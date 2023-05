DELER BILDER: I Telegram-gruppen med flere tusen medlemmer, diskuteres både navn og alder på folk det deles bilder av eller som folk etterlyser bilder av.

Fikk nakenbilde spredd i stor chattegruppe: − Jeg er kjemperedd og stresset

En av de mindreårige kvinnene som nylig opplevde at private bilder av henne var delt i gruppen med flere tusen medlemmer, er redd for hvilke konsekvenser det vil få for henne.

Kortversjonen Nakenbilder av norske mindreårige jenter spres i en lukket gruppechat på Telegram med flere tusen medlemmer.

Bilder av kjendiser, og innhold fra norske OnlyFans-kontoer blir også delt.

Administratorene tilbyr betalende brukere «VIP-tilgang» og «megafiler».

Flere har kontaktet Telegram og politiet for å få stengt gruppen. Dette har ingen så langt klart, heller ikke politiet. VG har ikke fått svar fra Telegram.

Tre menn pågrepet og siktet for blant annet ulovlig deling av bilder.

Politiet jobber med å undersøke sakens omfang, og sier saken har forgreininger over hele landet. Vis mer

– Jeg ble helt stum og sjokkert, og visste ikke hva jeg skulle gjøre, sier den 17 år gamle kvinnen til VG.

Hun er en av flere nordmenn som har blitt eksponert i en lukket gruppechat på det sosiale mediet Telegram.

Gruppen, som fortsatt er aktiv, har på sitt meste hatt over 9000 medlemmer. Her spres eksplisitt innhold tatt fra blant annet norske OnlyFans-kontoer.

Men det deles også private bilder og videoer av kjendiser – og mindreårige, norske jenter.

Ifølge VGs undersøkelser har det siden mars blitt delt tusenvis av bilder og videoer av seksuell karakter i kanalen. I gruppereglene spesifiseres det at medlemmer som ikke bidrar, vil bli kastet ut.

SNAKKER OM ALDER: Her diskuterer brukerne under to bilder hvem som er avbildet og at en av dem definitivt er yngre enn født i 2006.

Tilbyr innhold mot betaling

Skjermdumper som VG har fått tilgang til, viser at flere medlemmer har kommentert at enkelte av jentene som er avbildet «ser veldig unge ut». Andre ber spesifikt om bilder av jenter under 18 år.

Administratorene av gruppen tilbyr «VIP-tilgang» og «megafiler» til betalende brukere, og har utlyst konkurranser med pengepremier. Det har også blitt opprettet reservekanaler dersom gruppen skulle bli stengt.

Identifiseres med fullt navn

Den mindreårige jenta om VG har snakket med, ante ingenting som bildene i Telegram-gruppen før hun ble tipset av en venninne. Jenta er anonymisert, men VG kjenner hennes identitet.

Bildene tok hun for flere år siden. De ble sendt til en person hun stolte på.

– Jeg var veldig dum og sendte de bildene til en person da jeg var 14, men tenkte ikke at jeg de tre år senere skulle være lagt ut på en gruppe med 9000 medlemmer og spredt videre uten min tillatelse.

Hun reagerer også på at det skrives fullt navn på mange av jentene som er avbildet.

– Jeg sitter her nå kjemperedd og stresset for hva som vil skje, vil disse bildene bli spredt i hele byen jeg bor i?

– Mange bilder av barn

Flere skapere fra OnlyFans-miljøet reagerer sterkt på gruppens virksomhet.

– Vi som har OnlyFans velger å publisere bilder av oss selv på nett, og er innforstått at det er en risiko for at dette deles videre uten tillatelse. Men det vi ser i denne gruppen er at det er mange bilder av barn, sier en kvinnelig OnlyFans-bruker til VG.

Hun understreker at mindreårige ikke har mulighet til å opprette brukere på OnlyFans, og at mye av innholdet åpenbart stammer fra private bilder fra blant annet Snapchat.

– Mange vet ikke at de blir eksponert i denne gruppen, eller at de i det hele tatt har blitt tatt bilde av.

Etterforskes av politiet

Gruppen er i skrivende stund fortsatt aktiv, og har over 7500 medlemmer. Selv forteller kvinnen at hun og flere andre har kontaktet politiet og Telegram for å få den stengt.

VG har gjentatte ganger de siste ukene kontaktet Telegrams presseteam for å stille spørsmål om hvorfor gruppen fortsatt er åpen, og hvorvidt de tillater at slikt innhold blir spredt i deres kanaler. De har ikke besvart våre henvendelser.

Vi har også spurt politiet om hvorfor ikke de har fått den fjernet.

– Vi er kjent med hva som foregår i gruppen og har sikret bevis, men opplever det som krevende å få lagt den ned. Vi jobber opp mot Telegram og slike grupper, og samarbeider også med Kripos som patruljerer på Telegram, sier politiadvokat Suzanne Molund.

Politiadvokat Suzanne Molund i Trøndelag politidistrikt.

– Forgreninger utover hele landet

Hun foreløpig ikke noe tall på hvor mange som har status som fornærmet i saken.

– Det er et stort antall personer det er delt materiale av som kan være fornærmet. Vi har flere navn på blokken og gjør en vurdering av hvem som skal kontaktes for avhør, sier hun til VG.

– Dette er en sak som har forgreninger utover hele landet, så vi vil bruke noe tid på å få oversikt over saken.

Tre menn pågrepet

Tre menn er pågrepet i saken og siktet for blant annet ulovlig bildedeling.

To av dem er fra Trøndelag og er varetektsfengslet fordi politiet er redd de vil forspille bevis. Den tredje mannen skal avhøres torsdag, og vil bli fremstilt for varetektsfengsling fredag.

Torfinn Svanem, som forsvarer en av de siktede, ønsker på vegne av mannen ikke å opplyse om hvordan han stiller seg til siktelsen. Karianne Tilseth Berg, som forsvarer mannen som ble pågrepet på Østlandet onsdag, ønsker heller ikke å kommentere saken.

VG har foreløpig ikke fått svar fra den siste siktede mannens forsvarer om hvordan han stiller seg til anklagene.

