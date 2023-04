SMAK AV VÅR: Folk koser seg i solen på Huk i Oslo 15. april i fjor. Sør-Norge får smake på våren denne uken, men om ikke lenge vil været snu igjen.

Våren har endelig tittet frem: − Nyt den mens den er her

Mandag kan mange si takk og farvel til regn og kulde, men bare for en liten stund. Skal man tro meteorologen, er våren bare på snarvisitt.

Værmeldingen spår sol og solide plussgrader flere steder i landet denne uken. Oslo ser ut til å bli ukens værvinner, og vil få temperaturer på helt opp til 20 varmegrader.

Etter en periode med dårlig vær i Sør-Norge, har været i denne delen av landet altså endelig snudd. Men vårværet som mange har ventet på er her bare en liten stund, ifølge vakthavende meteorolog Iselin Skjervagen.

– Nyt solen og varmen mens den er her, for det ser ut som at dette bare er en smak av våren, sier hun til VG.

– Det er ganske mye forskjell på været i nord og sør. I Nord-Norge er det grått og vått, men i Sør-Norge er det fint vært fra Trøndelag og sørover, sier hun.

Snur søndag

Allerede søndag ser det ut til at været i Sør-Norge vil snu igjen, til kjøligere temperaturer og mer nedbør. Det skyldes at høytrykket flytter seg, så lavtrykket kommer innover land i Sør-Norge.

I tillegg er det spådd nordlig vindretning på mye av været, som gjør at det fort vil bli kjøligere.

– Tirsdag 25. april er det foreløpig meldt åtte temperaturer på det meste i Oslo, men det kan jo endre seg, sier hun.

Én ting er likevel sikkert: Det vil bli kaldere igjen.

– Temperaturene vil gå ned. Akkurat hvor mye er usikkert, men det vil nok gå ned med rundt ti grader når man først har vært oppi 18 grader.

Fredag denne uken ser ut til å bli den varmeste dagen.

– Det gjelder nok mange steder. Da har solen stått på og varmet, sier Skjervag.

Grått i nord

I Nord-Norge er været preget av mye nedbør og regnbyger denne uken, og inn mot helgen.

– Det ser ut som at det er dårlig vær som er stikkordet denne uken for Nord-Norge. Det er bygevær, så det er av og på med perioder med oppholdsvær og regn.

I slutten av helgen kan nedbøret komme som snø, sier Skjervag.

– Det ser ut som det vil bli kjøligere i Finnmark, og Troms vil kanskje få sludd i løpet av helgen.

Om snøen også vil gjøre comeback i Sør-Norge, er vanskelig å si foreløpig.

– Det er langt frem i tid. Så langt jeg ser foreløpig er det ingen snø i Oslo eller de sørlige delene av Sør-Norge. Men jeg kan ikke si at det ikke kan komme.

Med de kjølige temperaturene neste uke, kan det komme påfyll av snø i fjellene, sier Skjervag.

– Men om det kommer nede i landet er for tidlig å si noe om. Men det kan ikke helt utelukkes.

