ALLIERTE: Trond Giske sammen med daværende LO-leder Gerd Kristiansen på Utøya i 2016.

LO-Gerd blir med i Giskes Ap-lag

Som LO-leder var hun en av Norges aller mektigste. Nå kaster hun seg inn i Trond Giskes Ap-lag i Trondheim – et lag som på rekordtid er blitt Aps største.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg så etter et sted der jeg kunne engasjere meg, og så at Nidaros er en kraft som har skapt en aktivitet på lokalt nivå som jeg har savnet mange andre steder, sier Kristiansen til VG.

67-åringen var LO-leder fra 2013 til 2017, og kom inn i LO-ledelsen fra Fagforbundet – et forbund som i alle år også har vært en nær politisk alliert med Trond Giske.

Nå er hun pensjonist på heltid, men har engasjementet i behold.

– Veksten til Nidaros Sosialdemokratiske Forum viser behovet for at den politiske debatten foregår nær folk, nær medlemmene. De gammeldagse medlemsmøtene ser ut til å være litt passé. Det at dette laget har suksess med å legge opp til så mye medlemsaktivitet, bør flere merke seg, sier Kristiansen.

Grasrota

Giske selv er glad for den siste vervingen i lokallaget som har vokst i rekordfart det siste året.

– Det er veldig hyggelig at Gerd Kristiansen har meldt seg inn. Hun sier som mange andre, at vi har oppmerksomhet på verdier og ideologi og grasrotdemokrati, sier Giske til VG.

Kristiansen skryter tilbake:

– Giske er en drivende fyr. Samtidig tror jeg ikke folk melder seg ikke på grunn av ham, men fordi de får være med og diskutere dagsaktuelle saker, sier 67-åringen.

VETERANER: De tre tidligere LO-lederne Yngve Hågensen, Gerd Kristiansen og Gerd-Liv Valla på tilhørerbenken under LO-kongressen tidligere i år.

Skal på festival

Kristiansens «debut» i Nidaros-sammenheng blir førstkommende helg, på den politiske nyvinningen «Tranmæl-festivalen» som Giske-laget arrangerer – oppkalt etter Aps viktigste ideolog i mellomkrigstiden, og mangeårig Arbeiderblad-redaktør Martin Tranmæl.

Der har Giske samlet en lang rekke foredragsholdere, på et bredt felt i politikken: Fra NAV og eldreomsorg, via energikrisen, til det store spørsmålet om det i det hele tatt er mulig for Ap å reise seg til gamle høyder igjen.

– Målet er at det skal gi inspirasjon og at vi klarer både å løfte frem verdiene våre samtidig som vi klarer å omsette det i politikk som kan bli virkelighet, sier Trond Giske til VG om festivalen.

Ikke trussel

Hans Nidaros Sosialdemokratiske Forum har vokst fra en håndfull til over 1000 medlemmer på ett år.

Han har markert laget som en tydelig motstemme til regjeringen, blant annet i kraftpolitikken.

Men den tidligere Ap-nestlederen bedyrer at ingen sentralt i partiet trenger å se på det fremadstormende Trondheim-miljøet som en trussel.

– Vi er et ordinært lag som har ekstraordinær aktivitet. Når partiet ligger på 20 prosent oppslutning, og vi verver 1000 medlemmer og engasjerer til politisk debatt, må det være til stor glede for hele partiet, tenker jeg, sier Giske.

Konferanseprogrammet viser også at det ikke bare er en fløy som blir invitert, mener han.

– Nei, vi har som prinsipp i Nidaros at man kan ikke lære noe av folk som man er enige med fra før. Vi ønsker gode diskusjoner, forsikrer Giske.

Fjernet seg

– Har ditt og andre partier fjernet seg for mye fra medlemmene?

– Ja, vi spør jo på denne festivalen om det fortsatt er rom for de store folkepartiene. Jeg mener det ikke er tvil om at lav valgdeltagelse og en viss avmaktsfølelse skyldes at mange opplever avstanden til politikken som for stor, sier Giske.

Han legger ikke skjul på at han vil påvirke Aps programprosesser fremover.

– Jeg håper medlemmene i Nidaros kan se at saker de tar opp kommer igjen i politiske programmer og i politisk handling. Det er oppskriften mot avmaktsfølelse, sier Giske.

