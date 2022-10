LISTE: Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) sin anbefaling til beredskapslager dekker kun tre dager.

Statsforvalteren ber folk forberede seg på strømbrudd: − Viktig å ha en plan

Folk må kunne klare seg selv i flere dager uten strøm og kontakt med omverden, mener Statsforvalteren i Innlandet etter fjorårets kraftige uvær. I tillegg til mat og utstyr, krever det mental forberedelse.

I november i fjor herjet et kraftig uvær i Sør-Norge.

Uværet blåste trær over ende og førte til at flere strøm- og fiberkabler falt ned.

Det ga en rekke kraftutfall, og for noen områder i Innlandet varte strømbruddet i flere dager.

Strømbruddet førte også til at basestasjoner for mobil- og nødnett gikk tom for strøm etter at strømtilførsel ble borte og batteribackup oppbrukt.

VG skrev i fjor om Rune Stenslette (58), som måtte kjøre fem kilometer for å få nettdekning.

– Når du ikke har telefon og ikke får ringt nødnummer og ikke får handlet på butikken, føles det ikke bra, sa Stenslette den gang.

STORT TREFALL: I Sør-Aurdal var det ingen eller dårlig dekning på nødnett over hele kommunen, ifølge rapport fra 21. november 2021. Bildet viser opprydning i Begnadalen i Valdres.

Nå har Statsforvalteren i Innlandet evaluert fjorårets vinterstorm, for å dra lærdom.

De mener egenberedskapen må forsterkes, slik at folk skal kunne håndtere å være uten strøm og mobil under kriser.

Folk bør ha tilstrekkelige lagre av mat og utstyr til å klare seg selv i noen dager, og tenke over hva de gjør om de ikke kan ha kontakt med omverden, skriver de i evalueringen.

Mat og utstyr

Fylkesberedskapssjef hos Statsforvalteren i Innlandet, Asbjørn Lund, mener folk bør følge listen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Denne angir hvilke ting nordmenn bør ha i et beredskapslager i hjemmet.

Lund sier denne listen er et godt utgangspunkt, men at den kun dekker mat og utstyr for tre dager:

– Det kan derfor være greit å være forberedt på at noen kriser kan ta litt lengre tid. Under stormen i fjor var det for eksempel noen husstander som hadde strømbrudd i mer enn en uke.

BERDSKAPSJEF: Asbjørn Lund er fylkesberedskapssjef for Innlandet.

På listen står det blant annet at man bør ha ni liter vann, to pakker knekkebrød, en pakke havregryn, tre bokser middagshermetikk eller poser med tørrmat per person, samt noen poser med tørket frukt, nøtter, kjeks eller sjokolade.

Folk bør også ha medisiner man er avhengig av, do- og tørkepapir og førstehjelpsutstyr.

Info Eksempel på beredskapslager: 9 liter vann per person ( Les mer på sikkerhverdag.no

to pakker knekkebrød per person

en pakke havregryn per person

tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person

tre bokser med pålegg med lang holdbarhet per person

noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade

medisiner du er avhengig av

ved-, gass eller parafinovn til oppvarming

grill eller kokeapparat som går på gass

stearinlys, lommelykt med batterier eller parafinlampe

fyrstikker eller lighter

varme klær, pledd og sovepose

førstehjelpspakke

batteridrevet DAB-radio

batterier, ladet batteribank og mobillader til bilen

våtservietter og desinfeksjonsmiddel

tørke-/toalettpapir

sanitetsprodukter

litt kontanter

ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/rødsprit til oppvarming og matlaging

jodtabletter ved atomhendelser dersom du er under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme ( Les mer på dsa.no Kilde: DSB/Sikker hverdag Vis mer

Mental beredskap

Befolkningen må også forberede seg mentalt på å kunne klare seg selv i flere dager uten støtte fra kommunene eller det offentlige, står det i rapporten.

VG har spurt Lund om å utdype dette:

– Egenberedskap er mer enn å ha litt lager.

– Stormen i fjor viste at folk kan bli isolert, både av trefall som sperrer veien og av manglende nødnett og mobildekning. Vi er ikke vant til å være isolert. Det er derfor viktig at folk at tenkt gjennom på forhånd hva man gjør om det skjer, at man har en plan, sier Lund.

Det er mange ting folk kan gjøre, for eksempel alliere seg med naboer eller reise på hytta, sier Lund.

I tillegg oppfordrer Statsforvalteren hver husstand til å lage en plan for hva man skal gjøre hvis man trenger øyeblikkelig hjelp og elektronisk kommunikasjon er nede.

– Folk bør sette seg inn i hvor oppmøtestedet i kommunen er, og kommunene bør gjøre dette kjent for befolkningen på forhånd, sier Lund.

OPPMØTEPLASS: Sør-Aurdal hadde flere oppmøtepunkter under stormen i fjor. Bilde viser nødetatene ved Joker i Hedalen, hvor hele området var uten strøm og mobildekning.

Statsforvalteren fremhever også behovet for beredskapsplaner for bedrifter.

Landbruksnæringen er svært strømavhengig, så dette gjelder spesielt for bønder og småskala matprodusenter.

Mange har reserveløsninger med aggregat, men Statsforvalteren mener at mange må heve beredskapen sin.

Planlegging gir trygghet

Det finnes mange kriser som kan gjøre at strømmen og telefonen blir borte, ikke bare storm. Alt fra flom og ras til sabotasje og hacking.

Lund forklarer at mye av anbefalingene som presenteres i rapporten er basert på generell lærdom, i tillegg til de erfaringene som er gjort siste året.

– Med alt som foregår i verden nå, ser vi imidlertid at lærdommene fra denne hendelsen er blitt svært aktuelle.

Både Ukraina-situasjonen og pågående klimaendringer gjør at vi opplever at verden som mer usikker, ifølge Lund.

– Vi er ikke herre over alt som kan skje, men vi kan forebygge og forberede oss så godt vi kan. Vi vet at planlegging gir trygghet.

Det gjelder på alle nivåer i samfunnet, også for den enkelte innbygger, forklarer Lund.

– At folk sikrer egenberedskap ganger hele totalforsvaret og beredskapen i Norge.

FLAMMER: Fyrstikker eller lighter er på listen til DSB.

Beredskap i kommunene

Kommunene bør ha en beredskapsplan for hvordan tjenester skal opprettholdes uten strøm og elektronisk kommunikasjon, skriver Statsforvalteren.

Beredskapsplan er lovpålagt, men kommunene må sikre at denne fungerer for alle kommunale tjenester, forklarer Lund.

– Vi så for eksempel hvor viktig det var å ha en plan om ekstra besøksrunder hos eldre og andre som bruker trygghetsalarm, sier han.

I rapporten står det også at kommunene på forhånd bør ha kommunisert oppmøteplass for befolkningen.

– På oppmøtestedet bør det være kommunikasjonsmulighet, for eksempel satellitt-telefon, for å kunne varsle redningstjenester som for eksempel politi, brannvesen og ambulanse. Avhengig av kapasitet, kan oppmøtestedet også bemannes av nødetater og Sivilforsvaret i tillegg til kommunen.

JAKTRADIO: Kan brukes når nødnettet er nede.

– Rapporten nevner bruk av jaktradio?

– Bruk av sikringsradio og jaktradio er et alternativ for kommuner. Vanlige folk har som regel ikke satellittelefon, så det kan være greit å være litt kreative om den elektroniske kommunikasjonen er nede, sier Lund.

I tillegg bør kommunene ha en plan for utkjøring av strømaggregater og transportable basestasjoner for nødnett, ifølge rapporten.

Lund mener at samarbeidet mellom Statsforvalteren, kommuner, tele- og strømselskaper kan bli bedre.