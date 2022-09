BETALER: Studenter som leier av samskipnaden i Tromsø har penger i vente i høst. Flere samskipnader kan komme til å måtte følge etter. Her fra studentboligene i Damsvegen Panorama i Tromsø

Disse studentene kan få tilbake penger

En rekke Studentsamskipnader kan ha krevd penger fra studenter i strid med reglene. Nå vil kunnskapsminister Ola Borten Moe (Sp) se nærmere på saken for å sikre studentene.

Mens vanlige leietagere må sette penger inn på en sperret depositumskonto i en bank, har flere studentsamskipnader i Norge praktisert en ordning der de selv har administrert en slags felleskonto.

De siste ukene har debatten rast, etter at førsteamanuensis Marius Storvik ved UiT skrev et innlegg i tidsskriftet Juridika. Der argumenterte han hvorfor ordningen kan være ulovlig ved 8 av 14 studentsamskipnader:

«Det er klart at samskipnadene ikke har rett til å disponere over depositumskontoen alene».

Vil sikre studentene

Utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) svarte i går på spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på hvordan han ville rydde opp i den omstridte praksisen.

– I den grad studentsamskipnadene ikke praktiserer regelverk korrekt kan det være grunn til å se nærmere på det, blant annet for å sikre at studentenes rettigheter overholdes, skriver Borten Moe i svaret sitt.

Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Han viser videre til at husleieloven og tilhørende forskrifter hører under Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) sitt ansvarsområde.

– Studentsamskipnadene skal forholde seg til regelverket som gjelder, og må sørge for at praksisen rundt depositum er i tråd med gjeldende rett, skriver Borten Moe.

Tromsø-studenter får igjen penger

Samskipnaden i Tromsø har avgjort at ordningen skal avvikles fra 1. november – og betaler tilbake.

– Vi avvikler depositumsordningen. Det er fantastisk å kunne gi tilbake like over 20 millioner vi har på konto til studentene, spesielt når det er tøffe tider. Det blir 6000 kroner til hver student, forteller direktør Hans Petter Kvaal til Nordlys.

Direktøren forteller videre at det ville blitt krevende å opprette egne depositumskontoer for hver og en av studentene og at det ville tatt ressurser. Når det viser seg at studenter stort sett er sikre betalere, er risikoen liten, sier han til avisen:

– Og da ser vi trenger egentlig ikke det. Vi kan like godt la studentene få de pengene. Det vil også gjøre det positivt når man skal flytte inn hos Samskipnaden at man ikke trenger å ha spart opp noen midler på forhånd.

Damsvegen Panorama i Tromsø.

Studentleder håper på effekt

Studentleder i Tromsø, Jonas Toft, sier de er glade for at pengene blir betalt ut igjen nå. Han håper det får ringvirkninger også inn i det private utleiemarkedet:

Jonas Toft, studentleder i Tromsø.

– Det er mange private utleiere som har hatt samme praksis som samskipnaden, og nå forventer vi at også de endrer sine depositumsordninger. De private har aldri hatt noen unntak fra kravet om å plassere depositum på en egen konto, og det har aldri vært tvil om at disse har brutt loven ved å la pengene stå på vanlige kontorer, sier Toft til VG.

Trondheim vil se på løsninger

Studentsamskipnaden i Trondheim er en av de åtte som nå må vurdere å endre praksisen sin. De har ventet med spenning på svaret fra Ola Borten Moe i Stortinget.

– Vi vil å se nærmere på dette sammen med de andre samskipnadene og vurdere om det er behov for en nærmere avklaring mot departementet. Vi ønsker løsninger som er best mulig for studentene, sier Lisbeth Glørstad Aspås til VG.

Hans Erik Stormoen er styreleder i Samskipnadsrådet, som er et samarbeidsorgan for landets 14 studentsamskipnader, sier til VG at alle må følge reglene:

– Det er den enkelte samskipnad som må fatte en beslutning her. Vi har ikke diskutert dette på sentralt hold, sier Stormoen.