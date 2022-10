DYRTID: Folk stålsetter seg for strømregningene denne vinteren.

Slik virker SVs strømstøtte-forslag i praksis

SV foreslår at du skal få mer strømstøtte ved lavt forbruk, mindre ved høyere og ingenting over 3000 kilowatt timer i måneden. Det rammer også folk med store, eldre hus og moderate inntekter.

Partiet er i forhandlinger med regjeringen om mulige endringer i dagens strømstøtte.

Helge Ivar Fredriksen og kona Vibeke på Sundvollen ville fått 1500 kroner mindre i strømstøtte for de tre kaldeste månedene sist vinter hvis man legger SVs forslag til grunn, familiens forbruk den gangen og strømprisen som gjaldt da. Det viser VGs beregninger.

Ekteparet sto frem i VG i januar etter at de fikk en desember-regning på nesten 10.000 kroner fratrukket strømstøtten som var den gangen. Helge Ivar (53) er uføretrygdet mens Vibeke (53) jobber som tegnspråk-tolk.

– Tak på 3000 kwt rimer ikke

– Nok en gang er det vi som har gamle eller store boliger som må lide. Å si at det er vanlige folks tur er bare tøys, det er vanlige folks tur til å betale fellesregningen. At man skal ha et tak på tre tusen kilowatt timer rimer ikke i det hele tatt, mener Helge Ivar.

STORT, GAMMELT HUS: Helge Ivar Fredriksen utenfor familiens hus på Sundvollen. Eneboligen, som er på 260 kvadratmeter, er opprinnelig fra 1846, men ble etterisolert i 1994.

I desember i fjor brukte ekteparet 4749 kilowattimer, i januar 3828 og i februar 3688 – altså godt over de 3000 kilowatt timene hvor SV har satt grensen.

– Huset vårt har elektrisitet som hovedvarmekilde, men nå fyrer vi mye mer med ved, sier Helge Ivar.

Vibeke skyter inn:

– Vi hadde en del store stokker hjemme som hele storfamilien har vært med å skjære opp, klyve og legge i sekker slik at vi skal ha nok ved til denne vinteren og neste år.

Hun forteller at de ber folk beholde skoene på på kjøkkenet. Det er egentlig varmekabler over hele huset, men bortsett fra på badet er de stort sett skrudd av.

– Vi følger med på spotprisen. Hvis den er lav setter vi kanskje på varmekablene i stua noen timer for å få en lunk. Vi er mye mer bevisst på når og hvordan vi bruker strøm nå sammenlignet med for to år siden, sier Vibeke.

Info Dette er SVs forslag: Dekke 100 prosent av strømprisen over 50 øre per kilowattime for de første 1000 kilowattimene man bruker i måneden, fra og med september og ut året.

Dekke 80 prosent av strømprisen for den neste 2000 kilowattimene som brukes per måned

Sette et tak der man kan få strømstøtte for opptil 3000 brukte kilowattimer i måneden, i motsetning til 5000 som er dagens tak. Vis mer

Grafen under viser hvordan de to ordningene slår ut når prisen er 150 øre per kilowattime. SVs ordning er rausere enn Regjeringens opp til 3600 kilowattimer. Hvis prisen var høyere, ville krysningspunktet kommet tidligere – ved et lavere forbruk.

Dersom SVs forslag hadde vært innført allerede i fjor, ville Anita Hilland (61) i Bergen ha fått 662 kroner mer i strømstøtte totalt for desember og de to første månedene i år viser beregninger VG har foretatt.

Vi har da tatt utgangspunkt i forbruket hun hadde den gangen, strømprisen i de tre månedene og lagt til grunn regjeringens nåværende støtteordning som er 90 prosent dekning over 70 øre per kilowatt time eks moms opp til 5000 kwt i måneden.

Anita Hilland utenfor huset i Bergen.

For desember i fjor måtte Bergensfamilien ut med drøye 10.000 kroner for å få strøm i stikkontakten, støtten inkludert. Den var da på 55 prosent.

– Nå har vi satt inn en gassovn på hjul i stua. Vi har en liten lunk på badegulvet men bortsett fra varmepumpen på kjøkkenet er alt annet slått av. Jeg har vært mye forkjølet og er lei av å fryse, sier Hilland som jobber i sikkerhetskontrollen på Flesland.

I desember brukte de 3762 kilowatt timer, i januar 2871 og i februar 2449.

– Det frister å sette på mer varme hjemme for det er ikke godt å fryse. Jeg vil ikke ha det så kaldt og guffent over lang tid, så da foretrekker jeg den strømstøtteordningen vi har nå slik at vi kan få det litt mer levelig hjemme, sier Hilland.

Lars Haltbrekken sitter på Stortinget for SV.

SVs Lars Haltbrekken sier de er i dialog med regjeringen om mulige endringer i strømstøtten og at de håper å komme i mål en gang neste uke.

– Vi driver og diskuterer med regjeringspartiene, sier Haltbrekken til VG.

– Det som viktig for oss er å få til en bedre støtte for dem som sliter mest og har dårlig råd. Derfor ønsker vi også mye bedre støtte til energieffektivisering slik at også folk med vanlige- og lave inntekter kan ha råd til det, legger han til.

– Men hva tenker du om at deres strømstøtteforslag også gjør at folk med moderate inntekter og store, eldre hus må betale mer?

– Det viser hvor vanskelig det er å skreddersy et opplegg som treffer absolutt alle, sier Haltbrekken og viser til et regnestykke VG laget tidligere i høst hvor det fremgår at SVs modell gir mer til alle, men dekker en større andel av strømregningen til de med minst enn de med mest.

Haltbrekken mener mer støtte til enøktiltak også vil kunne hjelpe dem som bor i store hus.