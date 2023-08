FUGL PÅ VILLE VEIER: Men heldigvis reddet av brannvesenet.

Her reddes rovfuglen

– En skikkelig gladhistorie, sier Ivar Molstad.

Kortversjonen Brannvesenet reddet en hønsehauk som hadde falt i en kanal nær Glittreklinikken i Hakadal.

Det var turgåer og dyrevenn Ivar Molstad som ringte brannvesenet da han fikk øye på fuglen.

Etter redning, fløy hønsehauken videre, uten synlige skader. Vis mer

Onsdag kveld måtte brannvesenet rykke ut på et noe uvanlig oppdrag i Hakadal, like utenfor Oslo.

Ivar Molstad gikk tur med hunden utenfor Glittreklinikken GlittreklinikkenGlittreklinikken var et landsdekkende privat sykehus i Hakadal som ble lagt ned våren 2018 og slått sammen med LHL-sykehuset Gardermoen i Ullensaker. Nå brukes Glittre som et flyktningsmottak. da han overhørte noen ansatte si: «Det ligger en fugl nede i kanalen».

– Den lå på bunnen, ingen vet hvordan den har kommet seg dit. Men den hadde null sjanse til å komme seg opp alene. Kanalen er rundt 40 cm bred og halvannen meter dyp, sier han til VG.

Molstad fulgte råd fra datteren og kontaktet brannvesenet raskt.

– Jeg er jo en dyrevenn. Man må passe på å redde de som reddes kan, forteller han.

Det var Varingen som omtalte saken først.

FORVILLET FUGL: En liten redningsaksjon måtte til.

Fri som fuglen

Molstad forteller at de først trodde det var en tiur, men det viste seg å være en annen rovfugl: Hønsehauk.

– Det hoppet en brannmann ned i kanalen for å redde den. Han la et teppe over fuglen for å unngå å bli bitt eller klort og bar den opp i løpet av kort tid, sier Molstad som berømmer innsatsen til brannvesenet.

Han kan fortelle at redningsaksjonen var en sann suksess.

– Hønsehauken fløy fint videre, tilsynelatende uten noen skade, sier Molstad fornøyd.

UT PÅ NYE EVENTYR: Fuglen flakset videre med egne vinger.

Rovfugl

Hønsehauk er en stor rovfugl i haukefamilien. Hannen på 517–1110 gram er bare halvparten så tung som hunnen på 820–2200 gram.

Vingespennet er cirka 100–130 centimeter. I Norge har den tilhold i tett skog over det meste av landet.

Hønsehauken er en relativt vanlig rovfugl, men sees likevel sjelden, ifølge SNL.

ROVFUGL: Hønsehauken kan lett forveksles med den mye mindre spurvehauken når de bare blir observert i rask flukt, men er betydelig større en slektningen.

