Fortviler over glattisen: − Kommer ikke frem til folk som trenger hjelp

Såpeglatte veier gjør at flere eldre i hovedstaden ikke får hjelpen de skal på andre juledag.

Det forteller Lillian Reiten, daglig leder av hjemmetjenester på Diakonhjemmet.

Hennes ansatte skal etter planen kjøre rundt til mer enn 200 eldre som trenger hjelp til blant annet å sette medisiner, vaske seg og legge seg.

Men andre juledag blir flere av dem sittende alene.

– Vi kommer oss ikke frem til folk som trenger hjelp. Det er ishålke overalt, sier Reiten til VG.

De ansatte sliter både med at de må kjøre mye saktere enn vanlig, i tillegg til at det er flere hjem der det rett og slett ikke er mulig å komme til inngangsdøren, forteller Reiten.

SÅPE: Dette er et av bildene Lillian Reiten har fått fra sine ansatte som skal kjøre rundt og hjelpe eldre.

– Må nedprioritere

– Hva er konsekvensene for brukerne deres?

– De som kan klare seg selv, følger vi opp på telefon. Vi må nedprioritere de som bare trenger hjelp med personlig hygiene.

For noen blir også antallet besøk fra hjemmesykepleie halvert.

– Det er en del som skal få medisiner to ganger om dagen. Nå setter vi frem all medisinen første gang vi er der, og så ringer vi og minner dem på det i stedet for å komme en gang til.

Reiten forteller at flere av de ansatte rapporterer om veier som ikke er strødd.

– Det er hårreisende, sier hun.

– Jeg prøver å være tålmodig, men nå forteller kveldsvaktene meg at det fortsatt ikke er strødd mange steder, sier Reiten.

BEKYMRET: Lillian Reiten, daglig leder for hjemmetjenester på Diakonhjemmet, forteller om flere eldre som ikke får hjelpen de skal i dag.

Bymiljøetaten: – Strøgrusen og saltet regner vekk

I Oslo er det Bymiljøetaten som har ansvar for å hindre at glatta får altfor store konsekvenser.

Seksjonssjef Joakim Hjertum i etaten forteller at det andre juledag har kommet inn 200 meldinger om at det er glatt og ønsker om at de skal komme og strø.

– Det er litt sånn været er nå. Vi strør og strøet regner vekk.

Hjertum sier at de har alle mannskaper ute.

– Det tar dessverre tid å strø et sted, og når vi har strødd må vi tilbake og strø igjen etter at det har regnet vekk.

Seksjonssjefen lover full innsats gjennom natten for at folk skal kunne komme seg frem.

Hjertum sier forholdene i hovedstaden vil bli bedre i morgen. Han oppfordrer alle til å bli hjemme dersom de ikke absolutt må ut.

– For de som må ut med bil i dag: Kjør forsiktig. Ser det ut som du ikke kommer deg opp eller ned bakken så ikke prøv.