Kvinne i 30-årene omkom i trafikkulykke i Harstad

Kvinnen var føreren av en personbil som var involvert i en trafikkulykke i Harstad tirsdag morgen.

– Vi har ikke noen opplysninger om hva som har vært hendelsesforløpet annet enn at det var en møteulykke. Vi må avhøre vogntogføreren og sammenfatte det med undersøkelser på stedet, sier operasjonsleder Per Arve Aas til NTB.

Politiet opplyser videre at det var en kvinne i 30-årene bosatt i Tjeldsund kommune, og at de går ut med opplysningen i samråd med de pårørende.

Nødetatene rykket tirsdag morgen ut til en kollisjon mellom en personbil og et vogntog. Førerne i begge kjøretøyene ble fastklemt. Vogntogsjåføren fremsto uskadet, meldte politiet tidligere tirsdag morgen.

Veien på stedet ble stengt etter ulykken, som politiet fikk melding om i 8.30-tiden. I 11-tiden var ett felt åpnet så trafikken kunne komme forbi i puljer.

Politiet opplyste først at det dreide seg om to separate ulykker, men etter å ha gjort undersøkelser på stedet opplyser de at det kun er en ulykke.