i Norge. PARK4NIGHT: På appen «park4night» blir parkeringsplassen på Sognsvann beskrevet som et flott overnattingssted. forrige neste fullskjerm APP MED OVERSIKT: Antoinet viser fram appene hun har brukt på bobilturen i Norge.

På «park4night» har Sognsvann utfartsparkering 4,67 av 5 stjerner, og flere skriftlige anmeldelser som lovpriser plassen:

– Super plass for gratis parkering i 48 timer. Et tog like i nærheten går inn til byen. Blir brukt av mange lokale, skriver en anmelder inne på appen.

Flere skriver også at det er et flott startsted for å utforske Oslo sentrum.

Hanne Tretterud Lund, teamleder nærfriluftsliv i Den Norske Turforeningen avdeling Oslo og Omegn, sier hun syns parkeringsplassen burde brukes til friluftsliv.

Brukes feil

Sognsvann utfartsparkering har 638 ordinære parkeringsplasser, i tillegg til 27 plasser reservert for forflytningshemmede.

– Denne parkeringsplassen er beregnet til friluftsliv, sier teamleder nærfriluftsliv i Den Norske Turforening avdeling Oslo og Omegn, Hanne Tretterud Lund.

Lund jobber i avdeling Oslo og Omegn, med fokus på målgrupper som ikke allerede er kjent med friluftsliv.

Hun mener det er dumt at utfartsparkeringen på Sognsvann ikke brukes til det formålet det egentlig er ment for.

– Det er finnes allerede parkeringsplasser som er tilrettelagt bobiler i Oslo, sier Lund til VG.

Ifølge VisitOslo.no finnes det tre bobilparkeringer i Oslo: Topcamp Bogstad Camping, Topcamp Ekeberg Oslo og Sjølyst Marina Bobilparkering

Tidligere har VG skrevet om at flere reagerer på prisen på Bobilparkeringen på Sjølyst Marina i Oslo, som ligger på 625 kroner i døgnet. Her opplyses det også om at prisen på bobilparkeringen på Bogstad i Oslo ligger på 712 kroner.

PARKERINGSPLASS: Sognsvann parkeringsplass har plass til 638 ordinære plasser.

Bymiljøetaten: – Nye skilter

I en mail til VG skriver Bymiljøetaten i Oslo kommune at bobiler har lov til å parkere på parkeringsplassen, så lenge det ikke overskrider tiden på 48 timer.

– Parkering er ikke tillatt for campingvogner. Forbudet gjelder foreløpig ikke bobiler, opplyser pressevakt i Bymiljøetaten, Bård Elon Flaen.

Bymiljøetaten opplyser likevel at det jobbes med å lage en ny skiltforskrift som gjør at det også blir et forbud for bobiler på lik linje med campingvogner.

– Den nye skiltforskriften som nå er under utvikling vil føre til et forbud mot bobiler på utfartsparkeringen. Denne vil sendes ut på høring i løpet av kort tid.

TRIVES: Ekteparet Antoinet og Jon van Der Wielen er fornøyd med oppholdet sitt på Sognsvann parkeringsplass.

– Bruker penger her

Pensjonistene Antoinet og Jon van Der Wielen er på sin tredje dag på Sognsvann parkeringsplass når VG møter dem. De sitter avslappet i klappstolene etter en rolig gåtur rundt Sognsvann i varmen.

– Hva tenker dere om at det snart kanskje blir forbudt med bobiler på Sognsvann?

– Dette er den tredje dagen vi er her på Sognsvann, og vi har jo dratt inn til Oslo sentrum og brukt penger. Vi skjønner ikke helt hvorfor de ønsker oss vekk.

Ekteparet har til nå blant annet gått opp til Preikestolen og Kjeragbolten, vært innom byer som Bergen og Stavanger, og nytt utsikten i Geirangerfjorden.

De beskriver Norge som et vakkert land, og gleder seg til å oppleve mer, til tross for de høyre prisene.

– Det er jo veldig dyrt her, for blant annet dagligvare og ikke minst øl!

FORTSETTER FERIEN: Ekteparet skal fortsette turen rundt i Norge etter at oppholdet på Sognsvann er ferdig.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post