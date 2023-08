PÅ KANTEN: Av stupet og stirrer ned i avgrunnen. Det burde kanskje cruiseturismen gjøre, dersom MDG i Oslo får viljen sin.

Planlegger å gjøre cruisetrafikk umulig i Oslo

MDG i Oslo vil cruiseturismen til livs og skal bruke kreative metoder for i praksis å forby det. – Selvfølgelig noe vi kan diskutere, sier Arbeiderpartiet. – Tøys og symbolpolitikk, sier Venstre.

Kortversjonen MDG i Oslo sikter mot å eliminere cruiseturismen i hovedstaden gjennom å stenge alle cruisekaiene.

Cruiseskipene bidrar til luftforurensning og store klimagassutslipp, og partiet mener kaiene opptar verdifulle havnearealer.

To av de fire cruisekaiene i Oslo – Søndre Akershuskai og Vippetangen – er allerede bestemt skal stenges etter årets cruisesesong, mens Filipstad-kaien snart skal fjernes ved en ombygging.

MDGs valgløfte nå er å stenge den siste cruisekaia på Revierkaia.

Arbeiderpartiet har ikke planer om å endre cruisepolitikken, men vil være åpne for diskusjon med MDG. Vis mer

– Nå skal vi ta disse områdene tilbake fra forurensede cruiseskip, sier Sirin Stav, miljøbyråd i Oslo og førstekandidat for Miljøpartiet de Grønne (MDG).

Partiet hennes i Oslo går nå ut med et valgkampløfte: De vil gjøre det umulig å feriere som cruiseturist i hovedstaden.

Årsaken? Forurensning og bruk av verdifullt havneareal. Byråden får full støtte av kollega og MDG-leder Arild Hermstad:

– Jeg tror de fleste er enig med oss i at disse områdene må komme innbyggerne til gode. Cruiseskip bidrar også til luftforurensning og enorme klimagassutslipp, både lokalt og internasjonalt.

GIGANTER: «Sky Princess» og «Aidanova» ruvert flere etasjer over byen da de lå til kai samtidig i juli. Til sammen rundt 10.000 passasjerer fraktet de til byen på én dag.

Stav sier at saken er en av de viktigste for partiet etter dette valget:

– Vi skal komme i gang med å bruke disse svære områdene til badeplasser, strender, grøntområder, lekeplasser, restauranter og uteserveringer. Det handler om å gjøre byen vår grønnere og triveligere for alle som bor i og besøker byen vår.

Men partiet vil ikke simpelthen forby cruiseturisme med et enkelt forbudsvedtak.

Går rundt mottaksplikten

Etter havne- og farvannsloven har alle eiere og operatører av havner plikt til å motta de fartøy som ønsker å anløpe havnen. Dette kalles mottaksplikten.

Plikten hindrer ikke havneeier fra selv å bestemme hvilket omfang havnevirksomheten skal ha.

«Bestemmelsen er ikke til hinder for at havneeier nedjusterer havnens størrelse, eller reserverer visse havneavsnitt til spesielle typer sjøtransport,» heter det på Kystverkets hjemmesider.

Og det er nettopp ved å stenge og fjerne fasilitetene for mottak av cruiseskip ved Oslos fire cruisekaier, at MDG i praksis vil gjøre det umulig for cruiseskip å legge til kai i Oslo.

CRUISER: Videre i valgkampen med et utspill om cruisenekt i hovedstaden. MDG-leder Arild Hermstad og partiets førstekandidat i Oslo Sirin Stav.

– Cruiseturisme er jo den mest forurensende formen for turisme, og det opptar store arealer ved sjøen som vi heller kan bruke til bading, restauranter, kafeer og grøntarealer. Det vil jo ikke bare komme Oslofolk til gode, men også andre turister og besøkende, mener byråden.

Fra før er det bestemt i byrådet at to av Oslos fire cruisekaier – Søndre Akershuskai og Vippetangen – skal stenges på denne måten etter årets cruisesesong.

– Filipstad-kaien skal fjernes når området snart bygges om. Etter det skal det kun komme cruiseskip til Revierkaia.

Og nå går MDG til valg på å fjerne den siste cruisekaia på Revierkaia.

– Det blir helt slutt på cruiseskip i Oslo dersom MDG vinner valget, og det skal vi gjøre ved å erstatte områdene med for eksempel badeplasser, lekeplasser grøntområder og lignende tiltak som gjør byen bedre å bo i, sier hun.

Såfremt stengingen av de tre andre kaiene går etter planen, vil det dermed i praksis bli umulig for cruiseskip å legge til kai i Oslo, og cruiseturisme i hovedstaden vil være en saga blott, lover partiet.

SELVFØLGELIG: Det er selvfølgelig noe som kan diskuteres, sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat Rina Mariann Hansen.

Ap: – Noe vi kan diskutere

Arbeiderpartiet i Oslo sin ordførerkandidat Rina Mariann Hansen sier at de ikke går til valg på noe endringer i cruisepolitikken:

– Vi har ikke omtalt cruisetrafikk i vårt partiprogram for kommende periode. Byrådet har sagt at Revierkaia skal være Oslos cruisekai fremover.

Likevel legger hun ikke saken helt død:

– Men dersom vi får flertall med MDG, så er det selvfølgelig noe vi kan diskutere med dem, men vi opererer ikke i absolutter her, sier hun.

Hun understreker at det viktigste er å redusere cruisetrafikken.

– Totalavvikling er kanskje litt symbolpolitisk.

– Tøys og symbolpolitikk

Fra opposisjonen er det enda mindre støtte å hente for det absolutte ønsket til MDG.

– Det blir bare tøys og symbolpolitikk. Et sånn forbud er det bare Oslo som taper på. Vi går glipp av turister til byen, sier Oslo Venstres førstekandidat Hallstein Bjercke på telefon til VG.

– Forskjellen på MDG og oss er at vi stiller mye tøffere miljøkrav til cruisenæringen. Om Oslo og andre cruisebyer verden over gjør det, vil vi presse næringen i en grønnere retning, mener han.

BLODPRIS: Hallstein Bjercke i Oslo Venstre mener at en løsning der forurensende skip betaler blodpris heller er veien å gå.

Han sier differensiert havneavgift – altså en ulik avgift for ulike skip – heller er veien å gå.

– Skipene som forurenser skal betale blodpris, mens de grønne skal få legge til billigere. Dette er allerede gjort i byer som San Francisco, og det fungerer litt på samme måte som elbiler som får billigere passering i bomringen.

Bjercke mener også at Venstre skal ha æren for stengingen av Filipstad-kaien:

– Det forhandlet vi frem med byrådspartiene. I tillegg stemte de ned en rekke forslag til klimakrav til næringen i 2018, blant annet nullutslippsvisjon for havnen innen 2030 og krav om landstrøm for cruiseskip innen 2025.