Brann i kjøleskap: − Vedkommende står i verandadøren i trusen og spyler

Natt til fredag rykket brannvesenet ut til brann i et kjøleskap på Tjøme i Færder kommune. Unik innsats fra naboer og beboer holdt brannen i sjakk.

– Vedkommende står i verandadøren i bare trusen og spyler inn på kjøkkenet der det er full overtenning og flammene ruller i taket. Innsatsen holder brannen i sjakk til vi kommer, sier brannmesteren Ivar Paulsen i melding på Twitter.

Vestfold Interkommunale Brannvesen skriver at de natt til fredag rykket ut til melding om brann i et kjøleskap i en leilighet på Tjøme i Færder kommune.

– Unik innsats fra beboer med god hjelp fra nabo på stedet hindret en lang større brann, sier brannmesteren.

Nabo

Han forteller videre på Twitter at beboeren hørte et smell og oppdaget at kjøleskapet sto i full fyr.

– Røykvarslerne i leiligheten utløses. Beboer og familien trekker ut og ringer 110, og får hjelp til slukking av naboene i leiligheten i etasjen over, sier Paulsen.

Naboene skal nemlig ha hevet ned en husbrannslange til personen i leiligheten, før beboeren sto på verandaen i bare trusen og holdt brannen i sjakk.

- Da det første røykdykkerparet får vann på brannen inne på kjøkkenet er brannen under kontroll. Vi bærer ut kjøleskapet og river deler av kjøkkeninnredningen, sier Paulsen.

Han forteller videre at leiligheten er ubeboelig etter hendelsen, og at de øvrige leilighetene ikke er brannskadet og er beboelige.

– Leiligheten over har fått litt røyk og sot, sier Paulsen.